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اتفاق عراقي بريطاني لتحلية المياه وتحويل "مياه المبازل" إلى مصادر صالحة للزراعة
اتفاق عراقي بريطاني لتحلية المياه وتحويل "مياه المبازل" إلى مصادر صالحة للزراعة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة العراقية، اليوم الاثنين، عن اتفاق مع بريطانيا بشأن مشاريع استراتيجية لتحلية المياه. 26.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-26T13:38+0000
2025-05-26T13:38+0000
بريطانيا
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم الاثنين، عن المدير العام لمديرية الماء في الوزارة، عمار الأسدي، إعلان الوزارة عن أهم المشاريع الحكومية لمعالجة ملوحة المياه وتحسين جودة الشرب، مشيرا إلى أن العدادات الذكية للمياه ستعمم في جميع محافظات العراق.وقال الأسدي "إن المديرية تعمل على تنفيذ أهم المشاريع المبتكرة باستخدام الوسائل الحديثة لتوفير المياه الصالحة للشرب، منها مشروع تحلية مياه المبازل بالتعاون مع الجانب البريطاني، والذي جاء في إطار الاتفاقية البريطانية التي تم توقيعها مؤخراً في بريطانيا برعاية رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني".وأشار إلى أن "المديرية لديها مشروع الماستر بلان، وهو مشروع الخطة الوطنية للماء والصرف الصحي، وقد تم تنفيذه في سبع محافظات، والعمل جارٍ حالياً على استكماله".وتابع المسؤول العراقي: "كما يجري تنفيذ مشروع خطوط ونصب مقاييس رئيسة لمراقبة الشبكات ورصد الكسور والتسربات وتحديد معدلات الاستهلاك، وهناك أيضا مشروع أتمتة الإجراءات الإلكترونية، ونصب العدادات الذكية في مختلف المحافظات".وأكد عمار الأسدي أنه من بين المشاريع الأخرى مشروع إنشاء وحدات تحلية في قطاع الماء، حيث تم تنفيذ 120 وحدة تحلية لمعالجة المياه التي تعاني من ارتفاع تراكيز الأملاح، مضيفا أن "جميع هذه المشاريع، إلى جانب المشاريع الأخرى التي تنفذها المديرية العامة للماء، قد أُنجز معظمها ودخلت الخدمة في ظل حكومة الخدمات، ومن شأن هذه المشاريع أن تسهم بشكل كبير في معالجة شح المياه التي تعاني منها بعض المحافظات، وتوفير مياه صالحة للشرب".وأشار إلى أن مشاريع التعاون مع الجانب البريطاني تشمل خمس محافظات عراقية، وأنه بالفعل بدأ تنفيذ المشاريع في هذه المحافظات كمرحلة أولى تجريبية.ولفت إلى أن "هذه المشاريع تعد تجربة فريدة تُنفذ لأول مرة في العراق، في ظل انخفاض مناسيب الأنهار، مما دفعنا إلى الاتجاه نحو الحلول البديلة، وسيتم تعميم هذه المشاريع على باقي المحافظات تباعاً".وبيَّن أن "الاتفاقية البريطانية تهدف إلى تحلية مياه المبازل، حيث سيتم نصب محطات ريادية تقوم بدراسة وتحليل قراءات المياه البزلية، ومن ثم تقديم نتائج دقيقة ودراسات علمية في المحافظات الخمس المستهدفة، وسنقوم باعتماد هذه النتائج لتحويل تلك المياه إلى مياهٍ صالحة للاستخدام".وعزى المسؤول العراقي الهدف من "تلك الاتفاقية مع بريطانيا إلى الاستفادة من هذه المياه في الزراعة، وتربية الأسماك، وحفر الآبار، بالإضافة إلى توفير المياه الخام للاستخدامات المختلفة".
