https://sarabic.ae/20250518/سوريا-توجه-رسالة-للملك-المغربي-1100699165.html

سوريا توجه رسالة للملك المغربي

سوريا توجه رسالة للملك المغربي

سبوتنيك عربي

وجّه وزير الخارجية بالحكومة السورية الانتقالية أسعد الشيباني، رسالة إلى الملك المغربي محمد السادس، بعد قراره بإعادة فتح سفارة المملكة في دمشق. 18.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-18T11:43+0000

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وعبّر الشيباني من العاصمة العراقية بغداد، أمس السبت، عن شكر سوريا وامتنانها لقرار العاهل المغربي، مؤكدًا عقب لقائه وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أن العلاقات بين البلدين "جيدة للغاية"، وأشاد باهتمام المغرب بتطويرها، لا سيما على الصعيدين الاقتصادي والاستثماري في المنطقة العربية، وفقا لوكالة "أنباء المغرب العربي".من ناحيته، جدد بوريطة التأكيد على القرار الملكي الذي أعلنه العاهل المغربي في خطابه خلال القمة العربية الـ34، والمتعلق بإعادة فتح سفارة المملكة في دمشق، بعد إغلاقها عام 2012، باعتباره "خطوة ستُعزز العلاقات التاريخية بين الشعبين والبلدين".بدوره، أعلن الشيباني أن بلاده ستوفد فريقًا تقنيًا إلى الرباط، لفتح سفارة سوريا لدى المملكة.وأعلن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أمس السبت، في كلمته خلال القمة العربية المنعقدة في العاصمة العراقية بغداد، قرار إعادة فتح سفارة المملكة في دمشق.وتابع: "تجسيدا لهذا الموقف ودعمنا لهذا المسار الواعد، فإننا قررنا إعادة فتح سفارتنا بدمشق، بعد أن أغلقت عام 2012، مما سيسهم في فتح آفاق أوسع للعلاقات الثنائية".

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أخبار سوريا اليوم, أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار