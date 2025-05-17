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بيارق النصر
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خبير يوضح أهمية المفاوضات الروسية الأوكرانية في اسطنبول
18:00 GMT
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مساحة حرة
ماذا بعد شراكات ترامب الاقتصادية والاستراتيجية مع دول الخليج؟
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دون أن ينهض عن كرسيه... أردوغان يرد بقوة على لفتة ماكرون "الاستعلائية"... فيديو
دون أن ينهض عن كرسيه... أردوغان يرد بقوة على لفتة ماكرون "الاستعلائية"... فيديو
سبوتنيك عربي
لفتت وسائل إعلام تركية الانتباه إلى محاولة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الفاشلة لفرض "هيمنة نفسية" على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك خلال لقاء المجتمع... 17.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-17T12:45+0000
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وتُظهر اللقطات أن ماكرون اقترب من أردوغان الذي كان جالسًا إلى طاولة، ووضع يده على يد الرئيس التركي وبدأ الحديث معه.غير أن أردوغان سحب يده بهدوء، لكنه أبقى أصابعه ممسكة بأصابع ماكرون للحظات، مبتسمًا دون أن ينهض من مكانه.وقالت صحيفة "يني شفق" التركية إن مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي علّقوا على الفيديو بعبارة: "ماكرون اصطدم بالصخرة".
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نادي الفيديو, العالم, أخبار تركيا اليوم
نادي الفيديو, العالم, أخبار تركيا اليوم

دون أن ينهض عن كرسيه... أردوغان يرد بقوة على لفتة ماكرون "الاستعلائية"... فيديو

12:45 GMT 17.05.2025
© AP Photo / Achmad Ibrahimالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2025
© AP Photo / Achmad Ibrahim
تابعنا عبر
لفتت وسائل إعلام تركية الانتباه إلى محاولة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الفاشلة لفرض "هيمنة نفسية" على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك خلال لقاء المجتمع السياسي الأوروبي الذي عُقد في العاصمة الألبانية تيرانا.
وتُظهر اللقطات أن ماكرون اقترب من أردوغان الذي كان جالسًا إلى طاولة، ووضع يده على يد الرئيس التركي وبدأ الحديث معه.
غير أن أردوغان سحب يده بهدوء، لكنه أبقى أصابعه ممسكة بأصابع ماكرون للحظات، مبتسمًا دون أن ينهض من مكانه.
وقالت صحيفة "يني شفق" التركية إن مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي علّقوا على الفيديو بعبارة: "ماكرون اصطدم بالصخرة".
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