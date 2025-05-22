https://sarabic.ae/20250522/الصين-تعزز-مصالحها-في-العراق-وتدعم-بغداد-في-قطاعات-استراتيجية-ضخمة-1100844549.html

الصين تعزز مصالحها في العراق وتدعم بغداد في قطاعات استراتيجية ضخمة

الصين تعزز مصالحها في العراق وتدعم بغداد في قطاعات استراتيجية ضخمة

سبوتنيك عربي

تعمل الصين بشكل منهجي وناجح على تعزيز مصالحها الاقتصادية في العراق، وستساعد الصين العراق على تعزيز أمن الطاقة وتنويع اقتصاده المعتمد على تصدير النفط. 22.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-22T09:53+0000

2025-05-22T09:53+0000

2025-05-22T09:53+0000

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ووقع تحالف شركتي "جيوجيد" و"هلال البصرة" الصينيتين عقداً مع شركة نفط البصرة العراقية، لبناء أول مشروع متكامل في العراق جنوب البصرة.ويشمل المشروع إنشاء مصفاة للنفط، ومصنع للبتروكيماويات، ومصنع للأسمدة، ومحطات للطاقة الحرارية والطاقة الشمسية. وقال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني السواد في هذا الصدد، إن "المشروع يمثل نقلة نوعية في تنمية الثروة النفطية للبلاد ودعم الاقتصاد الوطني".وفي يناير/كانون الثاني، أقيم حفل وضع حجر الأساس لمقر تشغيلي جديد لحقل غرب القرنة 1 النفطي في البصرة، بوساطة صينية، بعد وقت قصير من تولي شركة البترول الوطنية الصينية، دور المقاول الرئيسي للحقل من شركة إكسون موبيل.وتعكس قيادة الصين للعمليات في غرب القرنة 1 الرؤية المشتركة للأطراف لتعميق التعاون الاقتصادي والتجاري، وستكون الخبرة المكتسبة هناك مطلوبة في تنفيذ المشروع المعقد في جنوب البصرة.وأضاف دولغوف: "الغرب لديه نفوذ قوي إلى حد ما في العراق، وخاصة من خلال الاحتكارات الأمريكية، لكن العراق جزء مما يسمى محور المقاومة، الذي كان بقيادة إيران وشمل سوريا وحزب الله في لبنان وأنصار الله في اليمن، وبعد التغيرات السياسية في سوريا ضعف المحور لكنه بقي، وهذا يدفع العراق إلى تنويع علاقاته المالية والاقتصادية والسياسية بشكل أكثر نشاطا".وأردف: "إن تعزيز الصين لمصالحها الاقتصادية في العراق أمر منطقي تماما. لقد استمر هذا الأمر لفترة طويلة جدًا، بشكل منهجي وناجح تمامًا. ويشكل العراق مثالاً واحداً على كيفية قيام القيادة الصينية بتعزيز المصالح الاقتصادية والسياسية الصينية في الشرق الأوسط والدول الأفريقية".ويعد مشروع جنوب البصرة المتكامل أحد أهم الأصول التي استحوذت عليها الصين في العراق في الآونة الأخيرة.بينها دولة عربية... أكبر 10 دول منتجة للفستق في العالمبـ"30 مليار دولار"... دولة عربية توقع أكبر صفقة نفطية في تاريخها

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العراق, أخبار العراق اليوم, اقتصاد, العالم العربي