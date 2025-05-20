https://sarabic.ae/20250520/الاتحاد-الأوروبي-يوافق-على-رفع-كل-العقوبات-المفروضة-على-سوريا-1100771212.html
الاتحاد الأوروبي يوافق على رفع كل العقوبات المفروضة على سوريا
الاتحاد الأوروبي يوافق على رفع كل العقوبات المفروضة على سوريا
سبوتنيك عربي
أعلنت مصادر دبلوماسية، اليوم الثلاثاء، أن "الاتحاد الأوروبي وافق على رفع كل العقوبات المفروضة على سوريا". 20.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-20T10:09+0000
2025-05-20T10:09+0000
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وأشارت المصادر إلى أن "سفراء الدول الـ27 الأعضاء في التكتل القاري توصلوا لاتفاق مبدئي بهذا الشأن"، لافتة إلى أن مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد، كايا كالاس، قالت إنها تريد أن تدور عجلة الحياة في سوريا، وتريد منح الشعب السوري فرصة لإعادة البناء".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في وقت سابق، في السعودية، رفع جميع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، بعد أكثر من 4 عقود من القيود الاقتصادية والسياسية المشددة.وقال البيت الأبيض إن الرئيس ترامب أبلغ رئيس الحكومة السورية المؤقتة أحمد الشرع خلال اللقاء الذي جمعهما في السعودية، بضرورة مساعدة الولايات المتحدة في منع عودة تنظيم "داعش" الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول أخرى وطلب منه الانضمام للاتفاقية الإبراهيمية مع إسرائيل.من جانبه أكد وزير الخارجية الأمريكي روبيو في تصريح عقب لقائه بنظيره السوري الشيباني، أن الحكومة السورية الجديدة تريد السلام مع إسرائيل.ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد تدعو الإدارة السورية الجديدة المجتمع الدولي لإسقاط العقوبات التي كانت فرضت على النظام السابق لإنعاش الاقتصاد المنهك جراء النزاع الذي بدأ عام 2011.
https://sarabic.ae/20250515/وزير-الخارجية-السوري-بدأنا-تطبيع-العلاقات-مع-جميع-الدول-العربية-والأجنبية-ومع-أمريكا-1100593212.html
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أخبار سوريا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار سوريا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي يوافق على رفع كل العقوبات المفروضة على سوريا
10:09 GMT 20.05.2025 (تم التحديث: 10:24 GMT 20.05.2025)
أعلنت مصادر دبلوماسية، اليوم الثلاثاء، أن "الاتحاد الأوروبي وافق على رفع كل العقوبات المفروضة على سوريا".
وأشارت المصادر إلى أن "سفراء الدول الـ27 الأعضاء في التكتل القاري توصلوا لاتفاق مبدئي بهذا الشأن"، لافتة إلى أن مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد، كايا كالاس، قالت إنها تريد أن تدور عجلة الحياة في سوريا، وتريد منح الشعب السوري فرصة لإعادة البناء".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في وقت سابق، في السعودية، رفع جميع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا
، بعد أكثر من 4 عقود من القيود الاقتصادية والسياسية المشددة.
وقال البيت الأبيض إن الرئيس ترامب أبلغ رئيس الحكومة السورية المؤقتة أحمد الشرع
خلال اللقاء الذي جمعهما في السعودية، بضرورة مساعدة الولايات المتحدة في منع عودة تنظيم "داعش" الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول أخرى وطلب منه الانضمام للاتفاقية الإبراهيمية مع إسرائيل.
من جانبه أكد وزير الخارجية الأمريكي روبيو في تصريح عقب لقائه بنظيره السوري الشيباني، أن الحكومة السورية الجديدة تريد السلام مع إسرائيل.
ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد تدعو الإدارة السورية الجديدة المجتمع الدولي لإسقاط العقوبات التي كانت فرضت على النظام السابق لإنعاش الاقتصاد المنهك جراء النزاع الذي بدأ عام 2011.