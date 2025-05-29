ثروة ضخمة غير مستغلة... أبرز 5 مناجم في العراق

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
عودة تشابي ألونسو إلى ريال مدريد ومبابي يحصد جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
اقتصاد روسيا.. نمو متسارع خلال عامين يصل للمركز الرابع عالميا
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
ملفات ساخنة
هدنة تلوح في الأفق لوقف النار في غزة
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:29 GMT
14 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الحكومة السودانية الجديدة أمام تحديات كبيرة وسط تباين سياسي حول تشكيلها
16:03 GMT
56 د
بلا قيود
خبير: للعلاقات اليمنية الروسية تاريخ عريق
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
السودان بين حرب أهلية وانقسامات بين القوى المدنية وتفشي وباء الكوليرا
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
08:16 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:23 GMT
7 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
08:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
السودان بين حرب أهلية وانقسامات بين القوى المدنية وتفشي وباء الكوليرا
09:03 GMT
55 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
تحالف دول الساحل يُطلق مناورات عسكرية كبرى في النيجر لمكافحة الإرهاب
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
32 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
عودة تشابي ألونسو إلى ريال مدريد ومبابي يحصد جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي
16:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
16:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
غزة... هل تقدم واشنطن ضمانات لحماس خلال أي اتفاق لوقف إطلاق النار
18:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250529/ثروة-ضخمة-غير-مستغلة-أبرز-5-مناجم-في-العراق-1101088843.html
ثروة ضخمة غير مستغلة... أبرز 5 مناجم في العراق
ثروة ضخمة غير مستغلة... أبرز 5 مناجم في العراق
سبوتنيك عربي
تكشف أبرز 5 مناجم في العراق، عن خريطة ثروات معدنية لا تزال غير مستغلة حتى الآن، بسبب عقود طويلة من التحديات الأمنية التي شهدتها البلاد، أدت إلى إهمال هذه... 29.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-29T09:18+0000
2025-05-29T09:18+0000
العراق
مناجم
التعدين
اقتصاد
ثروات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101363/16/1013631615_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_10642745c1017e4ef5458f92f458dea0.jpg
وبحسب تقرير نشرته منصة "الطاقة"، من أبرز المعادن في العراق "الكبريت والفوسفات، الملح الصخري، إلى جانب معادن إستراتيجية مثل الحديد والمنغنيز والزنك والرصاص"، مبينة أنه "رغم هيمنة النفط على الاقتصاد، يحتضن العراق ثروات معدنية ضخمة تتركز في عدد من المناجم".وسلطت "الطاقة" الضوء على أبرز 5 مناجم في العراق، تشكل خريطة جيولوجية فريدة، يمكن أن تضع العراق في مقدمة الدول المنتجة للمعادن بالمنطقة.منجم المشراقيعد منجم المشراق من أكبر مناجم الكبريت الطبيعي في العالم، إذ يحتوي على احتياطيات ضخمة من الكبريت الطبيعي القريب من سطح الأرض، ويستخرج الكبريت من المنجم بطريقة الاستخلاص بالانصهار، ويستعمل في صناعات الأسمدة والمنتجات النفطية ومعالجة المياه.وكان تعرض منجم المشراق لدمار واسع خلال حقبة سيطرة تنظيم داعش، إذ أشعل التنظيم النيران في مخازن الكبريت عام 2016، مسببا كارثة بيئية نادرة.منجم عكاشاتيقع منجم عكاشات بمحافظة الأنبار، ويعد من أغنى المواقع بالفوسفات في الشرق الأوسط، بإجمالي احتياطي يقدر بأكثر من 7 مليارات طن، ليظهر ضمن أبرز 5 مناجم في العراق.ويضم المنجم "مقلعا مفتوحا ومحطة للمعالجة وخط سكك حديدية يربطه بمصنع القائم، لكن البنى التحتية تضررت بفعل الحروب والإرهاب، إذ توقفت عمليات الإنتاج لسنوات طويلة، وهناك مساع لإعادة تشغيله ضمن شراكات استثمارية".منجم السماوةوأضافت: "يعمل المنجم يعمل بشكل متقطع وتديره الشركة العامة للصناعات التعدينية، إذ يعاني نقصا في الاستثمارات، لكنه يغطي جزءا مهما من احتياجات السوق المحلية، مع إمكان تطويره ليصبح مركزا إقليميا لتصدير الملح".الحديد والمنغنيزتمتلك محافظة السليمانية في إقليم كردستان "مناطق واعدة لرواسب الحديد، لا سيما في قرة داغ وبيرسبي، إذ تحتوي الصخور الرسوبية على خامات الهيماتيت والماغنيتيت بنسب تركيز تتراوح بين 30 و45%.".الزنك والرصاصو"تشمل المعادن الرئيسة هناك الغالينا والسفاليرايت، إلى جانب الباريت والفلورايت، ورغم وجود هذه الثروات؛ فلم تستغل المناجم حتى الآن، لكنها تشكّل فرصة ذهبية لخطط العراق المستقبلية لتطوير قطاع التعدين".
https://sarabic.ae/20250307/العراق-يتخذ-خطوة-نحو-إنتاج-الطاقة-الكهربائية-من-النفايات-1098482292.html
https://sarabic.ae/20250330/خبير-سياسي-يوجد-تعاون-بين-العراق-وبعض-الدول-من-أجل-تزويدها-بالطاقة--1099081816.html
https://sarabic.ae/20240911/لافروف-استثمارات-شركات-النفط-الروسية-في-قطاع-الطاقة-العراقية-تجاوز-19-مليار-دولار-1092605609.html
https://sarabic.ae/20250528/شركة-اتصالات-عالمية-تبحث-عن-فرصة-استثمارية-في-سوريا-والعراق--1101054557.html
https://sarabic.ae/20250526/اتفاق-عراقي-بريطاني-لتحلية-المياه-وتحويل-مياه-المبازل-إلى-مصادر-صالحة-للزراعة-1100985016.html
https://sarabic.ae/20250418/دولة-عربية-ضمن-أغنى-10-دول-في-العالم-بمواردها-الطبيعية-1099680146.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101363/16/1013631615_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_f786a0bfaa14574b37a8d49531ad05ed.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العراق, مناجم, التعدين, اقتصاد, ثروات
العراق, مناجم, التعدين, اقتصاد, ثروات

