https://sarabic.ae/20250523/وزارة-الخزانة-الأمريكية-تصدر-قرارا-فوريا-بـتخفيف-العقوبات-على-سوريا-1100909783.html
وزارة الخزانة الأمريكية تصدر قرارا فوريا بـ"تخفيف العقوبات على سوريا"
وزارة الخزانة الأمريكية تصدر قرارا فوريا بـ"تخفيف العقوبات على سوريا"
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم السبت، "تخفيف العقوبات على سوريا"، مشيرة إلى أن ذلك جاء تنفيذا لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. 23.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-23T21:13+0000
2025-05-23T21:13+0000
2025-05-24T04:11+0000
أخبار سوريا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
قانون قيصر
بشار الأسد
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0e/1094810876_0:0:1472:829_1920x0_80_0_0_2a693272626ea693dffa8a2732ea4c0c.jpg
وقالت الخزانة الأمريكية، في بيان لها، إن "رفع العقوبات عن سوريا، يُتيح إطلاق استثمارات جديدة ونشاطا للقطاع الخاص"، مضيفة أنها "ستقوم مع وزارة الخارجية بتنفيذ تفويضات لتشجيع الاستثمارات الجديدة في سوريا".وشددت الوزارة على ضرورة أن "تواصل سوريا العمل لتصبح دولة مستقرة تنعم بالسلام"، معربة عن أملها في أن "يضع رفع العقوبات الدولة السورية على طريق مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر".وأكدت الخزانة الأمريكية، "التزامها بدعم سوريا مستقرة وموحدة وفي سلام مع نفسها وجيرانها"، داعية الحكومة السورية إلى "عدم إيواء التنظيمات الإرهابية وضمان أمن الأقليات الدينية والعرقية".وأكدت أيضا أن "رفع العقوبات عن سوريا لا يشمل مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب، ولا يشمل النظام السابق بقيادة بشار الأسد"، مضيفة أن "هدف رفع العقوبات إعادة بناء الاقتصاد والقطاع المالي والبنية التحتية فيها".كما أكدت وزارة الخزانة الأمريكية، موافقتها على إجراء جميع المعاملات مع الحكومة السورية الجديدة، مشيرة إلى أن وزارة الخارجية ستصدر إعفاء بموجب "قانون قيصر" يمكّن شركاء واشنطن وحلفاءها من التعامل مع سوريا.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن في وقت سابق، في المملكة العربية السعودية، رفع جميع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، بعد أكثر من 4 عقود من القيود الاقتصادية والسياسية المشددة.كما أعلنت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن الاتحاد قرر رفع عقوباته الاقتصادية المفروضة على سوريا بالكامل.
https://sarabic.ae/20250522/صندوق-النقد-رفع-العقوبات-يساعد-سوريا-على-تجاوز-الصعوبات-وتسريع-التعافي-الاقتصادي-1100867390.html
https://sarabic.ae/20250522/بعد-رفع-العقوباتما-إمكانية-بدء-إعادة-الإعمار-في-سوريا؟-1100861801.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0e/1094810876_63:0:1371:981_1920x0_80_0_0_8d1fbb7a9d88571a082249b9afd25d49.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, قانون قيصر, بشار الأسد, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, قانون قيصر, بشار الأسد, أخبار العالم الآن, العالم
وزارة الخزانة الأمريكية تصدر قرارا فوريا بـ"تخفيف العقوبات على سوريا"
21:13 GMT 23.05.2025 (تم التحديث: 04:11 GMT 24.05.2025)
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم السبت، "تخفيف العقوبات على سوريا"، مشيرة إلى أن ذلك جاء تنفيذا لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقالت الخزانة الأمريكية، في بيان لها
، إن "رفع العقوبات عن سوريا، يُتيح إطلاق استثمارات جديدة ونشاطا للقطاع الخاص"، مضيفة أنها "ستقوم مع وزارة الخارجية بتنفيذ تفويضات لتشجيع الاستثمارات الجديدة في سوريا".
وشددت الوزارة على ضرورة أن "تواصل سوريا العمل لتصبح دولة مستقرة تنعم بالسلام"، معربة عن أملها في أن "يضع رفع العقوبات الدولة السورية على طريق مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر".
وأكدت الخزانة الأمريكية، "التزامها بدعم سوريا مستقرة وموحدة وفي سلام مع نفسها وجيرانها"، داعية الحكومة السورية إلى "عدم إيواء التنظيمات الإرهابية وضمان أمن الأقليات الدينية والعرقية".
وتابعت الوزارة: "ستواصل الولايات المتحدة الأمريكية، مراقبة التقدم والتطورات على الأرض في سوريا، والرخصة التي أصدرناها ستُسهل النشاط في جميع قطاعات الاقتصاد السوري".
وأكدت أيضا أن "رفع العقوبات عن سوريا لا يشمل مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب، ولا يشمل النظام السابق بقيادة بشار الأسد"، مضيفة أن "هدف رفع العقوبات إعادة بناء الاقتصاد والقطاع المالي والبنية التحتية فيها".
كما أكدت وزارة الخزانة الأمريكية، موافقتها على إجراء جميع المعاملات مع الحكومة السورية الجديدة، مشيرة إلى أن وزارة الخارجية ستصدر إعفاء بموجب "قانون قيصر" يمكّن شركاء واشنطن وحلفاءها من التعامل مع سوريا.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن في وقت سابق، في المملكة العربية السعودية، رفع جميع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، بعد أكثر من 4 عقود من القيود الاقتصادية والسياسية المشددة.
وقال البيت الأبيض إن الرئيس ترامب، أبلغ الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، خلال اللقاء الذي جمعهما في السعودية، بضرورة مساعدة الولايات المتحدة في منع عودة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة) وطلب منه الانضمام للاتفاقات الإبراهيمية مع إسرائيل.
كما أعلنت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن الاتحاد قرر رفع عقوباته الاقتصادية المفروضة على سوريا بالكامل.