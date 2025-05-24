https://sarabic.ae/20250524/العراق-يعلن-عن-مبادرة-بيئية-غير-مسبوقة-لحماية-نهري-دجلة-والفرات-1100924003.html

العراق يعلن عن مبادرة بيئية غير مسبوقة لحماية نهري دجلة والفرات

العراق يعلن عن مبادرة بيئية غير مسبوقة لحماية نهري دجلة والفرات

سبوتنيك عربي

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، عن المبادرة الإقليمية لحماية نهري دجلة والفرات، وذلك خلال كلمته في مؤتمر بغداد الدولي الخامس للمياه،... 24.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-24T11:22+0000

2025-05-24T11:22+0000

2025-05-24T11:22+0000

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وأشار السوداني إلى أن "المبادرة التي تحمل عنوان "مياهنا... مستقبلنا" تمثل خطوة استراتيجية شاملة تهدف إلى حماية النهرين الخالدين من التدهور وضمان استمرارية جريانهما"، مضيفًا أنها "ستكون منصة لتحديد الأدوار والمسؤوليات وتعزيز المنفعة المشتركة ومجالات التعاون بين الدول المتشاطئة"، حسبما أفاد المكتب الإعلامي لمكتب رئيس الوزراء العراقي.وشهد المؤتمر حضورًا نوعيًا لممثلي الشركات والمؤسسات الدولية المتخصصة في قطاع المياه، بالإضافة إلى مشاركة محلية واسعة من الجهات المعنية.وفي كلمته، أشار السوداني إلى أن "العراق تبنى خلال العامين الماضيين مجموعة من الحلول التكنولوجية لمعالجة تراجع الموارد المائية"، كما رحب بانعقاد النسخة الـ11 من مؤتمر الري الدقيق لأول مرة في بغداد، بتنظيم من اللجنة الدولية للري والبزل، مؤكدًا أن "المؤتمر يشكل فرصة استراتيجية لتطوير الحوكمة المائية وتعزيز التحول الرقمي في إدارة الموارد". وأبرز السوداني، في كلمته، عددا من النقاط المهمة، منها:وفي ختام كلمته، شدد رئيس الوزراء العراقي، على تصميم حكومته "تحقيق أمن مائي مستدام، وتطوير بنية تحتية مائية تلبي احتياجات المستقبل"، مشيرًا إلى أن "العراق منفتح على شراكات إقليمية تقوم على المصالح المتبادلة"، مؤكدًا أن "نهري دجلة والفرات، ليسا شأنًا محليًا، بل قضية دولية".الصين تعزز مصالحها في العراق وتدعم بغداد في قطاعات استراتيجية ضخمة

https://sarabic.ae/20250519/السوداني-قدمنا-مبادرات-مهمة-بشأن-التحول-الرقمي-أثناء-القمة-العربية-1100743949.html

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