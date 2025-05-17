https://sarabic.ae/20250517/بعد-13-عاما-المغرب-يقرر-إعادة-فتح-سفارته-في-دمشق-1100672166.html

بعد 13 عاما... المغرب يقرر إعادة فتح سفارته في دمشق

بعد 13 عاما... المغرب يقرر إعادة فتح سفارته في دمشق

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، اليوم السبت، في كلمته خلال القمة العربية المنعقدة في العاصمة العراقية بغداد، قرار إعادة فتح سفارة المملكة في دمشق. 17.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-17T13:52+0000

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العالم العربي

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وأضاف بوريطة: "المغرب يجدد التأكيد على موقفه التاريخي الثابت والذي سبق أن عبرنا عنه في رسالتنا إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، والمتمثل في دعم ومساندة الشعب السوري الأبي لتحقيق تطلعاته إلى الحرية والأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة التراب السوري والسيادة الوطنية".وفيما يخص غزة، قال بوريطة إن "القانون الدولي والإنساني يتعرض لانتهاكات جسيمة في غزة"، داعيا إلى إنهاء الحرب في غزة ووقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنساني.وشدد وزير الخارجية المغربي على ضرورة دعم السلطة الفلسطينية ومؤسساتها.وأعلن الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، اليوم السبت، انتهاء أعمال الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الـ34، في العاصمة العراقية بغداد، مشيرا إلى بدء جلسة العمل المغلقة.وزينت أعلام الدول العربية الـ22 شوارع العاصمة العراقية التي تشهد، على غرار مدن أخرى في البلاد، استقرارا نسبيا بعد عقود من النزاعات والحروب.

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