ثروة ضخمة غير مستغلة... أبرز 5 مناجم في العراق

09:18 GMT 29.05.2025
© Sputnik . Alexey Kudenko / الانتقال إلى بنك الصورمنجم
منجم - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2025
© Sputnik . Alexey Kudenko
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
تكشف أبرز 5 مناجم في العراق، عن خريطة ثروات معدنية لا تزال غير مستغلة حتى الآن، بسبب عقود طويلة من التحديات الأمنية التي شهدتها البلاد، أدت إلى إهمال هذه الموارد.
وبحسب تقرير نشرته منصة "الطاقة"، من أبرز المعادن في العراق "الكبريت والفوسفات، الملح الصخري، إلى جانب معادن إستراتيجية مثل الحديد والمنغنيز والزنك والرصاص"، مبينة أنه "رغم هيمنة النفط على الاقتصاد، يحتضن العراق ثروات معدنية ضخمة تتركز في عدد من المناجم".
وقالت المنصة في تقريرها: "ظل قطاع التعدين في العراق مهمشا لعقود طويلة، نتيجة التوترات السياسية والأمنية، إلا أن السنوات الأخيرة شهدت اهتماما متزايدا بتفعيل هذا القطاع الحيوي، إذ تحاول الحكومة العراقية اليوم جذب استثمارات دولية لإعادة إحياء هذه المناجم، ولا سيما مع التوجه إلى تنويع الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد على النفط".
مركز إدارة التنسيق لوزارة الكهرباء السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2025
العراق يتخذ خطوة نحو إنتاج الطاقة الكهربائية من النفايات
7 مارس, 19:04 GMT
وأضافت: "تشير البيانات الجيولوجية والمسوحات إلى أن العراق يمتلك احتياطات هائلة من خامات مهمة مثل الكبريت والفوسفات والملح الصخري والحديد والمنغنيز، بعضها يصنف بين الأكبر عالميا، كما تكشف تقارير دولية عن أن العراق يتصدر الاحتياطي الأول عالميا من الكبريت الحر، بالإضافة إلى احتياطيات كبيرة من رمال السيليكا".
وسلطت "الطاقة" الضوء على أبرز 5 مناجم في العراق، تشكل خريطة جيولوجية فريدة، يمكن أن تضع العراق في مقدمة الدول المنتجة للمعادن بالمنطقة.
تصليحات لخطوط الكهرباء، محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، تبعد 20 كيلومترا عن دمشق، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2025
خبير سياسي: يوجد تعاون بين العراق وبعض الدول من أجل تزويدها بالطاقة
30 مارس, 15:54 GMT

