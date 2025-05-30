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سوريا تبدأ إجراءات إعادة موظفين مفصولين في عهد الأسد
سوريا تبدأ إجراءات إعادة موظفين مفصولين في عهد الأسد
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية، اليوم الجمعة، عن بدء إجراء مقابلات لإعادة الموظفين المفصولين بسبب "مواقفهم المشرفة"، خلال سنوات الأزمة السورية في... 30.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-30T11:04+0000
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ونقلت وسائل إعلام سورية عن المكتب الإعلامي للوزارة، قوله: "التزامًا برؤية الوزارة وخطتها، بدأت الوزارة بإجراء مقابلات مع الموظفين المفصولين سابقا بسبب مواقفهم المشرفة، وذلك في إطار إنصافهم وإعادة تقييم ملفاتهم الوظيفية".وكانت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السورية، قد أعلنت في 13 مايو/ أيار الجاري، فتح باب التسجيل أمام "المنشقين والمفصولين الراغبين في استئناف عملهم من جديد"، كما أصدرت وزارة الداخلية السورية، تعميما في 5 مايو الجاري، دعت فيه المهندسين والعاملين المدنيين من الفئات الفنية في الوزارة، ممّن تم إنهاء خدماتهم أو فصلهم من وظائفهم خلال حكم النظام السابق، إلى مراجعة مديريات القوى البشرية في قيادات الشرطة بالمحافظات، لإعادة دراسة أوضاعهم.وأوضح المصدر أن الخطة تهدف إلى "إعادة الموظفين إلى وظائفهم السابقة أو توفير وظائف جديدة لهم، بما يتماشى مع المصلحة العامة، مع صرف مستحقاتهم المتأخرة بشكل تدريجي نظرًا للقيود المالية الحالية"، مبينًا أن "عودة الموظفين ستتم على مراحل، مع إعطاء الأولوية لمن يرغب في العودة إلى العمل".
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أخبار سوريا اليوم, العمل, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العمل, العالم العربي
سوريا تبدأ إجراءات إعادة موظفين مفصولين في عهد الأسد
11:04 GMT 30.05.2025 (تم التحديث: 12:43 GMT 30.05.2025)
أعلنت وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية، اليوم الجمعة، عن بدء إجراء مقابلات لإعادة الموظفين المفصولين بسبب "مواقفهم المشرفة"، خلال سنوات الأزمة السورية في عهد الرئيس السوري السابق بشار الأسد، إلى العمل في الوزارة.
ونقلت وسائل إعلام سورية عن المكتب الإعلامي للوزارة، قوله: "التزامًا برؤية الوزارة وخطتها، بدأت الوزارة بإجراء مقابلات مع الموظفين المفصولين سابقا بسبب مواقفهم المشرفة، وذلك في إطار إنصافهم وإعادة تقييم ملفاتهم الوظيفية
".
وأوضح المكتب أن"عدد الموظفين المفصولين على مستوى المحافظات بلغ 5 آلاف و622 موظفا"، مؤكدًا "التزام الوزارة بإنصاف الكوادر التي تعرضت للفصل المجحف، والعمل على إعادة دمجهم في المؤسسات، وفقا للإجراءات القانونية والمعايير الإدارية".
بالتوازي، أعلنت وزارات وهيئات عامة عدة منها وزارة التنمية الإدارية والتربية والتعليم والداخلية والصحة والهيئة العامة للطيران المدني، عن بدء إجراء المقابلات وعمليات التقييم لإعادة الموظفين المفصولين إلى العمل.
وكانت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السورية، قد أعلنت في 13 مايو/ أيار الجاري، فتح باب التسجيل أمام "المنشقين والمفصولين الراغبين في استئناف عملهم من جديد"، كما أصدرت وزارة الداخلية السورية، تعميما في 5 مايو الجاري، دعت فيه المهندسين والعاملين المدنيين من الفئات الفنية في الوزارة، ممّن تم إنهاء خدماتهم أو فصلهم من وظائفهم خلال حكم النظام السابق
، إلى مراجعة مديريات القوى البشرية في قيادات الشرطة بالمحافظات، لإعادة دراسة أوضاعهم.
وفي وقت سابق، صرح مصدر في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية لموقع "اقتصاد"، بأن الوزارة تعمل على تسوية مستحقات الموظفين (الذين تم فصلهم قسرًا من قبل النظام السابق) عن سنوات خدمتهم السابقة.
وأوضح المصدر أن الخطة تهدف إلى "إعادة الموظفين إلى وظائفهم السابقة أو توفير وظائف جديدة لهم، بما يتماشى مع المصلحة العامة
، مع صرف مستحقاتهم المتأخرة بشكل تدريجي نظرًا للقيود المالية الحالية"، مبينًا أن "عودة الموظفين ستتم على مراحل، مع إعطاء الأولوية لمن يرغب في العودة إلى العمل".