https://sarabic.ae/20250521/دولة-عربية-تتصدر-دول-شمال-أفريقيا-في-مؤشر-جودة-النخب-لسنة-2025-1100825172.html
دولة عربية تتصدر دول شمال أفريقيا في "مؤشر جودة النخب" لسنة 2025
دولة عربية تتصدر دول شمال أفريقيا في "مؤشر جودة النخب" لسنة 2025
سبوتنيك عربي
وضع مؤشر جودة النخب لعام 2025، الصادر عن جامعة سنغافورة للإدارة بالتعاون مع جامعة "سانت غالن" السويسرية، المملكة المغربية في المركز الـ87 عالميا من أصل 151... 21.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-21T14:52+0000
2025-05-21T14:52+0000
2025-05-21T14:52+0000
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وأفادت صحيفة "هسبريس" المغربية أن المغرب تصدر ترتيب دول شمال إفريقيا على هذا المستوى، متقدمًا على كل من مصر التي حلت في المركز الثاني بعد المئة، ثم الجزائر التي جاءت في المرتبة الـ123 بعدما تراجعت بسبعة مراكز مقارنة بالتصنيف ما قبل الأخير، تليها تونس التي حلت في المركز الـ129، ثم موريتانيا وليبيا اللتين حلتا في المرتبتين الـ134 والـ138 على التوالي.وتابعت: "في الشرق الأوسط أيضا حلت إسرائيل في المركز الـ14 عالميا برصيد 61.6 نقاط، تلتها الإمارات التي حققت المركز الـ20، ثم البحرين التي وضعها التصنيف في المركز الـ25، فيما حققت كل من سلطنة عمان والسعودية المرتبتين الـ41 والـ57 على التوالي، في وقت تذيلت أفغانستان الترتيب العالمي على هذا المستوى".وبحسب التقرير، "يعد الذكاء الاصطناعي مصدرا رئيسيا لتوفير القيمة، وبما يتماشى مع التحولات التكنولوجية والاجتماعية السريعة، فقد زاد تصنيف هذا العام من مؤشرات تتعلق بالذكاء الاصطناعي، إذ تصدرت الولايات المتحدة هذا المجال، تليها ثلاث دول آسيوية هي: سنغافورة، وكوريا، والصين".وأكد التقرير أن "الأنظمة النخبوية العالية الجودة تكون مستدامة، وتستند نماذجها القيادية في الأعمال إلى إيجاد القيمة، أي إنها تقدم للمجتمع قيمة أكثر مما تستحوذ عليه لنفسها، في حين أن النخب المنخفضة الجودة تزيد من المخاطر السياسية والاقتصادية من خلال تشغيل نماذج استخراج القيمة، التي تعتمد على تحويل القيمة بدلا من خلقها".
https://sarabic.ae/20250518/المغرب-يدخل-عصر-الهيدروجين-الأخضر-بمحطة-تجريبية-متطورة-في-شمال-أفريقيا-1100688426.html
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سبوتنيك عربي
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أخبار المغرب اليوم, مؤشر, شمال أفريقيا, أخبار الشرق الأوسط
أخبار المغرب اليوم, مؤشر, شمال أفريقيا, أخبار الشرق الأوسط
دولة عربية تتصدر دول شمال أفريقيا في "مؤشر جودة النخب" لسنة 2025
وضع مؤشر جودة النخب لعام 2025، الصادر عن جامعة سنغافورة للإدارة بالتعاون مع جامعة "سانت غالن" السويسرية، المملكة المغربية في المركز الـ87 عالميا من أصل 151 دولة شملها، بعدما حققت 47.1 نقطة، متقدمةً بذلك بأربعة مراكز في هذا التصنيف الجديد.
وأفادت صحيفة "هسبريس" المغربية أن المغرب تصدر ترتيب دول شمال إفريقيا
على هذا المستوى، متقدمًا على كل من مصر التي حلت في المركز الثاني بعد المئة، ثم الجزائر التي جاءت في المرتبة الـ123 بعدما تراجعت بسبعة مراكز مقارنة بالتصنيف ما قبل الأخير، تليها تونس التي حلت في المركز الـ129، ثم موريتانيا وليبيا اللتين حلتا في المرتبتين الـ134 والـ138 على التوالي.
وأضافت الصحيفة: "على الصعيد العالمي، حافظت سنغافورة على المركز الأول ضمن هذا المؤشر الذي يعتمد على أكثر من 140 مؤشرا للقياس، برصيد 65.6 نقط، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية التي جاءت في المركز الثاني بعدما حققت تقدما بـ14 مركزا، ثم سويسرا التي حلت ثالثة رغم تراجعها بمركز واحد، فيما تصدرت قطر ترتيب دول الشرق الأوسط بعدما جاءت في المركز السادس عالميا برصيد 62.6 نقاط".
وتابعت: "في الشرق الأوسط أيضا حلت إسرائيل في المركز الـ14 عالميا برصيد 61.6 نقاط، تلتها الإمارات
التي حققت المركز الـ20، ثم البحرين التي وضعها التصنيف في المركز الـ25، فيما حققت كل من سلطنة عمان والسعودية المرتبتين الـ41 والـ57 على التوالي، في وقت تذيلت أفغانستان الترتيب العالمي على هذا المستوى".
وأشار تقرير مؤشر جودة النخب لسنة 2025 إلى "وجود تحديات كبيرة تواجه الأنظمة النخبوية في العديد من الاقتصادات الناشئة حول العالم، إذ تراجعت البرازيل 8 مراكز إلى المرتبة الـ72؛ بينما سجلت تركيا انخفاضا حادا بلغ 22 مركزا لتصل إلى المرتبة الـ84، وهو أحد أكبر التراجعات من بين 151 دولة شملها التقرير".
وبحسب التقرير، "يعد الذكاء الاصطناعي مصدرا رئيسيا لتوفير القيمة، وبما يتماشى مع التحولات التكنولوجية والاجتماعية السريعة
، فقد زاد تصنيف هذا العام من مؤشرات تتعلق بالذكاء الاصطناعي، إذ تصدرت الولايات المتحدة هذا المجال، تليها ثلاث دول آسيوية هي: سنغافورة، وكوريا، والصين".
وأشار إلى أن "الدول الأوروبية تقدم أداء أقل من المتوقع في هذا المجال، حيث تأتي المملكة المتحدة في المركز الخامس، وألمانيا في المركز الثامن".
وأكد التقرير أن "الأنظمة النخبوية العالية الجودة
تكون مستدامة، وتستند نماذجها القيادية في الأعمال إلى إيجاد القيمة، أي إنها تقدم للمجتمع قيمة أكثر مما تستحوذ عليه لنفسها، في حين أن النخب المنخفضة الجودة تزيد من المخاطر السياسية والاقتصادية من خلال تشغيل نماذج استخراج القيمة، التي تعتمد على تحويل القيمة بدلا من خلقها".