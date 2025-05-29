https://sarabic.ae/20250529/رفع-علم-الولايات-المتحدة-في-منزل-المبعوث-الأمريكي-الخاص-إلى-سوريا--1101092136.html
رفع علم الولايات المتحدة في منزل المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا
رفع علم الولايات المتحدة في منزل المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا
سبوتنيك عربي
افتتح المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، اليوم الخميس، مقر إقامة السفير الأمريكي في العاصمة السورية دمشق. 29.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-29T10:39+0000
2025-05-29T10:39+0000
2025-05-29T10:39+0000
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وأفادت وكالة "سانا" أنه "بحضور وزير الخارجية والمغتربين، أسعد الشيباني، تم رفع علم الولايات المتحدة الأمريكية في دار السكن بالعاصمة دمشق من قبل المبعوث الأمريكي الخاص توماس باراك".وعين، باراك في منصب مبعوث بلاده لسوريا في 23 مايو/ أيار الجاري، وهو أيضا سفير الولايات المتحدة لدى تركيا.وكان أجرى باراك، لقاء مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني في مدينة إسطنبول، وذلك ضمن خطوات تنفيذ القرار الصادر عن ترمب بشأن دعم السلام والازدهار في سوريا. وأوضح باراك، في بيان، أن الشرع أعرب خلال الاجتماع عن تقديره للخطوات الأميركية السريعة في رفع العقوبات، ورحب بالإعلان الذي أصدره وزير الخارجية ماركو روبيو حول إعفاء عقوبات "قانون قيصر" لمدة 180 يوما، إلى جانب ترخيص وزارة الخزانة رقم 25، وإجراءات تخفيف أخرى.
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https://sarabic.ae/20250524/المبعوث-الأمريكي-إلى-سوريا-يشيد-بالشرع-في-ما-يتعلق-بالعلاقات-مع-إسرائيل-1100937585.html
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أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, السفير, دمشق, العلم الأمريكي, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, السفير, دمشق, العلم الأمريكي, العالم العربي
رفع علم الولايات المتحدة في منزل المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا
افتتح المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، اليوم الخميس، مقر إقامة السفير الأمريكي في العاصمة السورية دمشق.
وأفادت وكالة "سانا" أنه "بحضور وزير الخارجية والمغتربين، أسعد الشيباني، تم رفع علم الولايات المتحدة الأمريكية في دار السكن بالعاصمة دمشق من قبل المبعوث الأمريكي الخاص توماس باراك
".
بالتوازي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن "المبعوث الأمريكي الجديد إلى دمشق يدرك جيدا الإمكانات الكبيرة للعمل مع سوريا".
وفي منشور على موقع الخارجية الأمريكية في منصة إكس، كتب ترامب: "يسعدني تولي توماس باراك منصب المبعوث الأمريكي الجديد إلى سوريا، فهو على إدراك كامل بوجود إمكانات كبيرة للعمل مع دمشق من أجل تحسين العلاقات، وإرساء السلام، ووقف التطرف في الشرق الأوسط".
وعين، باراك في منصب مبعوث بلاده لسوريا في 23 مايو/ أيار الجاري، وهو أيضا سفير الولايات المتحدة لدى تركيا.
وكان أجرى باراك، لقاء مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع
ووزير الخارجية أسعد الشيباني في مدينة إسطنبول، وذلك ضمن خطوات تنفيذ القرار الصادر عن ترمب بشأن دعم السلام والازدهار في سوريا.
وأوضح باراك، في بيان، أن الشرع أعرب خلال الاجتماع عن تقديره للخطوات الأميركية السريعة في رفع العقوبات، ورحب بالإعلان الذي أصدره وزير الخارجية ماركو روبيو حول إعفاء عقوبات "قانون قيصر" لمدة 180 يوما، إلى جانب ترخيص وزارة الخزانة رقم 25، وإجراءات تخفيف أخرى.