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https://sarabic.ae/20250515/وزير-الخارجية-السوري-بدأنا-تطبيع-العلاقات-مع-جميع-الدول-العربية-والأجنبية-ومع-أمريكا-1100593212.html
وزير الخارجية السوري: بدأنا تطبيع العلاقات مع جميع الدول العربية والأجنبية ومع أمريكا
وزير الخارجية السوري: بدأنا تطبيع العلاقات مع جميع الدول العربية والأجنبية ومع أمريكا
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، مساء الخميس، أن بلاده شرعت في تطبيع العلاقات مع جميع الدول العربية والأجنبية ومع الولايات المتحدة منذ 8 ديسمبر/كانون... 15.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-15T21:52+0000
2025-05-15T21:52+0000
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القاهرة – سبوتنيك. وقال الشيباني في مقابلة مع قناة الإخبارية السورية في معرض تعليقه على لقائه نظيره الأمريكي ماركو روبيو في أنطاليا: كان لقاء اليوم الخميس الذي جمعنا مع وزير الخارجية الأمريكي لقاء إيجابيا بشكل كبير، مشيرا إلى أن الجانب الأمريكي أكد أن سوريا دولة فاعلة وليست منطقة هامشية وأمنها مهم لأمن واستقرار العالم.وأضاف: نريد أن نرى سوريا قد تمت فيها عملية إعادة الإعمار قبل نهاية فترة ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعاد إليها السوريون جميعا، لافتا إلى أننا بدأنا منذ 8 ديسمبر/كانون الأول تطبيع العلاقات مع جميع الدول العربية والأجنبية وكذلك مع الولايات المتحدة الأمريكية.وتابع الشيباني: بحثنا مع وزير الخارجية الأمريكي جميع الأمور التي يتمناها الشعب السوري وتحقق تطلعاته المستقبلية، موضحا أن سوريا لديها اليوم أفق مستقبل والحكومة التي تجيد هذه الميزات تستطيع أن تضعها على مسافة واحدة من الجميع.واستطرد بالقول:وقال وزير الخارجية السوري: مستقبل سوريا سيكون مشرقا ومنافسا في المنطقة بعد إزالة العقوبات الأمريكية.وكان البيت الأبيض قد أعلن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ رئيس الحكومة السورية المؤقتة أحمد الشرع خلال اللقاء الذي جمعهما في العاصمة السعودية الرياض أول أمس الأربعاء بضرورة مساعدة الولايات المتحدة في منع عودة تنظيم داعش الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول أخرى وطلب منه الانضمام للاتفاقية الإبراهيمية مع إسرائيل.من جانبه أكد وزير الخارجية الأمريكي روبيو في تصريح عقب لقائه نظيره السوري الشيباني أن الحكومة السورية الجديدة تريد السلام مع إسرائيل.وكان ترامب قد أعلن خلال زيارته إلى السعودية الثلاثاء الماضي رفع العقوبات عن سوريا مشيرا إلى أنه اتخذ هذا القرار بعد مناقشته مع كل من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.ووفقا لبيان صادر عن البيت الأبيض فقد عرض ترامب للشرع سلسلة من الإجراءات بما في ذلك التوقيع على اتفاقيات إبراهام لتطبيع العلاقات مع إسرائيل ودعوة جميع الإرهابيين الأجانب إلى مغادرة سوريا وترحيل من وصفتهم بالإرهابيين الفلسطينيين ومساعدة الولايات المتحدة على منع عودة ظهور تنظيم داعش وتولي مسؤولية مراكز احتجاز عناصر التنظيم في شمال شرقي سوريا.ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد تدعو الإدارة السورية الجديدة المجتمع الدولي لإسقاط العقوبات التي كانت فرضت على النظام السابق لإنعاش الاقتصاد المنهك جراء النزاع الذي بدأ عام 2011.
