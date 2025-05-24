https://sarabic.ae/20250524/في-زيارة-غير-معلنة-أردوغان-يستقبل-الشرع-في-إسطنبول--1100926807.html

في زيارة غير معلنة... أردوغان يستقبل الشرع في إسطنبول

في زيارة غير معلنة... أردوغان يستقبل الشرع في إسطنبول

سبوتنيك عربي

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، محادثات مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، في مدينة إسطنبول، في زيارة لم يعلن عنها مسبقًا. 24.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-24T12:33+0000

2025-05-24T12:33+0000

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وذكرت وسائل إعلام تركية، أن "وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ووزير الدفاع التركي يشار غولر، ورئيس جهاز الاستخبارات الوطنية إبراهيم كالين، شاركوا أيضًا في لقاء أردوغان مع الشرع".من جهتها، كشفت الوكالة السورية للأنباء، أن وزيري الخارجية والدفاع السوريين، سيلتقيا نظيريهما التركيين في تركيا، لبحث الملفات المشتركة بين البلدين.وفي فبراير/شباط الماضي، كان أول لقاء يجمع الشرع وأردوغان، في العاصمة أنقرة.وناقش رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم قالن، في وقت سابق، في دمشق مع القيادة السورية، رفع العقوبات عن سوريا، والهجمات الإسرائيلية ووضع الإرهابيين في السجون السورية، وعودة اللاجئين السوريين.وتأتي الزيارة بعد أيام من مطالبة إردوغان الإدارة السورية بعدم الانشغال عن تنفيذ الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، حيال الاندماج في مؤسسات الدولة، مشددًا على أن بلاده تتابع هذه القضية عن كثب.دون أن ينهض عن كرسيه... أردوغان يرد بقوة على لفتة ماكرون "الاستعلائية"... فيديو

https://sarabic.ae/20250518/بعد-لقائه-بترامب-الشرع-يتجول-بسيارته-في-أحد-أحياء-دمشق-فيديو-1100690781.html

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أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم, العالم العربي