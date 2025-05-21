https://sarabic.ae/20250521/دولة-عربية-تتصدر-دول-شمال-أفريقيا-في-مؤشر-جودة-النخب-لسنة-2025-1100825172.html

دولة عربية تتصدر دول شمال أفريقيا في "مؤشر جودة النخب" لسنة 2025

دولة عربية تتصدر دول شمال أفريقيا في "مؤشر جودة النخب" لسنة 2025

سبوتنيك عربي

وضع مؤشر جودة النخب لعام 2025، الصادر عن جامعة سنغافورة للإدارة بالتعاون مع جامعة "سانت غالن" السويسرية، المملكة المغربية في المركز الـ87 عالميا من أصل 151... 21.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-21T14:52+0000

2025-05-21T14:52+0000

2025-05-21T14:52+0000

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وأفادت صحيفة "هسبريس" المغربية أن المغرب تصدر ترتيب دول شمال إفريقيا على هذا المستوى، متقدمًا على كل من مصر التي حلت في المركز الثاني بعد المئة، ثم الجزائر التي جاءت في المرتبة الـ123 بعدما تراجعت بسبعة مراكز مقارنة بالتصنيف ما قبل الأخير، تليها تونس التي حلت في المركز الـ129، ثم موريتانيا وليبيا اللتين حلتا في المرتبتين الـ134 والـ138 على التوالي.وتابعت: "في الشرق الأوسط أيضا حلت إسرائيل في المركز الـ14 عالميا برصيد 61.6 نقاط، تلتها الإمارات التي حققت المركز الـ20، ثم البحرين التي وضعها التصنيف في المركز الـ25، فيما حققت كل من سلطنة عمان والسعودية المرتبتين الـ41 والـ57 على التوالي، في وقت تذيلت أفغانستان الترتيب العالمي على هذا المستوى".وبحسب التقرير، "يعد الذكاء الاصطناعي مصدرا رئيسيا لتوفير القيمة، وبما يتماشى مع التحولات التكنولوجية والاجتماعية السريعة، فقد زاد تصنيف هذا العام من مؤشرات تتعلق بالذكاء الاصطناعي، إذ تصدرت الولايات المتحدة هذا المجال، تليها ثلاث دول آسيوية هي: سنغافورة، وكوريا، والصين".وأكد التقرير أن "الأنظمة النخبوية العالية الجودة تكون مستدامة، وتستند نماذجها القيادية في الأعمال إلى إيجاد القيمة، أي إنها تقدم للمجتمع قيمة أكثر مما تستحوذ عليه لنفسها، في حين أن النخب المنخفضة الجودة تزيد من المخاطر السياسية والاقتصادية من خلال تشغيل نماذج استخراج القيمة، التي تعتمد على تحويل القيمة بدلا من خلقها".

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