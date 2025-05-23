https://sarabic.ae/20250523/وزارة-الخزانة-الأمريكية-تصدر-قرارا-فوريا-بـتخفيف-العقوبات-على-سوريا-1100909783.html

‏وزارة الخزانة الأمريكية تصدر قرارا فوريا بـ"تخفيف العقوبات على سوريا"

‏وزارة الخزانة الأمريكية تصدر قرارا فوريا بـ"تخفيف العقوبات على سوريا"

سبوتنيك عربي

أعلنت ‏وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم السبت، "تخفيف العقوبات على سوريا"، مشيرة إلى أن ذلك جاء تنفيذا لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. 23.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-23T21:13+0000

2025-05-23T21:13+0000

2025-05-24T04:11+0000

أخبار سوريا اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

قانون قيصر

بشار الأسد

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0e/1094810876_0:0:1472:829_1920x0_80_0_0_2a693272626ea693dffa8a2732ea4c0c.jpg

وقالت الخزانة الأمريكية، في بيان لها، إن "رفع العقوبات عن سوريا، يُتيح إطلاق استثمارات جديدة ونشاطا للقطاع الخاص"، مضيفة أنها "ستقوم مع وزارة الخارجية بتنفيذ تفويضات لتشجيع الاستثمارات الجديدة في سوريا".وشددت الوزارة على ضرورة أن "تواصل سوريا العمل لتصبح دولة مستقرة تنعم بالسلام"، معربة عن أملها في أن "يضع رفع العقوبات الدولة السورية على طريق مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر".وأكدت الخزانة الأمريكية، "التزامها بدعم سوريا مستقرة وموحدة وفي سلام مع نفسها وجيرانها"، داعية الحكومة السورية إلى "عدم إيواء التنظيمات الإرهابية وضمان أمن الأقليات الدينية والعرقية".وأكدت أيضا أن "رفع العقوبات عن سوريا لا يشمل مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب، ولا يشمل النظام السابق بقيادة بشار الأسد"، مضيفة أن "هدف رفع العقوبات إعادة بناء الاقتصاد والقطاع المالي والبنية التحتية فيها".كما أكدت وزارة الخزانة الأمريكية، موافقتها على إجراء جميع المعاملات مع الحكومة السورية الجديدة، مشيرة إلى أن وزارة الخارجية ستصدر إعفاء بموجب "قانون قيصر" يمكّن شركاء واشنطن وحلفاءها من التعامل مع سوريا.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن في وقت سابق، في المملكة العربية السعودية، رفع جميع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، بعد أكثر من 4 عقود من القيود الاقتصادية والسياسية المشددة.كما أعلنت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن الاتحاد قرر رفع عقوباته الاقتصادية المفروضة على سوريا بالكامل.

https://sarabic.ae/20250522/صندوق-النقد-رفع-العقوبات-يساعد-سوريا-على-تجاوز-الصعوبات-وتسريع-التعافي-الاقتصادي-1100867390.html

https://sarabic.ae/20250522/بعد-رفع-العقوباتما-إمكانية-بدء-إعادة-الإعمار-في-سوريا؟-1100861801.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, قانون قيصر, بشار الأسد, أخبار العالم الآن, العالم