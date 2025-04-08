https://sarabic.ae/20250408/كردستان-العراق-خطط-استثمارية-طموحة-لجذب-رؤوس-الأموال--1099335713.html
كردستان العراق... خطط استثمارية طموحة لجذب رؤوس الأموال
كردستان العراق... خطط استثمارية طموحة لجذب رؤوس الأموال
سبوتنيك عربي
تواصل "سبوتنيك" رصد فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر "قمة الاستثمار AIM" بنسخته الـ14، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بحضور كبار الشخصيات الاقتصادية العالمية. 08.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-08T11:27+0000
2025-04-08T11:27+0000
2025-04-08T11:27+0000
إقليم كردستان العراق
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وكشف رئيس هيئة الاستثمار في إقليم كردستان العراق، الدكتور محمد شكري، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، عن "خطط استراتيجية تنفذها حكومة الإقليم لجذب الاستثمارات في مجالات السياحة والزراعة والصناعة، مع التركيز على بناء مدن صناعية متطورة في الإقليم".وكانت انطلقت، أمس الاثنين، في العاصمة الإماراتية أبوظبي الدورة 14 من قمة (AIM) للاستثمار، تحت شعار "خارطة مستقبل الاستثمار العالمي: الاتجاه الجديد للمشهد الاستثماري العالمي، نحو نظام عالمي متوازن".
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إقليم كردستان العراق, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, تقارير سبوتنيك, حصري
إقليم كردستان العراق, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, تقارير سبوتنيك, حصري
كردستان العراق... خطط استثمارية طموحة لجذب رؤوس الأموال
حصري
تواصل "سبوتنيك" رصد فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر "قمة الاستثمار AIM" بنسخته الـ14، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بحضور كبار الشخصيات الاقتصادية العالمية.
وكشف رئيس هيئة الاستثمار في إقليم كردستان العراق، الدكتور محمد شكري، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، عن "خطط استراتيجية
تنفذها حكومة الإقليم لجذب الاستثمارات
في مجالات السياحة والزراعة والصناعة، مع التركيز على بناء مدن صناعية متطورة في الإقليم".
وأشار شكري إلى أن "السنوات الخمس الماضية، شهدت تطورًا ملحوظًا في قطاع الاستثمار، حيث يعمل الإقليم حاليًا على إنشاء مناطق تجارية حرة في مجالات حيوية متعددة، بالإضافة إلى خطة لتطوير الاستثمار في قطاع المعادن، يتم دعمها من خلال تشريعات جديدة".
وكانت انطلقت، أمس الاثنين، في العاصمة الإماراتية أبوظبي الدورة 14 من قمة (AIM) للاستثمار
، تحت شعار "خارطة مستقبل الاستثمار العالمي: الاتجاه الجديد للمشهد الاستثماري العالمي، نحو نظام عالمي متوازن".