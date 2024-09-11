https://sarabic.ae/20240911/لافروف-استثمارات-شركات-النفط-الروسية-في-قطاع-الطاقة-العراقية-تجاوز-19-مليار-دولار-1092605609.html
لافروف: استثمارات شركات النفط الروسية في قطاع الطاقة العراقية تجاوز 19 مليار دولار
لافروف: استثمارات شركات النفط الروسية في قطاع الطاقة العراقية تجاوز 19 مليار دولار
سبوتنيك عربي
شارك وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، في معرض مخصص للذكرى 80 للعلاقات الدبلوماسية الروسية العراقية. 11.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-11T10:25+0000
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قال لافروف، في تصريحات أدلى بها خلال المعرض، إن إجمالي استثمارات شركات النفط الروسية في قطاع الطاقة في العراق يتجاوز 19 مليار دولار، ويتم تنفيذ مشاريع كبيرة بمشاركة شركات النفط الروسية.وأوضح الوزير الروسي أن شركات "لوك أويل" و"غازبروم نفط" و"روسنفط" تمثل الحصة الرئيسية من هذه الاستثمارات.
https://sarabic.ae/20240910/مسؤول-عراقي-لـسبوتنيك-80-ألف-طن-من-القمح-الروسي-تصل-العراق-خلال-الأيام-المقبلة-1092594144.html
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لافروف يشارك في معرض مخصص للذكرى 80 للعلاقات الدبلوماسية الروسية العراقية
سبوتنيك عربي
لافروف يشارك في معرض مخصص للذكرى 80 للعلاقات الدبلوماسية الروسية العراقية
2024-09-11T10:25+0000
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روسيا, العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم
روسيا, العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم
لافروف: استثمارات شركات النفط الروسية في قطاع الطاقة العراقية تجاوز 19 مليار دولار
شارك وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، في معرض مخصص للذكرى 80 للعلاقات الدبلوماسية الروسية العراقية.
قال لافروف، في تصريحات أدلى بها خلال المعرض، إن إجمالي استثمارات شركات النفط الروسية في قطاع الطاقة في العراق يتجاوز 19 مليار دولار، ويتم تنفيذ مشاريع كبيرة بمشاركة شركات النفط الروسية.
وقال لافروف: "لقد كانت صناعة النفط والغاز تقليديا العنصر المركزي في تعاوننا العملي"، مع الجانب العراقي.
وأضاف لافروف: "يتم تنفيذ عدد من المشاريع الكبرى بنجاح بمشاركة شركات النفط الروسية الرائدة، ويتجاوز إجمالي حجم الاستثمارات الروسية في قطاع الطاقة العراقي 19 مليار دولار".
وأوضح الوزير الروسي أن شركات "لوك أويل" و"غازبروم نفط" و"روسنفط" تمثل الحصة الرئيسية من هذه الاستثمارات.