https://sarabic.ae/20250529/ثروة-ضخمة-غير-مستغلة-أبرز-5-مناجم-في-العراق-1101088843.html

ثروة ضخمة غير مستغلة... أبرز 5 مناجم في العراق

ثروة ضخمة غير مستغلة... أبرز 5 مناجم في العراق

سبوتنيك عربي

تكشف أبرز 5 مناجم في العراق، عن خريطة ثروات معدنية لا تزال غير مستغلة حتى الآن، بسبب عقود طويلة من التحديات الأمنية التي شهدتها البلاد، أدت إلى إهمال هذه... 29.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-29T09:18+0000

2025-05-29T09:18+0000

2025-05-29T09:18+0000

العراق

مناجم

التعدين

اقتصاد

ثروات

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101363/16/1013631615_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_10642745c1017e4ef5458f92f458dea0.jpg

وبحسب تقرير نشرته منصة "الطاقة"، من أبرز المعادن في العراق "الكبريت والفوسفات، الملح الصخري، إلى جانب معادن إستراتيجية مثل الحديد والمنغنيز والزنك والرصاص"، مبينة أنه "رغم هيمنة النفط على الاقتصاد، يحتضن العراق ثروات معدنية ضخمة تتركز في عدد من المناجم".وسلطت "الطاقة" الضوء على أبرز 5 مناجم في العراق، تشكل خريطة جيولوجية فريدة، يمكن أن تضع العراق في مقدمة الدول المنتجة للمعادن بالمنطقة.منجم المشراقيعد منجم المشراق من أكبر مناجم الكبريت الطبيعي في العالم، إذ يحتوي على احتياطيات ضخمة من الكبريت الطبيعي القريب من سطح الأرض، ويستخرج الكبريت من المنجم بطريقة الاستخلاص بالانصهار، ويستعمل في صناعات الأسمدة والمنتجات النفطية ومعالجة المياه.وكان تعرض منجم المشراق لدمار واسع خلال حقبة سيطرة تنظيم داعش، إذ أشعل التنظيم النيران في مخازن الكبريت عام 2016، مسببا كارثة بيئية نادرة.منجم عكاشاتيقع منجم عكاشات بمحافظة الأنبار، ويعد من أغنى المواقع بالفوسفات في الشرق الأوسط، بإجمالي احتياطي يقدر بأكثر من 7 مليارات طن، ليظهر ضمن أبرز 5 مناجم في العراق.ويضم المنجم "مقلعا مفتوحا ومحطة للمعالجة وخط سكك حديدية يربطه بمصنع القائم، لكن البنى التحتية تضررت بفعل الحروب والإرهاب، إذ توقفت عمليات الإنتاج لسنوات طويلة، وهناك مساع لإعادة تشغيله ضمن شراكات استثمارية".منجم السماوةوأضافت: "يعمل المنجم يعمل بشكل متقطع وتديره الشركة العامة للصناعات التعدينية، إذ يعاني نقصا في الاستثمارات، لكنه يغطي جزءا مهما من احتياجات السوق المحلية، مع إمكان تطويره ليصبح مركزا إقليميا لتصدير الملح".الحديد والمنغنيزتمتلك محافظة السليمانية في إقليم كردستان "مناطق واعدة لرواسب الحديد، لا سيما في قرة داغ وبيرسبي، إذ تحتوي الصخور الرسوبية على خامات الهيماتيت والماغنيتيت بنسب تركيز تتراوح بين 30 و45%.".الزنك والرصاصو"تشمل المعادن الرئيسة هناك الغالينا والسفاليرايت، إلى جانب الباريت والفلورايت، ورغم وجود هذه الثروات؛ فلم تستغل المناجم حتى الآن، لكنها تشكّل فرصة ذهبية لخطط العراق المستقبلية لتطوير قطاع التعدين".

https://sarabic.ae/20250307/العراق-يتخذ-خطوة-نحو-إنتاج-الطاقة-الكهربائية-من-النفايات-1098482292.html

https://sarabic.ae/20250330/خبير-سياسي-يوجد-تعاون-بين-العراق-وبعض-الدول-من-أجل-تزويدها-بالطاقة--1099081816.html

https://sarabic.ae/20240911/لافروف-استثمارات-شركات-النفط-الروسية-في-قطاع-الطاقة-العراقية-تجاوز-19-مليار-دولار-1092605609.html

https://sarabic.ae/20250528/شركة-اتصالات-عالمية-تبحث-عن-فرصة-استثمارية-في-سوريا-والعراق--1101054557.html

https://sarabic.ae/20250526/اتفاق-عراقي-بريطاني-لتحلية-المياه-وتحويل-مياه-المبازل-إلى-مصادر-صالحة-للزراعة-1100985016.html

https://sarabic.ae/20250418/دولة-عربية-ضمن-أغنى-10-دول-في-العالم-بمواردها-الطبيعية-1099680146.html

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العراق, مناجم, التعدين, اقتصاد, ثروات