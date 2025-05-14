مسؤولون أمريكيون: إعلان ترامب رفع العقوبات عن سوريا فاجأ مسؤولي إدارته

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نبض افريقيا
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هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
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11 د
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كيف تواجه بريكس سياسات ترامب التجارية؟
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عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
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من الملعب
برشلونة" يحسم كل مباريات الـ "كلاسيكو" هذا الموسم ويطيح بـ "كارلو أنشيلوتي
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27 د
مساحة حرة
هل رفعت الولايات المتحدة والصين الراية البيضاء في الحرب التجارية بينهما ؟
11:31 GMT
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لقاء سبوتنيك
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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بلا قيود
هل نعيش حقبة جديدة من التوازن الدولي للعالم؟
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ما أسباب تصاعد الاشتباكات في العاصمة طرابلس؟
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اتفاق مؤقت بين الصين وواشنطن.. بداية لإنهاء الحرب التجارية أم يؤجلها فقط؟
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
اتفاق مؤقت بين الصين وواشنطن.. بداية لإنهاء الحرب التجارية أم يؤجلها فقط؟
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
08:46 GMT
10 د
من الملعب
برشلونة" يحسم كل مباريات الـ "كلاسيكو" هذا الموسم ويطيح بـ "كارلو أنشيلوتي
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما أسباب تصاعد الاشتباكات في العاصمة طرابلس؟
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
التداعيات الاقتصادية للتصعيد الهندي الباكستاني على الأسواق الآسيوية والعالمية
10:30 GMT
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نبض افريقيا
استمرار التوتر بين إثيوبيا واريتريا مع مخاوف من اندلاع حرب بين الجارتين
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عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
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لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
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خبير: السياحة هي أداة التقارب بين الشعوب
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https://sarabic.ae/20250514/مسؤولون-أمريكيون-إعلان-ترامب-رفع-العقوبات-عن-سوريا-فاجأ-مسؤولي-إدارته-1100549420.html
مسؤولون أمريكيون: إعلان ترامب رفع العقوبات عن سوريا فاجأ مسؤولي إدارته
مسؤولون أمريكيون: إعلان ترامب رفع العقوبات عن سوريا فاجأ مسؤولي إدارته
سبوتنيك عربي
أثار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن رفع العقوبات المفروضة على سوريا، صدمة في أوساط إدارته، لا سيما بين المسؤولين المعنيين بالملف في وزارتي الخارجية... 14.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-14T23:53+0000
2025-05-14T23:53+0000
أخبار سوريا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأوضح المسؤولون لوكالة "رويترز" أن الإعلان جاء دون تنسيق مسبق مع الجهات المختصة، ودون إصدار أي توجيه رسمي من البيت الأبيض إلى الوزارات المعنية، ما دفع المسؤولين إلى التحرك بسرعة لفهم كيفية تنفيذ القرار وإجراءاته المحتملة، في ظل تعقيدات قانونية وإدارية تراكمت على مدى سنوات.وقال مسؤول كبير إن البيت الأبيض لم يصدر أي تعليمات أو مذكرات للتحضير لإلغاء العقوبات، وإن مفاجأة الإعلان لم تقتصر على الحلفاء فقط، بل شملت أيضا المسؤولين التنفيذيين للسياسات الداخلية.وأشار إلى أن الإعلان أثار تساؤلات حول العقوبات التي سيتم رفعها ومراحل تنفيذ القرار، مضيفا أن الغموض ظل سائدا حتى بعد لقاء ترامب بالرئيس السوري الجديد أحمد الشرع، الأربعاء، في الرياض.وقال مسؤول في البيت الأبيض إن تركيا والسعودية مارستا ضغوطا على واشنطن لدفعها نحو هذه الخطوة، مشيرا إلى أن ترامب اتخذ القرار لمنح سوريا "فرصة جديدة لمستقبل أفضل".وكان ترامب قد أعلن من السعودية، الثلاثاء، عزمه رفع جميع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، بعد أكثر من أربعة عقود من القيود الاقتصادية والسياسية المشددة.
https://sarabic.ae/20250513/ترامب-سأرفع-العقوبات-عن-سوريا-وسأفعل-أي-شيء-يطلبه-ولي-العهد-السعودي-1100496640.html
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أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

مسؤولون أمريكيون: إعلان ترامب رفع العقوبات عن سوريا فاجأ مسؤولي إدارته

23:53 GMT 14.05.2025
© Photoلقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في ضيافة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في ضيافة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2025
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أثار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن رفع العقوبات المفروضة على سوريا، صدمة في أوساط إدارته، لا سيما بين المسؤولين المعنيين بالملف في وزارتي الخارجية والخزانة، بحسب ما أفاد به أربعة مسؤولين أمريكيين مطلعين.
وأوضح المسؤولون لوكالة "رويترز" أن الإعلان جاء دون تنسيق مسبق مع الجهات المختصة، ودون إصدار أي توجيه رسمي من البيت الأبيض إلى الوزارات المعنية، ما دفع المسؤولين إلى التحرك بسرعة لفهم كيفية تنفيذ القرار وإجراءاته المحتملة، في ظل تعقيدات قانونية وإدارية تراكمت على مدى سنوات.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2025
ترامب: سأدعو لرفع العقوبات عن سوريا لمنحها فرصة... فيديو
أمس, 16:23 GMT
وقال مسؤول كبير إن البيت الأبيض لم يصدر أي تعليمات أو مذكرات للتحضير لإلغاء العقوبات، وإن مفاجأة الإعلان لم تقتصر على الحلفاء فقط، بل شملت أيضا المسؤولين التنفيذيين للسياسات الداخلية.
وأشار إلى أن الإعلان أثار تساؤلات حول العقوبات التي سيتم رفعها ومراحل تنفيذ القرار، مضيفا أن الغموض ظل سائدا حتى بعد لقاء ترامب بالرئيس السوري الجديد أحمد الشرع، الأربعاء، في الرياض.
وقال مسؤول في البيت الأبيض إن تركيا والسعودية مارستا ضغوطا على واشنطن لدفعها نحو هذه الخطوة، مشيرا إلى أن ترامب اتخذ القرار لمنح سوريا "فرصة جديدة لمستقبل أفضل".
وكان ترامب قد أعلن من السعودية، الثلاثاء، عزمه رفع جميع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، بعد أكثر من أربعة عقود من القيود الاقتصادية والسياسية المشددة.
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