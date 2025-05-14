https://sarabic.ae/20250514/مسؤولون-أمريكيون-إعلان-ترامب-رفع-العقوبات-عن-سوريا-فاجأ-مسؤولي-إدارته-1100549420.html
مسؤولون أمريكيون: إعلان ترامب رفع العقوبات عن سوريا فاجأ مسؤولي إدارته
مسؤولون أمريكيون: إعلان ترامب رفع العقوبات عن سوريا فاجأ مسؤولي إدارته
سبوتنيك عربي
أثار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن رفع العقوبات المفروضة على سوريا، صدمة في أوساط إدارته، لا سيما بين المسؤولين المعنيين بالملف في وزارتي الخارجية... 14.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-14T23:53+0000
2025-05-14T23:53+0000
2025-05-14T23:53+0000
أخبار سوريا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأوضح المسؤولون لوكالة "رويترز" أن الإعلان جاء دون تنسيق مسبق مع الجهات المختصة، ودون إصدار أي توجيه رسمي من البيت الأبيض إلى الوزارات المعنية، ما دفع المسؤولين إلى التحرك بسرعة لفهم كيفية تنفيذ القرار وإجراءاته المحتملة، في ظل تعقيدات قانونية وإدارية تراكمت على مدى سنوات.وقال مسؤول كبير إن البيت الأبيض لم يصدر أي تعليمات أو مذكرات للتحضير لإلغاء العقوبات، وإن مفاجأة الإعلان لم تقتصر على الحلفاء فقط، بل شملت أيضا المسؤولين التنفيذيين للسياسات الداخلية.وأشار إلى أن الإعلان أثار تساؤلات حول العقوبات التي سيتم رفعها ومراحل تنفيذ القرار، مضيفا أن الغموض ظل سائدا حتى بعد لقاء ترامب بالرئيس السوري الجديد أحمد الشرع، الأربعاء، في الرياض.وقال مسؤول في البيت الأبيض إن تركيا والسعودية مارستا ضغوطا على واشنطن لدفعها نحو هذه الخطوة، مشيرا إلى أن ترامب اتخذ القرار لمنح سوريا "فرصة جديدة لمستقبل أفضل".وكان ترامب قد أعلن من السعودية، الثلاثاء، عزمه رفع جميع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، بعد أكثر من أربعة عقود من القيود الاقتصادية والسياسية المشددة.
https://sarabic.ae/20250513/ترامب-سأرفع-العقوبات-عن-سوريا-وسأفعل-أي-شيء-يطلبه-ولي-العهد-السعودي-1100496640.html
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أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
مسؤولون أمريكيون: إعلان ترامب رفع العقوبات عن سوريا فاجأ مسؤولي إدارته
أثار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن رفع العقوبات المفروضة على سوريا، صدمة في أوساط إدارته، لا سيما بين المسؤولين المعنيين بالملف في وزارتي الخارجية والخزانة، بحسب ما أفاد به أربعة مسؤولين أمريكيين مطلعين.
وأوضح المسؤولون لوكالة "رويترز" أن الإعلان جاء دون تنسيق مسبق مع الجهات المختصة، ودون إصدار أي توجيه رسمي من البيت الأبيض إلى الوزارات المعنية، ما دفع المسؤولين إلى التحرك بسرعة لفهم كيفية تنفيذ القرار وإجراءاته المحتملة، في ظل تعقيدات قانونية وإدارية تراكمت على مدى سنوات.
وقال مسؤول كبير إن البيت الأبيض لم يصدر أي تعليمات أو مذكرات للتحضير لإلغاء العقوبات، وإن مفاجأة الإعلان لم تقتصر على الحلفاء فقط، بل شملت أيضا المسؤولين التنفيذيين للسياسات الداخلية.
وأشار إلى أن الإعلان أثار تساؤلات حول العقوبات التي سيتم رفعها ومراحل تنفيذ القرار، مضيفا أن الغموض ظل سائدا حتى بعد لقاء ترامب بالرئيس السوري الجديد أحمد الشرع، الأربعاء، في الرياض.
وقال مسؤول في البيت الأبيض إن تركيا والسعودية مارستا ضغوطا على واشنطن لدفعها نحو هذه الخطوة، مشيرا إلى أن ترامب اتخذ القرار لمنح سوريا "فرصة جديدة لمستقبل أفضل".
وكان ترامب قد أعلن من السعودية، الثلاثاء، عزمه رفع جميع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا
، بعد أكثر من أربعة عقود من القيود الاقتصادية والسياسية المشددة.