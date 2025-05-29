https://sarabic.ae/20250529/المبعوث-الأمريكي-الخاص-إلى-سوريا-يكشف-نية-ترامب-تجاه-دمشق-ومقترحا-للتهدئة-مع-إسرائيل-1101098095.html
المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا يكشف نية ترامب تجاه دمشق ومقترحا للتهدئة مع إسرائيل
المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا يكشف نية ترامب تجاه دمشق ومقترحا للتهدئة مع إسرائيل
سبوتنيك عربي
استقبل الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، اليوم الخميس، المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، في قصر الشعب في العاصمة دمشق، في زيارة رسمية... 29.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-29T12:58+0000
2025-05-29T12:58+0000
2025-05-29T12:58+0000
أخبار سوريا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
أحمد الشرع
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ونقلت وسائل إعلام سورية عن باراك تأكيده أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يعتزم إزالة اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب قريبا"، وأضاف: "الهدف الأساسي للإدارة الأمريكية هو تمكين الحكومة الحالية في دمشق".وكان افتتح باراك مقر السفير في العاصمة دمشق، في وقت سابق اليوم الخميس، حيث تم رفع العلم الأمريكي بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني.
https://sarabic.ae/20250529/رفع-علم-الولايات-المتحدة-في-منزل-المبعوث-الأمريكي-الخاص-إلى-سوريا--1101092136.html
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أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أحمد الشرع, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أحمد الشرع, العالم العربي
المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا يكشف نية ترامب تجاه دمشق ومقترحا للتهدئة مع إسرائيل
استقبل الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، اليوم الخميس، المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، في قصر الشعب في العاصمة دمشق، في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها منذ رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، وتشكيل الحكومة السورية الجديدة.
ونقلت وسائل إعلام سورية عن باراك تأكيده أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يعتزم إزالة اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب
قريبا"، وأضاف: "الهدف الأساسي للإدارة الأمريكية هو تمكين الحكومة الحالية في دمشق".
وأشار باراك عقب لقائه بوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إلى أن "الجيش الأمريكي أنجز 99% من مهمته ضد تنظيم "داعش" في سوريا "ببراعة"، مؤكدا أن "الكونغرس الأمريكي يواصل دعم خطوات ترامب في هذا المسار، بما في ذلك جهود الاستقرار السياسي والأمني في البلاد".
وفي ما يتعلق بالعلاقات الإقليمية، وصف بارك ملف العلاقات السورية الإسرائيلية بأنه "مشكلة قابلة للحل الذي يبدأ بالحوار"، معربًا عن "رغبة واشنطن في تحقيق السلام بين سوريا وإسرائيل كجزء من استراتيجيتها الإقليمية الجديدة"، واقترح أن يبدأ السعي إلى ذلك "باتفاق على عدم الاعتداء وترسيم الحدود".
وكان افتتح باراك مقر السفير في العاصمة دمشق، في وقت سابق اليوم الخميس، حيث تم رفع العلم الأمريكي بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني.