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https://sarabic.ae/20250524/العراق-يعلن-عن-مبادرة-بيئية-غير-مسبوقة-لحماية-نهري-دجلة-والفرات-1100924003.html
العراق يعلن عن مبادرة بيئية غير مسبوقة لحماية نهري دجلة والفرات
العراق يعلن عن مبادرة بيئية غير مسبوقة لحماية نهري دجلة والفرات
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، عن المبادرة الإقليمية لحماية نهري دجلة والفرات، وذلك خلال كلمته في مؤتمر بغداد الدولي الخامس للمياه،... 24.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-24T11:22+0000
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وأشار السوداني إلى أن "المبادرة التي تحمل عنوان "مياهنا... مستقبلنا" تمثل خطوة استراتيجية شاملة تهدف إلى حماية النهرين الخالدين من التدهور وضمان استمرارية جريانهما"، مضيفًا أنها "ستكون منصة لتحديد الأدوار والمسؤوليات وتعزيز المنفعة المشتركة ومجالات التعاون بين الدول المتشاطئة"، حسبما أفاد المكتب الإعلامي لمكتب رئيس الوزراء العراقي.وشهد المؤتمر حضورًا نوعيًا لممثلي الشركات والمؤسسات الدولية المتخصصة في قطاع المياه، بالإضافة إلى مشاركة محلية واسعة من الجهات المعنية.وفي كلمته، أشار السوداني إلى أن "العراق تبنى خلال العامين الماضيين مجموعة من الحلول التكنولوجية لمعالجة تراجع الموارد المائية"، كما رحب بانعقاد النسخة الـ11 من مؤتمر الري الدقيق لأول مرة في بغداد، بتنظيم من اللجنة الدولية للري والبزل، مؤكدًا أن "المؤتمر يشكل فرصة استراتيجية لتطوير الحوكمة المائية وتعزيز التحول الرقمي في إدارة الموارد". وأبرز السوداني، في كلمته، عددا من النقاط المهمة، منها:وفي ختام كلمته، شدد رئيس الوزراء العراقي، على تصميم حكومته "تحقيق أمن مائي مستدام، وتطوير بنية تحتية مائية تلبي احتياجات المستقبل"، مشيرًا إلى أن "العراق منفتح على شراكات إقليمية تقوم على المصالح المتبادلة"، مؤكدًا أن "نهري دجلة والفرات، ليسا شأنًا محليًا، بل قضية دولية".الصين تعزز مصالحها في العراق وتدعم بغداد في قطاعات استراتيجية ضخمة
https://sarabic.ae/20250519/السوداني-قدمنا-مبادرات-مهمة-بشأن-التحول-الرقمي-أثناء-القمة-العربية-1100743949.html
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العراق, العالم العربي, العالم, بغداد
العراق, العالم العربي, العالم, بغداد

العراق يعلن عن مبادرة بيئية غير مسبوقة لحماية نهري دجلة والفرات

11:22 GMT 24.05.2025
© Photo / IraqiPmoرئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يعلن عن المبادرة الإقليمية لحماية نهري دجلة والفرات
رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يعلن عن المبادرة الإقليمية لحماية نهري دجلة والفرات - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2025
© Photo / IraqiPmo
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أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، عن المبادرة الإقليمية لحماية نهري دجلة والفرات، وذلك خلال كلمته في مؤتمر بغداد الدولي الخامس للمياه، الذي انطلقت أعماله في العاصمة بغداد تحت شعار "المياه والتكنولوجيا... شراكة من أجل التنمية".
وأشار السوداني إلى أن "المبادرة التي تحمل عنوان "مياهنا... مستقبلنا" تمثل خطوة استراتيجية شاملة تهدف إلى حماية النهرين الخالدين من التدهور وضمان استمرارية جريانهما"، مضيفًا أنها "ستكون منصة لتحديد الأدوار والمسؤوليات وتعزيز المنفعة المشتركة ومجالات التعاون بين الدول المتشاطئة"، حسبما أفاد المكتب الإعلامي لمكتب رئيس الوزراء العراقي.

وأكد أن "المبادرة تعتمد بشكل أساسي على الابتكار العلمي والتكنولوجي في مواجهة التغيرات المناخية".

© Photo / IraqiPmoرئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يعلن عن المبادرة الإقليمية لحماية نهري دجلة والفرات
رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يعلن عن المبادرة الإقليمية لحماية نهري دجلة والفرات - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2025
رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يعلن عن المبادرة الإقليمية لحماية نهري دجلة والفرات
© Photo / IraqiPmo
وشهد المؤتمر حضورًا نوعيًا لممثلي الشركات والمؤسسات الدولية المتخصصة في قطاع المياه، بالإضافة إلى مشاركة محلية واسعة من الجهات المعنية.
وفي كلمته، أشار السوداني إلى أن "العراق تبنى خلال العامين الماضيين مجموعة من الحلول التكنولوجية لمعالجة تراجع الموارد المائية"، كما رحب بانعقاد النسخة الـ11 من مؤتمر الري الدقيق لأول مرة في بغداد، بتنظيم من اللجنة الدولية للري والبزل، مؤكدًا أن "المؤتمر يشكل فرصة استراتيجية لتطوير الحوكمة المائية وتعزيز التحول الرقمي في إدارة الموارد".
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وأبرز السوداني، في كلمته، عددا من النقاط المهمة، منها:
أهمية الشراكة المسؤولة وطنيًا ودوليًا في إدارة ملف المياه.
ضرورة تحديد المسؤوليات وتعزيز المشاركة المجتمعية لحماية الموارد المائية.
اعتماد سياسات وطنية للتكيف مع تأثيرات التغير المناخي.
تقديم العراق حلولًا تستند إلى القانون الدولي لحوضي دجلة والفرات.
مواصلة مكافحة التلوث وحماية المياه الجوفية وتكثيف التوعية المجتمعية.
وفي ختام كلمته، شدد رئيس الوزراء العراقي، على تصميم حكومته "تحقيق أمن مائي مستدام، وتطوير بنية تحتية مائية تلبي احتياجات المستقبل"، مشيرًا إلى أن "العراق منفتح على شراكات إقليمية تقوم على المصالح المتبادلة"، مؤكدًا أن "نهري دجلة والفرات، ليسا شأنًا محليًا، بل قضية دولية".
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