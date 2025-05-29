https://sarabic.ae/20250529/رفع-علم-الولايات-المتحدة-في-منزل-المبعوث-الأمريكي-الخاص-إلى-سوريا--1101092136.html

رفع علم الولايات المتحدة في منزل المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا

رفع علم الولايات المتحدة في منزل المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا

سبوتنيك عربي

افتتح المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، اليوم الخميس، مقر إقامة السفير الأمريكي في العاصمة السورية دمشق. 29.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-29T10:39+0000

2025-05-29T10:39+0000

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وأفادت وكالة "سانا" أنه "بحضور وزير الخارجية والمغتربين، أسعد الشيباني، تم رفع علم الولايات المتحدة الأمريكية في دار السكن بالعاصمة دمشق من قبل المبعوث الأمريكي الخاص توماس باراك".وعين، باراك في منصب مبعوث بلاده لسوريا في 23 مايو/ أيار الجاري، وهو أيضا سفير الولايات المتحدة لدى تركيا.وكان أجرى باراك، لقاء مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني في مدينة إسطنبول، وذلك ضمن خطوات تنفيذ القرار الصادر عن ترمب بشأن دعم السلام والازدهار في سوريا. وأوضح باراك، في بيان، أن الشرع أعرب خلال الاجتماع عن تقديره للخطوات الأميركية السريعة في رفع العقوبات، ورحب بالإعلان الذي أصدره وزير الخارجية ماركو روبيو حول إعفاء عقوبات "قانون قيصر" لمدة 180 يوما، إلى جانب ترخيص وزارة الخزانة رقم 25، وإجراءات تخفيف أخرى.

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أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, السفير, دمشق, العلم الأمريكي, العالم العربي