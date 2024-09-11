https://sarabic.ae/20240911/لافروف-استثمارات-شركات-النفط-الروسية-في-قطاع-الطاقة-العراقية-تجاوز-19-مليار-دولار-1092605609.html

لافروف: استثمارات شركات النفط الروسية في قطاع الطاقة العراقية تجاوز 19 مليار دولار

لافروف: استثمارات شركات النفط الروسية في قطاع الطاقة العراقية تجاوز 19 مليار دولار

سبوتنيك عربي

شارك وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، في معرض مخصص للذكرى 80 للعلاقات الدبلوماسية الروسية العراقية. 11.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-11T10:25+0000

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قال لافروف، في تصريحات أدلى بها خلال المعرض، إن إجمالي استثمارات شركات النفط الروسية في قطاع الطاقة في العراق يتجاوز 19 مليار دولار، ويتم تنفيذ مشاريع كبيرة بمشاركة شركات النفط الروسية.وأوضح الوزير الروسي أن شركات "لوك أويل" و"غازبروم نفط" و"روسنفط" تمثل الحصة الرئيسية من هذه الاستثمارات.

https://sarabic.ae/20240910/مسؤول-عراقي-لـسبوتنيك-80-ألف-طن-من-القمح-الروسي-تصل-العراق-خلال-الأيام-المقبلة-1092594144.html

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لافروف يشارك في معرض مخصص للذكرى 80 للعلاقات الدبلوماسية الروسية العراقية سبوتنيك عربي لافروف يشارك في معرض مخصص للذكرى 80 للعلاقات الدبلوماسية الروسية العراقية 2024-09-11T10:25+0000 true PT12M01S

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