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مسؤول عراقي لـ"سبوتنيك": 80 ألف طن من القمح الروسي تصل العراق خلال الأيام المقبلة
مسؤول عراقي لـ"سبوتنيك": 80 ألف طن من القمح الروسي تصل العراق خلال الأيام المقبلة
سبوتنيك عربي
كشف مدير الشركة العامة لتجارة الحبوب في العراق حيدر نوري الكرعاوي، اليوم الثلاثاء، أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد وصول 80 ألف طن من القمح الروسي إلى العراق... 10.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-10T19:06+0000
2024-09-10T19:06+0000
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وقال الكرعاوي في تصريحات لـ"سبوتنيك": "كانت لدينا زيارة خلال الأيام الماضية إلى روسيا للإطلاع بشكل مباشر على باخرتين تم التعاقد عليها تحمل كل واحدة 40 ألف طن من القمح الروسي ومن المفترض أن تصل إلى العراق خلال الأيام القادمة"، لافتا إلى أنه "تم الفحص وكانت نتائج الحنطة ممتازة، الآن الباخرتين في الطريق للوصول إلى ميناء أم قصر وخلال 5 أيام القادمة ستكون الباخرة الأولى قد وصلت للميناء وبعدها بـ 10 أيام ستصل الباخرة الثانية".وأضاف: "هذا المشروع بدأ في الشهر الرابع من هذا العام ونأمل أن يستمر ولدينا تواصل كبير مع التجار الروس في هذا الموضوع وأيضا سيكون هناك تواصل مع الحكومة الروسية خلال الفترة القادمة، لدينا اجتماعات يوم 17 من الشهر الحالي في بغداد مع مصدّرين من روسيا إضافة إلى مسؤولين حكوميين من روسيا ضمن الاجتماع، ومن الممكن أن يكون هناك معرض خلال الأشهر القادمة في روسيا ومن الممكن ان نشارك في هذا المعرض".وأوضح: "هناك تفاعل كبير وفي الحقيقة وجدنا هذا التفاعل في روسيا وكان هناك استقبال رائع، وهناك تعاون كبير ومفتوح بدون توقف ونتوقع في الأشهر القادمة بعد أن يتم انتاج الطحين الصفر (الدقيق) داخل العراق أن تكون هناك كميات أكبر بكثير، ومن الممكن أن نصل إلى 150 أو 200 ألف طن في الشهر الواحد، باعتبار الآن بدأ الطحين الصفر يكون له رواج من خلال القطاع الخاص، إضافة إلى اهتمام مجلس الوزراء العراقي بإنتاج الطحين".وتابع مدير الشركة العامة لتجارة الحبوب: "الحقيقة جودة القمح في الباخرة الأولى كانت ممتازة جدا، وأيضا في الباخرتين بالوجبة الجديدة وبعد الفحص ظهرت النتائج ممتازة جدا، ونأمل في المستقبل أن يكون هناك رواجا أكثر، إضافة لذلك هناك توجهات لدى الحكومة العراقية وقرار من مجلس الوزراء أن الحنطة الفائضة عن الحاجة والموجودة في المخازن تباع إلى المطاحن ونقوم بجلب النوعيات الروسية الأعلى بحيث يكون هناك خلط لانتاج الطحين الصفر بين الحنطة المحلية والحنطة الروسية".وبين أن "هناك تحركا كبيرا بالنسبة للحكومة والجهات الحكومية وهناك قرار من مجلس الوزراء يجبر الوزارات على شراء الطحين الصفر المنتج في المطاحن الأهلية العراقية الموجودة داخل العراق، وإذا بدأت الوزارات بالشراء من الطحين الصفر المنتج في العراق قطعا ستكون الكميات المستوردة من روسيا أكبر، وأكد: "توقعاتنا لغاية نهاية العام الحالي نبدأ بسد الحاجة من الطحين الصفر في العراق على الأقل 30 في المئة، وبعدها بالتسلسل ستكون الكميات أكبر وصولا إلى إنتاج الطحين الصفر 100% داخل العراق".
