https://sarabic.ae/20250517/بعد-13-عاما-المغرب-يقرر-إعادة-فتح-سفارته-في-دمشق-1100672166.html
بعد 13 عاما... المغرب يقرر إعادة فتح سفارته في دمشق
بعد 13 عاما... المغرب يقرر إعادة فتح سفارته في دمشق
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، اليوم السبت، في كلمته خلال القمة العربية المنعقدة في العاصمة العراقية بغداد، قرار إعادة فتح سفارة المملكة في دمشق. 17.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-17T13:52+0000
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وأضاف بوريطة: "المغرب يجدد التأكيد على موقفه التاريخي الثابت والذي سبق أن عبرنا عنه في رسالتنا إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، والمتمثل في دعم ومساندة الشعب السوري الأبي لتحقيق تطلعاته إلى الحرية والأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة التراب السوري والسيادة الوطنية".وفيما يخص غزة، قال بوريطة إن "القانون الدولي والإنساني يتعرض لانتهاكات جسيمة في غزة"، داعيا إلى إنهاء الحرب في غزة ووقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنساني.وشدد وزير الخارجية المغربي على ضرورة دعم السلطة الفلسطينية ومؤسساتها.وأعلن الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، اليوم السبت، انتهاء أعمال الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الـ34، في العاصمة العراقية بغداد، مشيرا إلى بدء جلسة العمل المغلقة.وزينت أعلام الدول العربية الـ22 شوارع العاصمة العراقية التي تشهد، على غرار مدن أخرى في البلاد، استقرارا نسبيا بعد عقود من النزاعات والحروب.
https://sarabic.ae/20250517/أمين-وزارة-البيشمركة-السابق-قمة-بغداد-تبحث-حلولا-لأزمات-إقليمية-مزمنة-1100668845.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
بعد 13 عاما... المغرب يقرر إعادة فتح سفارته في دمشق
13:52 GMT 17.05.2025 (تم التحديث: 13:53 GMT 17.05.2025)
أعلن وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، اليوم السبت، في كلمته خلال القمة العربية المنعقدة في العاصمة العراقية بغداد، قرار إعادة فتح سفارة المملكة في دمشق.
وأضاف بوريطة: "المغرب يجدد التأكيد على موقفه التاريخي الثابت والذي سبق أن عبرنا عنه في رسالتنا إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، والمتمثل في دعم ومساندة الشعب السوري الأبي لتحقيق تطلعاته إلى الحرية والأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة التراب السوري والسيادة الوطنية".
وتابع: "تجسيدا لهذا الموقف ودعمنا لهذا المسار الواعد، فإننا قررنا إعادة فتح سفارتنا بدمشق بعد أن أغلقت عام 2012 مما سيسهم في فتح آفاق أوسع للعلاقات الثنائية".
وفيما يخص غزة، قال بوريطة إن "القانون الدولي والإنساني يتعرض لانتهاكات جسيمة في غزة"، داعيا إلى إنهاء الحرب في غزة ووقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنساني.
وشدد وزير الخارجية المغربي على ضرورة دعم السلطة الفلسطينية ومؤسساتها.
وأعلن الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، اليوم السبت، انتهاء أعمال الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الـ34، في العاصمة العراقية بغداد، مشيرا إلى بدء جلسة العمل المغلقة.
وتزامنت القمة العربية هذ العام مع تغييرات إقليمية عديدة أبرزها الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة من أكثر من عام ونصف.
وزينت أعلام الدول العربية الـ22 شوارع العاصمة العراقية التي تشهد، على غرار مدن أخرى في البلاد، استقرارا نسبيا بعد عقود من النزاعات والحروب.