https://sarabic.ae/20250524/العراق-يعلن-عن-مبادرة-بيئية-غير-مسبوقة-لحماية-نهري-دجلة-والفرات-1100924003.html
https://sarabic.ae/20230326/العراق-يعلن-اتخاذ-إجراءات-لرفع-مناسيب-نهر-الفرات-1075158877.html
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بريطانيا, العراق, الأخبار, العالم العربي
بريطانيا, العراق, الأخبار, العالم العربي

اتفاق عراقي بريطاني لتحلية المياه وتحويل "مياه المبازل" إلى مصادر صالحة للزراعة

13:38 GMT 26.05.2025
© Sputnik . Nazek Mohammedنهر دجلة
نهر دجلة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2025
© Sputnik . Nazek Mohammed
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة العراقية، اليوم الاثنين، عن اتفاق مع بريطانيا بشأن مشاريع استراتيجية لتحلية المياه.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم الاثنين، عن المدير العام لمديرية الماء في الوزارة، عمار الأسدي، إعلان الوزارة عن أهم المشاريع الحكومية لمعالجة ملوحة المياه وتحسين جودة الشرب، مشيرا إلى أن العدادات الذكية للمياه ستعمم في جميع محافظات العراق.
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وقال الأسدي "إن المديرية تعمل على تنفيذ أهم المشاريع المبتكرة باستخدام الوسائل الحديثة لتوفير المياه الصالحة للشرب، منها مشروع تحلية مياه المبازل بالتعاون مع الجانب البريطاني، والذي جاء في إطار الاتفاقية البريطانية التي تم توقيعها مؤخراً في بريطانيا برعاية رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني".
وأشار إلى أن "المديرية لديها مشروع الماستر بلان، وهو مشروع الخطة الوطنية للماء والصرف الصحي، وقد تم تنفيذه في سبع محافظات، والعمل جارٍ حالياً على استكماله".
وتابع المسؤول العراقي: "كما يجري تنفيذ مشروع خطوط ونصب مقاييس رئيسة لمراقبة الشبكات ورصد الكسور والتسربات وتحديد معدلات الاستهلاك، وهناك أيضا مشروع أتمتة الإجراءات الإلكترونية، ونصب العدادات الذكية في مختلف المحافظات".
وأكد عمار الأسدي أنه من بين المشاريع الأخرى مشروع إنشاء وحدات تحلية في قطاع الماء، حيث تم تنفيذ 120 وحدة تحلية لمعالجة المياه التي تعاني من ارتفاع تراكيز الأملاح، مضيفا أن "جميع هذه المشاريع، إلى جانب المشاريع الأخرى التي تنفذها المديرية العامة للماء، قد أُنجز معظمها ودخلت الخدمة في ظل حكومة الخدمات، ومن شأن هذه المشاريع أن تسهم بشكل كبير في معالجة شح المياه التي تعاني منها بعض المحافظات، وتوفير مياه صالحة للشرب".
وأشار إلى أن مشاريع التعاون مع الجانب البريطاني تشمل خمس محافظات عراقية، وأنه بالفعل بدأ تنفيذ المشاريع في هذه المحافظات كمرحلة أولى تجريبية.
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ولفت إلى أن "هذه المشاريع تعد تجربة فريدة تُنفذ لأول مرة في العراق، في ظل انخفاض مناسيب الأنهار، مما دفعنا إلى الاتجاه نحو الحلول البديلة، وسيتم تعميم هذه المشاريع على باقي المحافظات تباعاً".
وبيَّن أن "الاتفاقية البريطانية تهدف إلى تحلية مياه المبازل، حيث سيتم نصب محطات ريادية تقوم بدراسة وتحليل قراءات المياه البزلية، ومن ثم تقديم نتائج دقيقة ودراسات علمية في المحافظات الخمس المستهدفة، وسنقوم باعتماد هذه النتائج لتحويل تلك المياه إلى مياهٍ صالحة للاستخدام".
وعزى المسؤول العراقي الهدف من "تلك الاتفاقية مع بريطانيا إلى الاستفادة من هذه المياه في الزراعة، وتربية الأسماك، وحفر الآبار، بالإضافة إلى توفير المياه الخام للاستخدامات المختلفة".
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