https://sarabic.ae/20250514/ما-بعد-لقاء-ترامب-والشرع-ما-أهم-الانعكاسات-السياسية-والاقتصادية-1100535033.html
https://sarabic.ae/20250514/مسؤولون-أمريكيون-إعلان-ترامب-رفع-العقوبات-عن-سوريا-فاجأ-مسؤولي-إدارته-1100549420.html
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أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, السعودية
أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, السعودية

وزير الخارجية السوري: بدأنا تطبيع العلاقات مع جميع الدول العربية والأجنبية ومع أمريكا

21:52 GMT 15.05.2025
© AP Photo / Hadi Mizbanوزير الخارجية السوري في الحكومة المؤقتة أسعد الشيباني
وزير الخارجية السوري في الحكومة المؤقتة أسعد الشيباني - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2025
© AP Photo / Hadi Mizban
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، مساء الخميس، أن بلاده شرعت في تطبيع العلاقات مع جميع الدول العربية والأجنبية ومع الولايات المتحدة منذ 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، مشيرا إلى أن مستقبل البلاد سيكون منافسا في المنطقة بعد رفع العقوبات الأمريكية.
القاهرة – سبوتنيك. وقال الشيباني في مقابلة مع قناة الإخبارية السورية في معرض تعليقه على لقائه نظيره الأمريكي ماركو روبيو في أنطاليا: كان لقاء اليوم الخميس الذي جمعنا مع وزير الخارجية الأمريكي لقاء إيجابيا بشكل كبير، مشيرا إلى أن الجانب الأمريكي أكد أن سوريا دولة فاعلة وليست منطقة هامشية وأمنها مهم لأمن واستقرار العالم.
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وأضاف: نريد أن نرى سوريا قد تمت فيها عملية إعادة الإعمار قبل نهاية فترة ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعاد إليها السوريون جميعا، لافتا إلى أننا بدأنا منذ 8 ديسمبر/كانون الأول تطبيع العلاقات مع جميع الدول العربية والأجنبية وكذلك مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وتابع الشيباني: بحثنا مع وزير الخارجية الأمريكي جميع الأمور التي يتمناها الشعب السوري وتحقق تطلعاته المستقبلية، موضحا أن سوريا لديها اليوم أفق مستقبل والحكومة التي تجيد هذه الميزات تستطيع أن تضعها على مسافة واحدة من الجميع.
واستطرد بالقول:
"هناك سوريون في الخارج نجحوا وأبدعوا في ميادين كثيرة وسنعطي الفرصة لهذه الكوادر حتى تبدع وتنتج".
وقال وزير الخارجية السوري: مستقبل سوريا سيكون مشرقا ومنافسا في المنطقة بعد إزالة العقوبات الأمريكية.
وكان البيت الأبيض قد أعلن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ رئيس الحكومة السورية المؤقتة أحمد الشرع خلال اللقاء الذي جمعهما في العاصمة السعودية الرياض أول أمس الأربعاء بضرورة مساعدة الولايات المتحدة في منع عودة تنظيم داعش الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول أخرى وطلب منه الانضمام للاتفاقية الإبراهيمية مع إسرائيل.
لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في ضيافة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2025
مسؤولون أمريكيون: إعلان ترامب رفع العقوبات عن سوريا فاجأ مسؤولي إدارته
أمس, 23:53 GMT
من جانبه أكد وزير الخارجية الأمريكي روبيو في تصريح عقب لقائه نظيره السوري الشيباني أن الحكومة السورية الجديدة تريد السلام مع إسرائيل.
وكان ترامب قد أعلن خلال زيارته إلى السعودية الثلاثاء الماضي رفع العقوبات عن سوريا مشيرا إلى أنه اتخذ هذا القرار بعد مناقشته مع كل من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
ووفقا لبيان صادر عن البيت الأبيض فقد عرض ترامب للشرع سلسلة من الإجراءات بما في ذلك التوقيع على اتفاقيات إبراهام لتطبيع العلاقات مع إسرائيل ودعوة جميع الإرهابيين الأجانب إلى مغادرة سوريا وترحيل من وصفتهم بالإرهابيين الفلسطينيين ومساعدة الولايات المتحدة على منع عودة ظهور تنظيم داعش وتولي مسؤولية مراكز احتجاز عناصر التنظيم في شمال شرقي سوريا.
ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد تدعو الإدارة السورية الجديدة المجتمع الدولي لإسقاط العقوبات التي كانت فرضت على النظام السابق لإنعاش الاقتصاد المنهك جراء النزاع الذي بدأ عام 2011.
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