https://sarabic.ae/20250517/دون-أن-ينهض-عن-كرسيه-أردوغان-يرد-بقوة-على-لفتة-ماكرون-الاستعلائية-فيديو-1100670599.html
دون أن ينهض عن كرسيه... أردوغان يرد بقوة على لفتة ماكرون "الاستعلائية"... فيديو
دون أن ينهض عن كرسيه... أردوغان يرد بقوة على لفتة ماكرون "الاستعلائية"... فيديو
سبوتنيك عربي
لفتت وسائل إعلام تركية الانتباه إلى محاولة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الفاشلة لفرض "هيمنة نفسية" على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك خلال لقاء المجتمع... 17.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-17T12:45+0000
2025-05-17T12:45+0000
2025-05-17T12:45+0000
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وتُظهر اللقطات أن ماكرون اقترب من أردوغان الذي كان جالسًا إلى طاولة، ووضع يده على يد الرئيس التركي وبدأ الحديث معه.غير أن أردوغان سحب يده بهدوء، لكنه أبقى أصابعه ممسكة بأصابع ماكرون للحظات، مبتسمًا دون أن ينهض من مكانه.وقالت صحيفة "يني شفق" التركية إن مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي علّقوا على الفيديو بعبارة: "ماكرون اصطدم بالصخرة".
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نادي الفيديو, العالم, أخبار تركيا اليوم
نادي الفيديو, العالم, أخبار تركيا اليوم
دون أن ينهض عن كرسيه... أردوغان يرد بقوة على لفتة ماكرون "الاستعلائية"... فيديو
لفتت وسائل إعلام تركية الانتباه إلى محاولة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الفاشلة لفرض "هيمنة نفسية" على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك خلال لقاء المجتمع السياسي الأوروبي الذي عُقد في العاصمة الألبانية تيرانا.
وتُظهر اللقطات أن ماكرون اقترب من أردوغان الذي كان جالسًا إلى طاولة، ووضع يده على يد الرئيس التركي وبدأ الحديث معه.
غير أن أردوغان سحب يده بهدوء، لكنه أبقى أصابعه ممسكة بأصابع ماكرون للحظات، مبتسمًا دون أن ينهض من مكانه.
وقالت صحيفة "يني شفق" التركية إن مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي علّقوا على الفيديو بعبارة: "ماكرون اصطدم بالصخرة".