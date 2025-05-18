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عالم سبوتنيك
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https://sarabic.ae/20250518/بعد-لقائه-بترامب-الشرع-يتجول-بسيارته-في-أحد-أحياء-دمشق-فيديو-1100690781.html
بعد لقائه بترامب.. الشرع يتجول بسيارته في أحد أحياء دمشق.. فيديو
بعد لقائه بترامب.. الشرع يتجول بسيارته في أحد أحياء دمشق.. فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، وهو يتجول في أحد شوارع العاصمة دمشق. 18.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-18T08:28+0000
2025-05-18T08:28+0000
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أخبار سوريا اليوم
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وأظهرت الفيديوهات الشرع وهو في سيارته يتجول في حي الشعلان بدمشق، حيث استقبله الناس بالزغاريد والأهازيج لحظة مروره في المنطقة.وفي مقطع ثان، ظهر الشرع وهو يدخل مطعما في ذات الحي خلال جولته، وسط ترحيب حشد من الناس.وعاد الشرع إلى سوريا بعدما التقى بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الرياض، يوم الأربعاء الفائت.وأشاد ترامب بالشرع، واصفا إياه بأنه "شاب جذاب وقوي البنية وله ماضٍ قوي. ماض قوي للغاية، مقاتل"، حسبما نقلت صحف أمريكية.ونقلت شبكة "سي إن إن" عن ترامب قوله: "لديه (الشرع) فرصة حقيقية لحشد الصفوف. تحدثتُ مع الرئيس أردوغان. أنا مُنفتح جدا لهذا الأمر. يشعر أن لديه فرصة للقيام بعمل جيد".ترامب: الشرع قال نعم عند سؤاله عن الانضمام إلى "اتفاقيات أبراهام"الشرع: لن نسمح بتقسيم سوريا وهي لكل السوريين
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نادي الفيديو, أخبار سوريا اليوم
نادي الفيديو, أخبار سوريا اليوم

بعد لقائه بترامب.. الشرع يتجول بسيارته في أحد أحياء دمشق.. فيديو

08:28 GMT 18.05.2025
© AP Photo / Mosa'ab Elshamyالرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع
الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2025
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
تابعنا عبر
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، وهو يتجول في أحد شوارع العاصمة دمشق.
وأظهرت الفيديوهات الشرع وهو في سيارته يتجول في حي الشعلان بدمشق، حيث استقبله الناس بالزغاريد والأهازيج لحظة مروره في المنطقة.
وفي مقطع ثان، ظهر الشرع وهو يدخل مطعما في ذات الحي خلال جولته، وسط ترحيب حشد من الناس.
وعاد الشرع إلى سوريا بعدما التقى بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الرياض، يوم الأربعاء الفائت.
وأشاد ترامب بالشرع، واصفا إياه بأنه "شاب جذاب وقوي البنية وله ماضٍ قوي. ماض قوي للغاية، مقاتل"، حسبما نقلت صحف أمريكية.
ونقلت شبكة "سي إن إن" عن ترامب قوله: "لديه (الشرع) فرصة حقيقية لحشد الصفوف. تحدثتُ مع الرئيس أردوغان. أنا مُنفتح جدا لهذا الأمر. يشعر أن لديه فرصة للقيام بعمل جيد".
ترامب: الشرع قال نعم عند سؤاله عن الانضمام إلى "اتفاقيات أبراهام"
الشرع: لن نسمح بتقسيم سوريا وهي لكل السوريين
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