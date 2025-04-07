https://sarabic.ae/20250407/عدسة-سبوتنيك-ترصد-فعاليات-قمة-الاستثمار-2025-في-أبوظبي-صور-وفيديو----1099291252.html
عدسة "سبوتنيك" ترصد فعاليات "قمة الاستثمار 2025" في أبوظبي... صور وفيديو
عدسة "سبوتنيك" ترصد فعاليات "قمة الاستثمار 2025" في أبوظبي... صور وفيديو
سبوتنيك عربي
بدأت، صباح اليوم الاثنين، فعاليات مؤتمر "قمة الاستثمار 2025" في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بنسخته الـ14، بمشاركة أكثر من 170 دولة، وبحضور واسع من المستثمرين... 07.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-07T11:10+0000
2025-04-07T11:10+0000
2025-04-07T11:14+0000
العالم العربي
قمة "ملتقى الاستثمار السنوي" 2025
حصري
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وافتتح وزير التجارة الخارجية الإماراتي الشيخ ثاني أحمد الزيودي، رفقة عدد من المسؤولين وكبار المستثمرين العرب والأجانب، أقسام وأجنحة مؤتمر "قمة الاستثمار 2025"، الذي يقام في مدينة المعارض بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.كما يشارك 30 عمدة مدينة و1250 متحدثا في أكثر من 400 جلسة حوارية، و16 من رؤساء البورصات المالية، و600 عارض.وستسقطب القمة، بحسب مواقع عربية، نحو 20 ألف مشارك من أكثر من 170 دولة حول العالم.ويبحث المشاركون أحدث اتجاهات وتطورات المشهد الاستثماري العالمي، وكيفية مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية وتوحيد الجهود العالمية والعمل معًا لإيجاد الحلول المناسبة لها، ما يسهم في تعزيز اقتصاد عالمي متوازن ومستدام.
https://sarabic.ae/20250407/لأول-مرة-في-الشرق-الأوسط-مدينة-سكنية-بخدمات-الذكاء-الاصطناعي--1099292020.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, قمة "ملتقى الاستثمار السنوي" 2025, حصري
العالم العربي, قمة "ملتقى الاستثمار السنوي" 2025, حصري
عدسة "سبوتنيك" ترصد فعاليات "قمة الاستثمار 2025" في أبوظبي... صور وفيديو
11:10 GMT 07.04.2025 (تم التحديث: 11:14 GMT 07.04.2025)
حصري
بدأت، صباح اليوم الاثنين، فعاليات مؤتمر "قمة الاستثمار 2025" في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بنسخته الـ14، بمشاركة أكثر من 170 دولة، وبحضور واسع من المستثمرين وبتغطية إعلامية كبيرة.
وافتتح وزير التجارة الخارجية الإماراتي الشيخ ثاني أحمد الزيودي، رفقة عدد من المسؤولين وكبار المستثمرين العرب والأجانب، أقسام وأجنحة مؤتمر "قمة الاستثمار 2025"، الذي يقام في مدينة المعارض بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.
ويشارك في القمة رؤساء من دول عدة، وأكثر من 60 وزيرا ومحافظا لبنوك مركزية.
كما يشارك 30 عمدة مدينة و1250 متحدثا في أكثر من 400 جلسة حوارية، و16 من رؤساء البورصات المالية، و600 عارض.
وستسقطب القمة، بحسب مواقع عربية، نحو 20 ألف مشارك من أكثر من 170 دولة حول العالم.
ويبحث المشاركون أحدث اتجاهات وتطورات المشهد الاستثماري العالمي، وكيفية مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية وتوحيد الجهود العالمية والعمل معًا لإيجاد الحلول المناسبة لها، ما يسهم في تعزيز اقتصاد عالمي متوازن ومستدام.