https://sarabic.ae/20250518/بعد-13-عاما-من-القطيعة-ما-وراء-إعادة-فتح-سفارة-المغرب-في-دمشق؟-1100702510.html

بعد 13 عاما من القطيعة… ما وراء إعادة فتح سفارة المغرب في دمشق؟

بعد 13 عاما من القطيعة… ما وراء إعادة فتح سفارة المغرب في دمشق؟

سبوتنيك عربي

أعلنت الحكومة المغربية، أمس السبت، إعادة فتح سفارتها في دمشق، بعد 13 عاما من القطيعة الدبلوماسية مع سوريا. 18.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-18T13:35+0000

2025-05-18T13:35+0000

2025-05-18T13:35+0000

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وكانت الرباط قد أغلقت سفارتها في دمشق عام 2012، وطلبت آنذاك من السفير السوري مغادرة أراضيها، وردت دمشق حينها بالمثل، واعتبرت السفير المغربي في سوريا "شخصا غير مرغوب فيه".وكان الملك محمد السادس قد أعلن في كلمته عن قرار المملكة إعادة فتح سفارتها بدمشق، التي تم إغلاقها سنة 2012، مؤكدا أن القرار "سيسهم في فتح آفاق أوسع للعلاقات الثنائية التاريخية بين بلدينا وشعبينا الشقيقين"، وهو ما أكده وزير الخارجية المغربية ناصر بوريطة في كلمة أمام القمة العربية في بغداد 17 مايو/أيار 2025.كما أعلن بوريطة أن وفدا تقنيا سيقوم الأسبوع المقبل بزيارة سوريا للوقوف على الترتيبات لفتح السفارة التي ستكون قناة للتواصل والتنسيق في مختلف المجالات.خطوة هامةفي الإطار قال البرلماني المغربي محمد غياث، إن قرار المملكة المغربية بإعادة فتح سفارتها في الجمهورية العربية السورية يُعد خطوة دبلوماسية ناضجة، تعبّر عن براغماتية سياسية وتؤكد أن المغرب يشتغل بوعي تام بمسؤولياته الإقليمية والعربية، بعيدًا عن منطق الاصطفاف أو التوترات الظرفية.توازن خارجيوأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الخطوة ترمز إلى عودة تدريجية للتوازن داخل النظام العربي، وتعكس إرادة في طي صفحة الجمود وفتح قنوات التواصل مع دولة عربية مؤسسة لجامعة الدول العربية، خاصة أن المغرب لم يغيّب سوريا يومًا عن تصوراته، ويؤكد من جديد مكانته كفاعل هادئ، يحظى بالمصداقية، ويدفع في اتجاه الاستقرار والحوار.ويرى أن إعادة فتح السفارة المغربية بدمشق تعبير عن رغبة في إعادة تفعيل العلاقات على أسس واضحة، خدمة لمصالح الشعبين، ووفاء لنهج المغرب القائم على الانفتاح والتوازن والاحترام المتبادل.مرتكزات ثلاثةوفق غياث فإن القرار يستند إلى ثلاث ركائز رئيسية:اقتصاديًا وتجارياً، يوضح غياث أن الخطوة من شأنها أن تمهّد الطريق لإعادة إحياء العلاقات الاقتصادية، واستكشاف فرص التعاون في مجالات متعددة وتعزيز التبادل التجاري والخدماتي، إضافة إلى توفير الدعم القنصلي للجالية المغربية، ولمختلف الفاعلين الاقتصاديين.وشدد على أن المغرب يتحرك من موقع سيادي وواضح، برؤية متزنة ومسؤولة، هدفها خدمة الاستقرار الإقليمي، وتعزيز التعاون العربي.قرار تاريخيقال محمد بودن، الخبير المغربي في الشؤون الدولية المعاصرة، إن قرار المملكة المغربية بإعادة فتح سفارتها بسوريا يفتح فصلا جديدا من التعاون التاريخي الوثيق بين البلدين، بالإضافة إلى أن الإعلان عن هذا المستجد جاء في خطاب ملكي موجه للدورة العادية الـ 34 للقمة العربية، وبالتالي فإنه يعكس إرادة السلطات العليا لاستعادة هذه العلاقات الدبلوماسية في سياق إقليمي متحرك، وتوقعات واضحة بدخول سوريا في مرحلة سياسية جديدة بدعم دولي وإقليمي واسع.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن المغرب جزء لا يتجزأ منه من هذه الجهود المبذولة لمساعدة سوريا على المضي قدما نحو عهد جديد، وقد عكست برقية التهنئة التي بعث بها الملك محمد السادس للرئيس السوري أحمد الشرع الموقف الراسخ للمملكة المغربية مع سوريا.وأوضح أن المملكة المغربية تولي اهتماما بالغا بالاستقرار في سوريا من أجل تعزيز العلاقات الثنائية ومع بروز فرص جديدة للتعاون والتشاور في المسائل الاقتصادية والسياسية والثقافية وغيرها ستدعم خطوة إعادة تبادل البعثات الدبلوماسية مسار تطوير العلاقات وفق أسس ومرتكزات ثابتة.يتفق بودن بشأن استناد إعلان المملكة المغربية في إعادة فتح سفارتها بسوريا يستند على بعض المرتكزات منها:

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