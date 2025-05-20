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الاتحاد الأوروبي يقرر رفع عقوباته الاقتصادية المفروضة على سوريا
الاتحاد الأوروبي يقرر رفع عقوباته الاقتصادية المفروضة على سوريا
سبوتنيك عربي
أعلنت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن الاتحاد قرر اليوم رفع عقوباته الاقتصادية المفروضة على سوريا بالكامل. 20.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-20T17:10+0000
2025-05-20T17:10+0000
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وكتبت كالاس في منشور على منصة "إكس": "اتخذنا قرارًا اليوم برفع عقوباتنا الاقتصادية المفروضة على سوريا. نريد مساعدة الشعب السوري على بناء سوريا جديدة واستيعابية وسلمية. الاتحاد الأوروبي وقف إلى جانب السوريين خلال الأعوام الأربعة عشرة الماضية وسيواصل ذلك".وأشارت المصادر إلى أن "سفراء الدول الـ27 الأعضاء في التكتل القاري توصلوا لاتفاق مبدئي بهذا الشأن"، لافتة إلى أن مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد، كايا كالاس، قالت إنها تريد أن تدور عجلة الحياة في سوريا، وتريد منح الشعب السوري فرصة لإعادة البناء".وقال البيت الأبيض إن الرئيس ترامب أبلغ رئيس الحكومة السورية المؤقتة أحمد الشرع خلال اللقاء الذي جمعهما في السعودية، بضرورة مساعدة الولايات المتحدة في منع عودة تنظيم "داعش" الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول أخرى وطلب منه الانضمام للاتفاقية الإبراهيمية مع إسرائيل.
https://sarabic.ae/20250520/الاتحاد-الأوروبي-يوافق-على-رفع-كل-العقوبات-المفروضة-على-سوريا-1100771212.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, أخبار الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي يقرر رفع عقوباته الاقتصادية المفروضة على سوريا

17:10 GMT 20.05.2025
© Fotolia / Andrea Izzottiعلم الاتحاد الأوروبي
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2025
© Fotolia / Andrea Izzotti
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أعلنت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن الاتحاد قرر اليوم رفع عقوباته الاقتصادية المفروضة على سوريا بالكامل.
وكتبت كالاس في منشور على منصة "إكس": "اتخذنا قرارًا اليوم برفع عقوباتنا الاقتصادية المفروضة على سوريا. نريد مساعدة الشعب السوري على بناء سوريا جديدة واستيعابية وسلمية. الاتحاد الأوروبي وقف إلى جانب السوريين خلال الأعوام الأربعة عشرة الماضية وسيواصل ذلك".

وكانت مصادر دبلوماسية قد أعلنت، اليوم الثلاثاء، أن "الاتحاد الأوروبي وافق على رفع كل العقوبات المفروضة على سوريا".

رئيسة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2025
الاتحاد الأوروبي يوافق على رفع كل العقوبات المفروضة على سوريا
10:09 GMT
وأشارت المصادر إلى أن "سفراء الدول الـ27 الأعضاء في التكتل القاري توصلوا لاتفاق مبدئي بهذا الشأن"، لافتة إلى أن مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد، كايا كالاس، قالت إنها تريد أن تدور عجلة الحياة في سوريا، وتريد منح الشعب السوري فرصة لإعادة البناء".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في وقت سابق، في السعودية، رفع جميع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، بعد أكثر من 4 عقود من القيود الاقتصادية والسياسية المشددة.
وقال البيت الأبيض إن الرئيس ترامب أبلغ رئيس الحكومة السورية المؤقتة أحمد الشرع خلال اللقاء الذي جمعهما في السعودية، بضرورة مساعدة الولايات المتحدة في منع عودة تنظيم "داعش" الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول أخرى وطلب منه الانضمام للاتفاقية الإبراهيمية مع إسرائيل.
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