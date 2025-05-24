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https://sarabic.ae/20250524/المبعوث-الأمريكي-إلى-سوريا-يشيد-بالشرع-في-ما-يتعلق-بالعلاقات-مع-إسرائيل-1100937585.html
المبعوث الأمريكي إلى سوريا يشيد بالشرع في ما يتعلق بالعلاقات مع إسرائيل
المبعوث الأمريكي إلى سوريا يشيد بالشرع في ما يتعلق بالعلاقات مع إسرائيل
سبوتنيك عربي
قال توماس باراك، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى سوريا، إنه التقى اليوم السبت، بالرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، وأشاد بالخطوات... 24.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-24T18:23+0000
2025-05-24T18:23+0000
أحمد الشرع
أخبار سوريا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
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وقال باراك في بيان رسمي: "في لقاء جمعني اليوم في مدينة إسطنبول التركية، بالرئيس السوري، أحمد الشرع، ووزير خارجيته، أسعد الشيباني، ناقشنا تنفيذ قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، برفع العقوبات عن سوريا، كخطوة لتمهيد الطريق نحو السلام والازدهار".وتابع: "أعرب الرئيس الشرع عن ترحيبه الحار بالتحرك الأمريكي السريع، مثمّنا إعلان وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، بشأن إعفاء لمدة 180 يوما من العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر، وترخيص وزارة الخزانة الأمريكية العام رقم 25، وسلسلة إجراءات لتخفيف القيود الاقتصادية".وأضاف باراك: "جددت خلال اللقاء التزام أمريكا بدعم الشعب السوري بعد سنوات من الحرب والمعاناة، وأكدت أن رفع العقوبات ضرورة حيوية لتمكين الدول المانحة من تقديم المساعدات الحيوية والطاقة، بما يعزز الاستقرار ويؤسس لمستقبل أفضل للسوريين".وختم المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم باراك، بيانه: "أعتبر هذا اللقاء نقطة تحول تاريخية في مسار العلاقات، إذ جرى الاتفاق على طيّ صفحة العقوبات، والانطلاق نحو مرحلة جديدة من التنمية الاقتصادية، بدعم من شركاء دوليين، في مقدمتهم تركيا ودول الخليج وأوروبا وأمريكا".وكان الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، أجرى زيارة، اليوم السبت، إلى تركيا، والتقى بالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.ووفقا للقرار الأمريكي، "تم رفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير الداخلية السوري أنس الخطاب، بالإضافة إلى البنك المركزي السوري، والخطوط الجوية السورية والإذاعة والتلفزيون، وميناءي اللاذقية وطرطوس".وقال روبيو، في بيان له، إن "إعفاء سوريا من العقوبات لمدة 180 يوما خطوة أولى نحو تحقيق رؤية الرئيس دونالد ترامب، للعلاقة الجديدة بين واشنطن ودمشق".وأضاف وزير الخارجية الأمريكي: "أصدرنا إعفاء لسوريا من العقوبات لزيادة الاستثمارات وتدفق النقد، وتسهيل الخدمات الأساسية وإعادة الإعمار"، مؤكدًا "دعم جهود شعبها لبناء مستقبل أكثر إشراقا".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن في وقت سابق، في المملكة العربية السعودية، رفع جميع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، بعد أكثر من 4 عقود من القيود الاقتصادية والسياسية المشددة.وقال البيت الأبيض إن الرئيس ترامب، أبلغ الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، خلال اللقاء الذي جمعهما في السعودية، بضرورة مساعدة الولايات المتحدة في منع عودة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة) وطلب منه الانضمام للاتفاقات الإبراهيمية مع إسرائيل.كما أعلنت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن الاتحاد قرر رفع عقوباته الاقتصادية المفروضة على سوريا بالكامل.
https://sarabic.ae/20250524/أردوغان-للشرع-أيام-أكثر-إشراقا-وسلاما-تنتظر-سوريا-1100930921.html
https://sarabic.ae/20250524/خبير-اقتصادي-تعليق-العقوبات-الأمريكية-بداية-تحول-اقتصادي-في-سوريا-وسط-تحديات-كبرى-1100924220.html
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أحمد الشرع, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, العالم, العالم العربي
أحمد الشرع, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, العالم, العالم العربي

المبعوث الأمريكي إلى سوريا يشيد بالشرع في ما يتعلق بالعلاقات مع إسرائيل

18:23 GMT 24.05.2025
© AP Photo / Mosa'ab Elshamyالرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع
الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2025
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
تابعنا عبر
قال توماس باراك، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى سوريا، إنه التقى اليوم السبت، بالرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، وأشاد بالخطوات التي اتخذها الأخير فيما يتعلق "بالمقاتلين الأجانب والعلاقات مع إسرائيل".
