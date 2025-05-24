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في زيارة غير معلنة... أردوغان يستقبل الشرع في إسطنبول
في زيارة غير معلنة... أردوغان يستقبل الشرع في إسطنبول
سبوتنيك عربي
أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، محادثات مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، في مدينة إسطنبول، في زيارة لم يعلن عنها مسبقًا. 24.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-24T12:33+0000
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وذكرت وسائل إعلام تركية، أن "وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ووزير الدفاع التركي يشار غولر، ورئيس جهاز الاستخبارات الوطنية إبراهيم كالين، شاركوا أيضًا في لقاء أردوغان مع الشرع".من جهتها، كشفت الوكالة السورية للأنباء، أن وزيري الخارجية والدفاع السوريين، سيلتقيا نظيريهما التركيين في تركيا، لبحث الملفات المشتركة بين البلدين.وفي فبراير/شباط الماضي، كان أول لقاء يجمع الشرع وأردوغان، في العاصمة أنقرة.وناقش رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم قالن، في وقت سابق، في دمشق مع القيادة السورية، رفع العقوبات عن سوريا، والهجمات الإسرائيلية ووضع الإرهابيين في السجون السورية، وعودة اللاجئين السوريين.وتأتي الزيارة بعد أيام من مطالبة إردوغان الإدارة السورية بعدم الانشغال عن تنفيذ الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، حيال الاندماج في مؤسسات الدولة، مشددًا على أن بلاده تتابع هذه القضية عن كثب.دون أن ينهض عن كرسيه... أردوغان يرد بقوة على لفتة ماكرون "الاستعلائية"... فيديو
https://sarabic.ae/20250518/بعد-لقائه-بترامب-الشرع-يتجول-بسيارته-في-أحد-أحياء-دمشق-فيديو-1100690781.html
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أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم, العالم العربي

في زيارة غير معلنة... أردوغان يستقبل الشرع في إسطنبول

12:33 GMT 24.05.2025 (تم التحديث: 12:45 GMT 24.05.2025)
© Photo / وسائل إعلام سوريةالرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع الرئيس السوري أحمد الشرع في قصر دولما بهتشة بمدينة إسطنبول.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع الرئيس السوري أحمد الشرع في قصر دولما بهتشة بمدينة إسطنبول. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2025
© Photo / وسائل إعلام سورية
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أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، محادثات مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، في مدينة إسطنبول، في زيارة لم يعلن عنها مسبقًا.
وذكرت وسائل إعلام تركية، أن "وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ووزير الدفاع التركي يشار غولر، ورئيس جهاز الاستخبارات الوطنية إبراهيم كالين، شاركوا أيضًا في لقاء أردوغان مع الشرع".

ونشرت قناة "تي آر تي هابر" التلفزيونية الرسمية، صورًا من اللقاء الذي جرى في قصر "دولما بهجة". وفي أبريل/ نيسان الماضي، زار الشرع تركيا، وشارك في المنتدى الدبلوماسي في أنطاليا.

من جهتها، كشفت الوكالة السورية للأنباء، أن وزيري الخارجية والدفاع السوريين، سيلتقيا نظيريهما التركيين في تركيا، لبحث الملفات المشتركة بين البلدين.
وفي فبراير/شباط الماضي، كان أول لقاء يجمع الشرع وأردوغان، في العاصمة أنقرة.
الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2025
بعد لقائه بترامب.. الشرع يتجول بسيارته في أحد أحياء دمشق.. فيديو
18 مايو, 08:28 GMT
وناقش رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم قالن، في وقت سابق، في دمشق مع القيادة السورية، رفع العقوبات عن سوريا، والهجمات الإسرائيلية ووضع الإرهابيين في السجون السورية، وعودة اللاجئين السوريين.
وتأتي الزيارة بعد أيام من مطالبة إردوغان الإدارة السورية بعدم الانشغال عن تنفيذ الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، حيال الاندماج في مؤسسات الدولة، مشددًا على أن بلاده تتابع هذه القضية عن كثب.
دون أن ينهض عن كرسيه... أردوغان يرد بقوة على لفتة ماكرون "الاستعلائية"... فيديو
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