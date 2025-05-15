https://sarabic.ae/20250515/وزير-الخارجية-السوري-بدأنا-تطبيع-العلاقات-مع-جميع-الدول-العربية-والأجنبية-ومع-أمريكا-1100593212.html

وزير الخارجية السوري: بدأنا تطبيع العلاقات مع جميع الدول العربية والأجنبية ومع أمريكا

وزير الخارجية السوري: بدأنا تطبيع العلاقات مع جميع الدول العربية والأجنبية ومع أمريكا

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، مساء الخميس، أن بلاده شرعت في تطبيع العلاقات مع جميع الدول العربية والأجنبية ومع الولايات المتحدة منذ 8 ديسمبر/كانون... 15.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-15T21:52+0000

2025-05-15T21:52+0000

2025-05-15T21:52+0000

أخبار سوريا اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

السعودية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/03/1099171256_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_73a783e4988f24fc4ede31c97f2e461a.jpg

القاهرة – سبوتنيك. وقال الشيباني في مقابلة مع قناة الإخبارية السورية في معرض تعليقه على لقائه نظيره الأمريكي ماركو روبيو في أنطاليا: كان لقاء اليوم الخميس الذي جمعنا مع وزير الخارجية الأمريكي لقاء إيجابيا بشكل كبير، مشيرا إلى أن الجانب الأمريكي أكد أن سوريا دولة فاعلة وليست منطقة هامشية وأمنها مهم لأمن واستقرار العالم.وأضاف: نريد أن نرى سوريا قد تمت فيها عملية إعادة الإعمار قبل نهاية فترة ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعاد إليها السوريون جميعا، لافتا إلى أننا بدأنا منذ 8 ديسمبر/كانون الأول تطبيع العلاقات مع جميع الدول العربية والأجنبية وكذلك مع الولايات المتحدة الأمريكية.وتابع الشيباني: بحثنا مع وزير الخارجية الأمريكي جميع الأمور التي يتمناها الشعب السوري وتحقق تطلعاته المستقبلية، موضحا أن سوريا لديها اليوم أفق مستقبل والحكومة التي تجيد هذه الميزات تستطيع أن تضعها على مسافة واحدة من الجميع.واستطرد بالقول:وقال وزير الخارجية السوري: مستقبل سوريا سيكون مشرقا ومنافسا في المنطقة بعد إزالة العقوبات الأمريكية.وكان البيت الأبيض قد أعلن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ رئيس الحكومة السورية المؤقتة أحمد الشرع خلال اللقاء الذي جمعهما في العاصمة السعودية الرياض أول أمس الأربعاء بضرورة مساعدة الولايات المتحدة في منع عودة تنظيم داعش الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول أخرى وطلب منه الانضمام للاتفاقية الإبراهيمية مع إسرائيل.من جانبه أكد وزير الخارجية الأمريكي روبيو في تصريح عقب لقائه نظيره السوري الشيباني أن الحكومة السورية الجديدة تريد السلام مع إسرائيل.وكان ترامب قد أعلن خلال زيارته إلى السعودية الثلاثاء الماضي رفع العقوبات عن سوريا مشيرا إلى أنه اتخذ هذا القرار بعد مناقشته مع كل من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.ووفقا لبيان صادر عن البيت الأبيض فقد عرض ترامب للشرع سلسلة من الإجراءات بما في ذلك التوقيع على اتفاقيات إبراهام لتطبيع العلاقات مع إسرائيل ودعوة جميع الإرهابيين الأجانب إلى مغادرة سوريا وترحيل من وصفتهم بالإرهابيين الفلسطينيين ومساعدة الولايات المتحدة على منع عودة ظهور تنظيم داعش وتولي مسؤولية مراكز احتجاز عناصر التنظيم في شمال شرقي سوريا.ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد تدعو الإدارة السورية الجديدة المجتمع الدولي لإسقاط العقوبات التي كانت فرضت على النظام السابق لإنعاش الاقتصاد المنهك جراء النزاع الذي بدأ عام 2011.

https://sarabic.ae/20250514/ما-بعد-لقاء-ترامب-والشرع-ما-أهم-الانعكاسات-السياسية-والاقتصادية-1100535033.html

https://sarabic.ae/20250514/مسؤولون-أمريكيون-إعلان-ترامب-رفع-العقوبات-عن-سوريا-فاجأ-مسؤولي-إدارته-1100549420.html

الولايات المتحدة الأمريكية

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, السعودية