وقال باراك في بيان رسمي: "في لقاء جمعني اليوم في مدينة إسطنبول التركية، بالرئيس السوري، أحمد الشرع، ووزير خارجيته، أسعد الشيباني، ناقشنا تنفيذ قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، برفع العقوبات عن سوريا، كخطوة لتمهيد الطريق نحو السلام والازدهار".
وتابع: "أعرب الرئيس الشرع عن ترحيبه الحار بالتحرك الأمريكي السريع، مثمّنا إعلان وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، بشأن إعفاء لمدة 180 يوما من العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر، وترخيص وزارة الخزانة الأمريكية العام رقم 25، وسلسلة إجراءات لتخفيف القيود الاقتصادية".
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وأضاف باراك: "جددت خلال اللقاء التزام أمريكا بدعم الشعب السوري بعد سنوات من الحرب والمعاناة، وأكدت أن رفع العقوبات ضرورة حيوية لتمكين الدول المانحة من تقديم المساعدات الحيوية والطاقة، بما يعزز الاستقرار ويؤسس لمستقبل أفضل للسوريين".
وواصل: "كما أثنيت على الرئيس الشرع لاتخاذه خطوات فعّالة نحو تطبيق قرارات الرئيس ترامب بشأن المقاتلين الإرهابيين الأجانب، وتدابير مكافحة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى)، والعلاقات مع إسرائيل، والمعسكرات ومراكز الاحتجاز في شمال شرق سوريا".
وختم المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم باراك، بيانه: "أعتبر هذا اللقاء نقطة تحول تاريخية في مسار العلاقات، إذ جرى الاتفاق على طيّ صفحة العقوبات، والانطلاق نحو مرحلة جديدة من التنمية الاقتصادية، بدعم من شركاء دوليين، في مقدمتهم تركيا ودول الخليج وأوروبا وأمريكا".
وكان الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، أجرى زيارة، اليوم السبت، إلى تركيا، والتقى بالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.
وأصدر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم السبت، "إعفاء لمدة 180 يومًا من العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر".
ووفقا للقرار الأمريكي، "تم رفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير الداخلية السوري أنس الخطاب، بالإضافة إلى البنك المركزي السوري، والخطوط الجوية السورية والإذاعة والتلفزيون، وميناءي اللاذقية وطرطوس".
وقال روبيو، في بيان له، إن "إعفاء سوريا من العقوبات لمدة 180 يوما خطوة أولى نحو تحقيق رؤية الرئيس دونالد ترامب، للعلاقة الجديدة بين واشنطن ودمشق".
سوريون يرفعون علم ضخم لسوريا خلال مظاهرة احتفالية بعد صلاة الجمعة الأولى منذ الإطاحة ببشار الأسد، في الساحة المركزية في دمشق، سوريا، 13 ديسمبر/كانون الأول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2025
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وأضاف وزير الخارجية الأمريكي: "أصدرنا إعفاء لسوريا من العقوبات لزيادة الاستثمارات وتدفق النقد، وتسهيل الخدمات الأساسية وإعادة الإعمار"، مؤكدًا "دعم جهود شعبها لبناء مستقبل أكثر إشراقا".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن في وقت سابق، في المملكة العربية السعودية، رفع جميع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، بعد أكثر من 4 عقود من القيود الاقتصادية والسياسية المشددة.
وقال البيت الأبيض إن الرئيس ترامب، أبلغ الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، خلال اللقاء الذي جمعهما في السعودية، بضرورة مساعدة الولايات المتحدة في منع عودة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة) وطلب منه الانضمام للاتفاقات الإبراهيمية مع إسرائيل.
كما أعلنت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن الاتحاد قرر رفع عقوباته الاقتصادية المفروضة على سوريا بالكامل.
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