منجم المشراق

يعد منجم المشراق من أكبر مناجم الكبريت الطبيعي في العالم، إذ يحتوي على احتياطيات ضخمة من الكبريت الطبيعي القريب من سطح الأرض، ويستخرج الكبريت من المنجم بطريقة الاستخلاص بالانصهار، ويستعمل في صناعات الأسمدة والمنتجات النفطية ومعالجة المياه.
وبحسب "الطاقة" فقد "بدأ استغلال المنجم منذ الستينيات وبلغ ذروته في السبعينيات، لكنه توقف بعد عام 2003، ورغم وجود خطط لإعادة تأهيله؛ فلا يزال المنجم خارج الخدمة، ويتكون المنجم من 3 حقول، يقدر احتياطي الحقل الأول بنحو 23.5 مليون طن، وتبلغ احتياطيات الحقل الثاني 65.8 مليون طن، ويبلغ احتياطي الحقل الثالث 224 مليون طن".
وكان تعرض منجم المشراق لدمار واسع خلال حقبة سيطرة تنظيم داعش، إذ أشعل التنظيم النيران في مخازن الكبريت عام 2016، مسببا كارثة بيئية نادرة.
لافروف يشارك في معرض مخصص للذكرى 80 للعلاقات الدبلوماسية الروسية العراقية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2024
لافروف: استثمارات شركات النفط الروسية في قطاع الطاقة العراقية تجاوز 19 مليار دولار
11 سبتمبر 2024, 10:25 GMT

منجم عكاشات

يقع منجم عكاشات بمحافظة الأنبار، ويعد من أغنى المواقع بالفوسفات في الشرق الأوسط، بإجمالي احتياطي يقدر بأكثر من 7 مليارات طن، ليظهر ضمن أبرز 5 مناجم في العراق.
وقالت: "يستعمل الفوسفات المستخرج في صناعة الأسمدة وحمض الفوسفوريك والأعلاف الحيوانية، وتقدر احتياطاته في الصحراء الغربية للعراق بأكثر من 10 مليارات طن".
ويضم المنجم "مقلعا مفتوحا ومحطة للمعالجة وخط سكك حديدية يربطه بمصنع القائم، لكن البنى التحتية تضررت بفعل الحروب والإرهاب، إذ توقفت عمليات الإنتاج لسنوات طويلة، وهناك مساع لإعادة تشغيله ضمن شراكات استثمارية".
حظر الانترنت في جزيرة بالي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2025
شركة اتصالات عالمية تبحث عن فرصة استثمارية في سوريا والعراق
أمس, 10:16 GMT

منجم السماوة

يقع منجم السماوة، في محافظة المثنى جنوب العراق، و"يعد أحد أبرز 5 مناجم في العراق المتخصصة باستخراج الملح الصخري، ويتميز خام الملح هناك بجودته العالية وتكوينه الرسوبي النقي، ويستعمل في الصناعات الغذائية والكيميائية"، حسبما طالعته منصة "الطاقة"
وأضافت: "يعمل المنجم يعمل بشكل متقطع وتديره الشركة العامة للصناعات التعدينية، إذ يعاني نقصا في الاستثمارات، لكنه يغطي جزءا مهما من احتياجات السوق المحلية، مع إمكان تطويره ليصبح مركزا إقليميا لتصدير الملح".
نهر دجلة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2025
اتفاق عراقي بريطاني لتحلية المياه وتحويل "مياه المبازل" إلى مصادر صالحة للزراعة
26 مايو, 13:38 GMT

الحديد والمنغنيز

تمتلك محافظة السليمانية في إقليم كردستان "مناطق واعدة لرواسب الحديد، لا سيما في قرة داغ وبيرسبي، إذ تحتوي الصخور الرسوبية على خامات الهيماتيت والماغنيتيت بنسب تركيز تتراوح بين 30 و45%.".
ورغم هذه المؤشرات الجيدة، بحسب تقرير "الطاقة"، "لم يستغل أي من هذه المناجم تجاريا حتى الآن. وبالنسبة للمنغنيز، يوجد في مناطق مثل سوران ودهوك، لكن عمليات الاستكشاف ما زالت أولية؛ إذ تمثل عوامل مثل غياب البنية التحتية ووسائل النقل، بالإضافة إلى ضعف التمويل، أبرز المعوقات أمام تطوير هذه المواقع."
صورة للكعكة الصفراء من داخل منجم للهن، حيث يعطي 100 كيلوغرام من خام اليورانيوم 37 جرامًا فقط من الكعكة الصفراء. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2025
دولة عربية ضمن أغنى 10 دول في العالم بمواردها الطبيعية
18 أبريل, 13:36 GMT

الزنك والرصاص

أوضحت "الطاقة" أنه "تظهر مؤشرات على وجود رواسب من الزنك والرصاص بنوعيات جيدة، ضمن تكوينات كربونية استبدالية من نوع "إم في تي" (MVT) في المناطق الجبلية قرب الحدود التركية والإيرانية، مثل ميرگسور وزاخو وقلعة دزه".
و"تشمل المعادن الرئيسة هناك الغالينا والسفاليرايت، إلى جانب الباريت والفلورايت، ورغم وجود هذه الثروات؛ فلم تستغل المناجم حتى الآن، لكنها تشكّل فرصة ذهبية لخطط العراق المستقبلية لتطوير قطاع التعدين".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала