https://sarabic.ae/20250518/بعد-لقائه-بترامب-الشرع-يتجول-بسيارته-في-أحد-أحياء-دمشق-فيديو-1100690781.html

بعد لقائه بترامب.. الشرع يتجول بسيارته في أحد أحياء دمشق.. فيديو

بعد لقائه بترامب.. الشرع يتجول بسيارته في أحد أحياء دمشق.. فيديو

سبوتنيك عربي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، وهو يتجول في أحد شوارع العاصمة دمشق. 18.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-18T08:28+0000

2025-05-18T08:28+0000

2025-05-18T08:28+0000

نادي الفيديو

أخبار سوريا اليوم

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وأظهرت الفيديوهات الشرع وهو في سيارته يتجول في حي الشعلان بدمشق، حيث استقبله الناس بالزغاريد والأهازيج لحظة مروره في المنطقة.وفي مقطع ثان، ظهر الشرع وهو يدخل مطعما في ذات الحي خلال جولته، وسط ترحيب حشد من الناس.وعاد الشرع إلى سوريا بعدما التقى بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الرياض، يوم الأربعاء الفائت.وأشاد ترامب بالشرع، واصفا إياه بأنه "شاب جذاب وقوي البنية وله ماضٍ قوي. ماض قوي للغاية، مقاتل"، حسبما نقلت صحف أمريكية.ونقلت شبكة "سي إن إن" عن ترامب قوله: "لديه (الشرع) فرصة حقيقية لحشد الصفوف. تحدثتُ مع الرئيس أردوغان. أنا مُنفتح جدا لهذا الأمر. يشعر أن لديه فرصة للقيام بعمل جيد".ترامب: الشرع قال نعم عند سؤاله عن الانضمام إلى "اتفاقيات أبراهام"الشرع: لن نسمح بتقسيم سوريا وهي لكل السوريين

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نادي الفيديو, أخبار سوريا اليوم