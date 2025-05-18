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سوريا توجه رسالة للملك المغربي
سوريا توجه رسالة للملك المغربي
سبوتنيك عربي
وجّه وزير الخارجية بالحكومة السورية الانتقالية أسعد الشيباني، رسالة إلى الملك المغربي محمد السادس، بعد قراره بإعادة فتح سفارة المملكة في دمشق. 18.05.2025, سبوتنيك عربي
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وعبّر الشيباني من العاصمة العراقية بغداد، أمس السبت، عن شكر سوريا وامتنانها لقرار العاهل المغربي، مؤكدًا عقب لقائه وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أن العلاقات بين البلدين "جيدة للغاية"، وأشاد باهتمام المغرب بتطويرها، لا سيما على الصعيدين الاقتصادي والاستثماري في المنطقة العربية، وفقا لوكالة "أنباء المغرب العربي".من ناحيته، جدد بوريطة التأكيد على القرار الملكي الذي أعلنه العاهل المغربي في خطابه خلال القمة العربية الـ34، والمتعلق بإعادة فتح سفارة المملكة في دمشق، بعد إغلاقها عام 2012، باعتباره "خطوة ستُعزز العلاقات التاريخية بين الشعبين والبلدين".بدوره، أعلن الشيباني أن بلاده ستوفد فريقًا تقنيًا إلى الرباط، لفتح سفارة سوريا لدى المملكة.وأعلن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أمس السبت، في كلمته خلال القمة العربية المنعقدة في العاصمة العراقية بغداد، قرار إعادة فتح سفارة المملكة في دمشق.وتابع: "تجسيدا لهذا الموقف ودعمنا لهذا المسار الواعد، فإننا قررنا إعادة فتح سفارتنا بدمشق، بعد أن أغلقت عام 2012، مما سيسهم في فتح آفاق أوسع للعلاقات الثنائية".
https://sarabic.ae/20250102/خبراء-يوضحون-لـسبوتنيك-مستقبل-العلاقات-بين-المغرب-وسوريا-في-ظل-الإدارة-الجديدة-1096427112.html
https://sarabic.ae/20230506/خبير-يكشف-موقف-المغرب-من-عودة-سوريا-للجامعة-العربية-1076731483.html
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أخبار سوريا اليوم, أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار

سوريا توجه رسالة للملك المغربي

11:43 GMT 18.05.2025
© AP Photo / Thaier Al-Sudaniوزير الخارجية بالحكومة السورية المؤقتة، أسعد الشيباني، في القمة العربية الـ34 ببغداد، 17 مايو/ أيار 2025
وزير الخارجية بالحكومة السورية المؤقتة، أسعد الشيباني، في القمة العربية الـ34 ببغداد، 17 مايو/ أيار 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2025
© AP Photo / Thaier Al-Sudani
تابعنا عبر
وجّه وزير الخارجية بالحكومة السورية الانتقالية أسعد الشيباني، رسالة إلى الملك المغربي محمد السادس، بعد قراره بإعادة فتح سفارة المملكة في دمشق.
وعبّر الشيباني من العاصمة العراقية بغداد، أمس السبت، عن شكر سوريا وامتنانها لقرار العاهل المغربي، مؤكدًا عقب لقائه وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أن العلاقات بين البلدين "جيدة للغاية"، وأشاد باهتمام المغرب بتطويرها، لا سيما على الصعيدين الاقتصادي والاستثماري في المنطقة العربية، وفقا لوكالة "أنباء المغرب العربي".
من ناحيته، جدد بوريطة التأكيد على القرار الملكي الذي أعلنه العاهل المغربي في خطابه خلال القمة العربية الـ34، والمتعلق بإعادة فتح سفارة المملكة في دمشق، بعد إغلاقها عام 2012، باعتباره "خطوة ستُعزز العلاقات التاريخية بين الشعبين والبلدين".
العلم المغربي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2025
خبراء يوضحون لـ"سبوتنيك" مستقبل العلاقات بين المغرب وسوريا في ظل الإدارة الجديدة
2 يناير, 16:47 GMT
وذكرت وكالة "أنباء المغرب العربي"، أنه في إطار تنفيذ القرار الملكي المغربي، أعلن بوريطة عن إرسال وفد تقني إلى سوريا، الأسبوع المقبل، لمباشرة الترتيبات الخاصة بفتح السفارة، مشيرًا إلى أنها ستشكل قناة لتنسيق التعاون في مختلف المجالات.
بدوره، أعلن الشيباني أن بلاده ستوفد فريقًا تقنيًا إلى الرباط، لفتح سفارة سوريا لدى المملكة.
ملك المغرب محمد السادس - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2023
خبير يكشف موقف المغرب من عودة سوريا للجامعة العربية
6 مايو 2023, 15:23 GMT
وأعلن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أمس السبت، في كلمته خلال القمة العربية المنعقدة في العاصمة العراقية بغداد، قرار إعادة فتح سفارة المملكة في دمشق.

وأضاف بوريطة: "المغرب يجدد التأكيد على موقفه التاريخي الثابت والذي سبق أن عبّرنا عنه في رسالتنا إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، والمتمثل في دعم ومساندة الشعب السوري الأبي لتحقيق تطلعاته إلى الحرية والأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة التراب السوري والسيادة الوطنية".

وتابع: "تجسيدا لهذا الموقف ودعمنا لهذا المسار الواعد، فإننا قررنا إعادة فتح سفارتنا بدمشق، بعد أن أغلقت عام 2012، مما سيسهم في فتح آفاق أوسع للعلاقات الثنائية".
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