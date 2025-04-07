عدسة "سبوتنيك" ترصد فعاليات "قمة الاستثمار 2025" في أبوظبي... صور وفيديو

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8 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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20 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
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عرب بوينت بودكاست
خبيرة: سياسة ترامب ستنعكس إيجابا على دول "بريكس"
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عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
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مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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مساحة حرة
بريكس الموسعة نحو نظام اقتصادي عالمي جديد
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وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على المجتمع العربي
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الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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عرب بوينت بودكاست
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17 د
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عالم سبوتنيك
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شؤون عسكرية
خبير: أمريكا غير جادة في شن الحرب على إيران لأن العالم سيغرق في الظلام
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الإنسان والثقافة
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لبنان والعالم
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التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
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هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
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آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
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الإنسان والثقافة
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حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
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عدسة "سبوتنيك" ترصد فعاليات "قمة الاستثمار 2025" في أبوظبي... صور وفيديو
عدسة "سبوتنيك" ترصد فعاليات "قمة الاستثمار 2025" في أبوظبي... صور وفيديو
سبوتنيك عربي
بدأت، صباح اليوم الاثنين، فعاليات مؤتمر "قمة الاستثمار 2025" في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بنسخته الـ14، بمشاركة أكثر من 170 دولة، وبحضور واسع من المستثمرين... 07.04.2025, سبوتنيك عربي
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العالم العربي
قمة "ملتقى الاستثمار السنوي" 2025
حصري
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وافتتح وزير التجارة الخارجية الإماراتي الشيخ ثاني أحمد الزيودي، رفقة عدد من المسؤولين وكبار المستثمرين العرب والأجانب، أقسام وأجنحة مؤتمر "قمة الاستثمار 2025"، الذي يقام في مدينة المعارض بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.كما يشارك 30 عمدة مدينة و1250 متحدثا في أكثر من 400 جلسة حوارية، و16 من رؤساء البورصات المالية، و600 عارض.وستسقطب القمة، بحسب مواقع عربية، نحو 20 ألف مشارك من أكثر من 170 دولة حول العالم.ويبحث المشاركون أحدث اتجاهات وتطورات المشهد الاستثماري العالمي، وكيفية مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية وتوحيد الجهود العالمية والعمل معًا لإيجاد الحلول المناسبة لها، ما يسهم في تعزيز اقتصاد عالمي متوازن ومستدام.
https://sarabic.ae/20250407/لأول-مرة-في-الشرق-الأوسط-مدينة-سكنية-بخدمات-الذكاء-الاصطناعي--1099292020.html
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العالم العربي, قمة "ملتقى الاستثمار السنوي" 2025, حصري
العالم العربي, قمة "ملتقى الاستثمار السنوي" 2025, حصري

عدسة "سبوتنيك" ترصد فعاليات "قمة الاستثمار 2025" في أبوظبي... صور وفيديو

11:10 GMT 07.04.2025 (تم التحديث: 11:14 GMT 07.04.2025)
© Sputnik . basel shartouhفعاليات ملتقى الاستثمار السنوي (AIM Congress) في أبوظبي
فعاليات ملتقى الاستثمار السنوي (AIM Congress) في أبوظبي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2025
© Sputnik . basel shartouh
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حصري
بدأت، صباح اليوم الاثنين، فعاليات مؤتمر "قمة الاستثمار 2025" في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بنسخته الـ14، بمشاركة أكثر من 170 دولة، وبحضور واسع من المستثمرين وبتغطية إعلامية كبيرة.
وافتتح وزير التجارة الخارجية الإماراتي الشيخ ثاني أحمد الزيودي، رفقة عدد من المسؤولين وكبار المستثمرين العرب والأجانب، أقسام وأجنحة مؤتمر "قمة الاستثمار 2025"، الذي يقام في مدينة المعارض بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

ويشارك في القمة رؤساء من دول عدة، وأكثر من 60 وزيرا ومحافظا لبنوك مركزية.

كما يشارك 30 عمدة مدينة و1250 متحدثا في أكثر من 400 جلسة حوارية، و16 من رؤساء البورصات المالية، و600 عارض.
مدينة سكنية بخدمات الذكاء الاصطناعي في ملتقى الاستثمار السنوي (AIM Congress) في أبوظبي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2025
لأول مرة في الشرق الأوسط... مدينة سكنية بخدمات الذكاء الاصطناعي
10:50 GMT
وستسقطب القمة، بحسب مواقع عربية، نحو 20 ألف مشارك من أكثر من 170 دولة حول العالم.
ويبحث المشاركون أحدث اتجاهات وتطورات المشهد الاستثماري العالمي، وكيفية مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية وتوحيد الجهود العالمية والعمل معًا لإيجاد الحلول المناسبة لها، ما يسهم في تعزيز اقتصاد عالمي متوازن ومستدام.
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