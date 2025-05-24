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https://sarabic.ae/20250524/أردوغان-للشرع-أيام-أكثر-إشراقا-وسلاما-تنتظر-سوريا-1100930921.html
أردوغان للشرع: أيام أكثر إشراقا وسلاما تنتظر سوريا
أردوغان للشرع: أيام أكثر إشراقا وسلاما تنتظر سوريا
سبوتنيك عربي
عقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، اجتماعا رسميا مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، في قصر "دولمة بهجة" بإسطنبول، حيث بحث الطرفان... 24.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-24T14:58+0000
2025-05-24T15:11+0000
رجب طيب أردوغان
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وأكد أردوغان خلال اللقاء تفاؤله بمستقبل سوريا، مشيرا إلى أن "أياما أكثر إشراقا وسلاما تنتظر البلاد، مع استمرار دعم تركيا لسوريا كما جرت العادة".وأشار أردوغان إلى أن "تركيا ترحب برفع العقوبات المفروضة على سوريا من قبل أمريكا والاتحاد الأوروبي"، مشددا على "أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وحكم البلاد والجيش من مركز واحد"، وفقا لبيان من دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.كما أدان الرئيس التركي الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية، مؤكدا "رفض تركيا لهذا العدوان واستمرار معارضتها له على كافة المنابر الدولية".وشدد أردوغان على أن "التعاون بين البلدين سيشهد تطورا في مجالات عدة، من بينها الطاقة والدفاع والنقل"، مشيرا إلى أن تركيا ستواصل الوفاء بالتزاماتها تجاه علاقات الجوار والأخوة".من جهته، أعرب الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، خلال اللقاء عن شكره وتقديره للدعم التركي والجهود الحاسمة التي بذلتها أنقرة للمساهمة في رفع العقوبات.وحضر الاجتماع إلى جانب أردوغان عدد من كبار المسؤولين، منهم وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، ووزير الدفاع التركي، يشار غولر، ورئيس جهاز الاستخبارات الوطنية التركي، إبراهيم كالين، ورئيس الصناعات الدفاعية التركي، هالوك غورغون، بالإضافة إلى المستشارين الرئيسيين للشؤون الخارجية والأمن.يشار إلى أنه في فبراير/ شباط الماضي 2025 كان أول لقاء يجمع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في العاصمة التركية أنقرة.
https://sarabic.ae/20250524/في-زيارة-غير-معلنة-أردوغان-يستقبل-الشرع-في-إسطنبول--1100926807.html
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رجب طيب أردوغان, أحمد الشرع, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم, العالم العربي
رجب طيب أردوغان, أحمد الشرع, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم, العالم العربي

أردوغان للشرع: أيام أكثر إشراقا وسلاما تنتظر سوريا

14:58 GMT 24.05.2025 (تم التحديث: 15:11 GMT 24.05.2025)
© Photo / trthaberأردوغان يستقبل الشرع في إسطنبول
أردوغان يستقبل الشرع في إسطنبول - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2025
© Photo / trthaber
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عقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، اجتماعا رسميا مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، في قصر "دولمة بهجة" بإسطنبول، حيث بحث الطرفان العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة.
وأكد أردوغان خلال اللقاء تفاؤله بمستقبل سوريا، مشيرا إلى أن "أياما أكثر إشراقا وسلاما تنتظر البلاد، مع استمرار دعم تركيا لسوريا كما جرت العادة".
وأشار أردوغان إلى أن "تركيا ترحب برفع العقوبات المفروضة على سوريا من قبل أمريكا والاتحاد الأوروبي"، مشددا على "أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وحكم البلاد والجيش من مركز واحد"، وفقا لبيان من دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.
كما أدان الرئيس التركي الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية، مؤكدا "رفض تركيا لهذا العدوان واستمرار معارضتها له على كافة المنابر الدولية".
وشدد أردوغان على أن "التعاون بين البلدين سيشهد تطورا في مجالات عدة، من بينها الطاقة والدفاع والنقل"، مشيرا إلى أن تركيا ستواصل الوفاء بالتزاماتها تجاه علاقات الجوار والأخوة".
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع الرئيس السوري أحمد الشرع في قصر دولما بهتشة بمدينة إسطنبول. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2025
في زيارة غير معلنة... أردوغان يستقبل الشرع في إسطنبول
12:33 GMT
من جهته، أعرب الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، خلال اللقاء عن شكره وتقديره للدعم التركي والجهود الحاسمة التي بذلتها أنقرة للمساهمة في رفع العقوبات.
وحضر الاجتماع إلى جانب أردوغان عدد من كبار المسؤولين، منهم وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، ووزير الدفاع التركي، يشار غولر، ورئيس جهاز الاستخبارات الوطنية التركي، إبراهيم كالين، ورئيس الصناعات الدفاعية التركي، هالوك غورغون، بالإضافة إلى المستشارين الرئيسيين للشؤون الخارجية والأمن.
يشار إلى أنه في فبراير/ شباط الماضي 2025 كان أول لقاء يجمع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في العاصمة التركية أنقرة.
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