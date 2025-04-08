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هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
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26 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
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عرب بوينت بودكاست
خبيرة: سياسة ترامب ستنعكس إيجابا على دول "بريكس"
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الرئيس الأوغندي يجري محادثات في جنوب السودان ضمن الجهود الدولية لاحتواء التوتر
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عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
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حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
16:13 GMT
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مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
16:31 GMT
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بلا قيود
خبير: مذكرة حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل هي قنبلة قد تنفجر فينا جميعا إذا أسأنا فهمها
17:00 GMT
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مساحة حرة
هل ينجح ماكرون في إعادة تموضع أوروبا في أزمة الشرق الأوسط
18:00 GMT
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الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
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هل ينجح ماكرون في إعادة تموضع أوروبا في أزمة الشرق الأوسط
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أوفيتشكين يكتب التاريخ… وبرشلونة يرفض هدية مدريد
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لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
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بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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لقاء سبوتنيك
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كردستان العراق... خطط استثمارية طموحة لجذب رؤوس الأموال
كردستان العراق... خطط استثمارية طموحة لجذب رؤوس الأموال
سبوتنيك عربي
تواصل "سبوتنيك" رصد فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر "قمة الاستثمار AIM" بنسخته الـ14، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بحضور كبار الشخصيات الاقتصادية العالمية. 08.04.2025, سبوتنيك عربي
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وكشف رئيس هيئة الاستثمار في إقليم كردستان العراق، الدكتور محمد شكري، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، عن "خطط استراتيجية تنفذها حكومة الإقليم لجذب الاستثمارات في مجالات السياحة والزراعة والصناعة، مع التركيز على بناء مدن صناعية متطورة في الإقليم".وكانت انطلقت، أمس الاثنين، في العاصمة الإماراتية أبوظبي الدورة 14 من قمة (AIM) للاستثمار، تحت شعار "خارطة مستقبل الاستثمار العالمي: الاتجاه الجديد للمشهد الاستثماري العالمي، نحو نظام عالمي متوازن".
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إقليم كردستان العراق, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, تقارير سبوتنيك, حصري
إقليم كردستان العراق, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, تقارير سبوتنيك, حصري

كردستان العراق... خطط استثمارية طموحة لجذب رؤوس الأموال

11:27 GMT 08.04.2025
© Sputnik . basel shartouhمؤتمر "قمة الاستثمار AIM"
مؤتمر قمة الاستثمار AIM - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2025
© Sputnik . basel shartouh
تابعنا عبر
حصري
تواصل "سبوتنيك" رصد فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر "قمة الاستثمار AIM" بنسخته الـ14، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بحضور كبار الشخصيات الاقتصادية العالمية.
وكشف رئيس هيئة الاستثمار في إقليم كردستان العراق، الدكتور محمد شكري، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، عن "خطط استراتيجية تنفذها حكومة الإقليم لجذب الاستثمارات في مجالات السياحة والزراعة والصناعة، مع التركيز على بناء مدن صناعية متطورة في الإقليم".

وأشار شكري إلى أن "السنوات الخمس الماضية، شهدت تطورًا ملحوظًا في قطاع الاستثمار، حيث يعمل الإقليم حاليًا على إنشاء مناطق تجارية حرة في مجالات حيوية متعددة، بالإضافة إلى خطة لتطوير الاستثمار في قطاع المعادن، يتم دعمها من خلال تشريعات جديدة".

وكانت انطلقت، أمس الاثنين، في العاصمة الإماراتية أبوظبي الدورة 14 من قمة (AIM) للاستثمار، تحت شعار "خارطة مستقبل الاستثمار العالمي: الاتجاه الجديد للمشهد الاستثماري العالمي، نحو نظام عالمي متوازن".
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