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العالم العربي, روسيا, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, روسيا, حصري, تقارير سبوتنيك

مسؤول عراقي لـ"سبوتنيك": 80 ألف طن من القمح الروسي تصل العراق خلال الأيام المقبلة

19:06 GMT 10.09.2024
© Sputnik . Aleksandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصورحصاد القمح، منطقة نوفوسيبيرسك، روسيا، الزراعة، الاقتصاد، قمح، اقتصاد
حصاد القمح، منطقة نوفوسيبيرسك، روسيا، الزراعة، الاقتصاد، قمح، اقتصاد - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2024
© Sputnik . Aleksandr Kryazhev
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حصري
كشف مدير الشركة العامة لتجارة الحبوب في العراق حيدر نوري الكرعاوي، اليوم الثلاثاء، أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد وصول 80 ألف طن من القمح الروسي إلى العراق عبر باخرتين تم التعاقد عليها أخيرا، فيما توقع أن تصل كميات القمح المستورد من روسيا إلى نحو 200 ألف طن في الشهر الواحد خلال الأشهر المقبلة.
وقال الكرعاوي في تصريحات لـ"سبوتنيك": "كانت لدينا زيارة خلال الأيام الماضية إلى روسيا للإطلاع بشكل مباشر على باخرتين تم التعاقد عليها تحمل كل واحدة 40 ألف طن من القمح الروسي ومن المفترض أن تصل إلى العراق خلال الأيام القادمة"، لافتا إلى أنه "تم الفحص وكانت نتائج الحنطة ممتازة، الآن الباخرتين في الطريق للوصول إلى ميناء أم قصر وخلال 5 أيام القادمة ستكون الباخرة الأولى قد وصلت للميناء وبعدها بـ 10 أيام ستصل الباخرة الثانية".
وأضاف: "هذا المشروع بدأ في الشهر الرابع من هذا العام ونأمل أن يستمر ولدينا تواصل كبير مع التجار الروس في هذا الموضوع وأيضا سيكون هناك تواصل مع الحكومة الروسية خلال الفترة القادمة، لدينا اجتماعات يوم 17 من الشهر الحالي في بغداد مع مصدّرين من روسيا إضافة إلى مسؤولين حكوميين من روسيا ضمن الاجتماع، ومن الممكن أن يكون هناك معرض خلال الأشهر القادمة في روسيا ومن الممكن ان نشارك في هذا المعرض".
وأوضح: "هناك تفاعل كبير وفي الحقيقة وجدنا هذا التفاعل في روسيا وكان هناك استقبال رائع، وهناك تعاون كبير ومفتوح بدون توقف ونتوقع في الأشهر القادمة بعد أن يتم انتاج الطحين الصفر (الدقيق) داخل العراق أن تكون هناك كميات أكبر بكثير، ومن الممكن أن نصل إلى 150 أو 200 ألف طن في الشهر الواحد، باعتبار الآن بدأ الطحين الصفر يكون له رواج من خلال القطاع الخاص، إضافة إلى اهتمام مجلس الوزراء العراقي بإنتاج الطحين".
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وتابع مدير الشركة العامة لتجارة الحبوب: "الحقيقة جودة القمح في الباخرة الأولى كانت ممتازة جدا، وأيضا في الباخرتين بالوجبة الجديدة وبعد الفحص ظهرت النتائج ممتازة جدا، ونأمل في المستقبل أن يكون هناك رواجا أكثر، إضافة لذلك هناك توجهات لدى الحكومة العراقية وقرار من مجلس الوزراء أن الحنطة الفائضة عن الحاجة والموجودة في المخازن تباع إلى المطاحن ونقوم بجلب النوعيات الروسية الأعلى بحيث يكون هناك خلط لانتاج الطحين الصفر بين الحنطة المحلية والحنطة الروسية".
وبين أن "هناك تحركا كبيرا بالنسبة للحكومة والجهات الحكومية وهناك قرار من مجلس الوزراء يجبر الوزارات على شراء الطحين الصفر المنتج في المطاحن الأهلية العراقية الموجودة داخل العراق، وإذا بدأت الوزارات بالشراء من الطحين الصفر المنتج في العراق قطعا ستكون الكميات المستوردة من روسيا أكبر، وأكد: "توقعاتنا لغاية نهاية العام الحالي نبدأ بسد الحاجة من الطحين الصفر في العراق على الأقل 30 في المئة، وبعدها بالتسلسل ستكون الكميات أكبر وصولا إلى إنتاج الطحين الصفر 100% داخل العراق".
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