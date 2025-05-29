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المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا يكشف نية ترامب تجاه دمشق ومقترحا للتهدئة مع إسرائيل
المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا يكشف نية ترامب تجاه دمشق ومقترحا للتهدئة مع إسرائيل
سبوتنيك عربي
استقبل الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، اليوم الخميس، المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، في قصر الشعب في العاصمة دمشق، في زيارة رسمية... 29.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-29T12:58+0000
2025-05-29T12:58+0000
أخبار سوريا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
أحمد الشرع
العالم العربي
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ونقلت وسائل إعلام سورية عن باراك تأكيده أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يعتزم إزالة اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب قريبا"، وأضاف: "الهدف الأساسي للإدارة الأمريكية هو تمكين الحكومة الحالية في دمشق".وكان افتتح باراك مقر السفير في العاصمة دمشق، في وقت سابق اليوم الخميس، حيث تم رفع العلم الأمريكي بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني.
https://sarabic.ae/20250529/رفع-علم-الولايات-المتحدة-في-منزل-المبعوث-الأمريكي-الخاص-إلى-سوريا--1101092136.html
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أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أحمد الشرع, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أحمد الشرع, العالم العربي

المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا يكشف نية ترامب تجاه دمشق ومقترحا للتهدئة مع إسرائيل

12:58 GMT 29.05.2025
© Photo / sanaالرئيس السوري أحمد الشرع يستقبل المبعوث الأمريكي
الرئيس السوري أحمد الشرع يستقبل المبعوث الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2025
© Photo / sana
تابعنا عبر
استقبل الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، اليوم الخميس، المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، في قصر الشعب في العاصمة دمشق، في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها منذ رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، وتشكيل الحكومة السورية الجديدة.
ونقلت وسائل إعلام سورية عن باراك تأكيده أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يعتزم إزالة اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب قريبا"، وأضاف: "الهدف الأساسي للإدارة الأمريكية هو تمكين الحكومة الحالية في دمشق".

وأشار باراك عقب لقائه بوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إلى أن "الجيش الأمريكي أنجز 99% من مهمته ضد تنظيم "داعش" في سوريا "ببراعة"، مؤكدا أن "الكونغرس الأمريكي يواصل دعم خطوات ترامب في هذا المسار، بما في ذلك جهود الاستقرار السياسي والأمني في البلاد".

رفع علم الولايات المتحدة في منزل المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2025
رفع علم الولايات المتحدة في منزل المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا
10:39 GMT

وفي ما يتعلق بالعلاقات الإقليمية، وصف بارك ملف العلاقات السورية الإسرائيلية بأنه "مشكلة قابلة للحل الذي يبدأ بالحوار"، معربًا عن "رغبة واشنطن في تحقيق السلام بين سوريا وإسرائيل كجزء من استراتيجيتها الإقليمية الجديدة"، واقترح أن يبدأ السعي إلى ذلك "باتفاق على عدم الاعتداء وترسيم الحدود".

وكان افتتح باراك مقر السفير في العاصمة دمشق، في وقت سابق اليوم الخميس، حيث تم رفع العلم الأمريكي بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني.
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