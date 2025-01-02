خبراء يوضحون لـ"سبوتنيك" مستقبل العلاقات بين المغرب وسوريا في ظل الإدارة الجديدة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
حلقة خاصة بليلة رأس السنة
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
10:03 GMT
57 د
من الملعب
ليفربول ينهي السنة بطلا للشتاء وداني أولمو قريب من مغادرة برشلونة
11:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما التحديات التي تواجه مؤتمر الحوار الوطني السوري؟
11:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
12:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
17:03 GMT
59 د
حصاد الأسبوع
حصاد عام 2024 مع أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
اليمن.. هل يشكل الصراع مع أنصار الله معضلة عسكرية لإسرائيل؟
09:17 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
10:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:38 GMT
22 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
12:35 GMT
25 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:30 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
هل من مبرر لبقاء النازحين السوريين في لبنان حاليا؟
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
17:33 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
حصاد عام 2024 مع أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250102/خبراء-يوضحون-لـسبوتنيك-مستقبل-العلاقات-بين-المغرب-وسوريا-في-ظل-الإدارة-الجديدة-1096427112.html
خبراء يوضحون لـ"سبوتنيك" مستقبل العلاقات بين المغرب وسوريا في ظل الإدارة الجديدة
خبراء يوضحون لـ"سبوتنيك" مستقبل العلاقات بين المغرب وسوريا في ظل الإدارة الجديدة
سبوتنيك عربي
أجرى وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، اتصالا اتصالا هاتفيا مع نظيره في الحكومة السورية المؤقتة، أسعد الشيباني، منذ يومين، في خطوة تكسر الجمود الذي خيم على... 02.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-02T16:47+0000
2025-01-02T16:47+0000
أخبار سوريا اليوم
أخبار المغرب اليوم
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/02/16/1073875793_0:1007:2048:2159_1920x0_80_0_0_f7530e8274537f39fba7de1c5e817570.jpg
وخلال الاتصال الهاتفي، جدد بوريطة دعم الرباط للشعب السوري، ولسيادة الدولة السورية ووحدة أراضيها.ووفق خبراء فإن العلاقات بين البلدين قد تشهد تطورات هامة، لكن الأمر يتوقف على تعاطي الحكومة الجديدة في دمشق مع ملف "الوحدة الترابية" بالنسبة للمغرب، الذي أكد في وقت سابق أن الملف بمثابة النظارة التي يرى منها العلاقات الخارجية.وكان الموقف السياسي للرئيس السوري السابق، بشار الأسد، من قضية الوحدة الترابية، أحد أهم عوامل جمود العلاقات بين البلدين، خاصة ما بعد أحداث الثورة السورية في السنوات التي تلت 2011.وأغلق المغرب سفارته في دمشق عام 2012، وطلب في الوقت ذاته إغلاق السفارة السورية في الرباط، في خطوة كانت تعكس مواقفه المبدئية تجاه الأزمة السورية.ملف أساسيفي الإطار، قال الأكاديمي والخبير السياسي المغربي، علي السرحاني، أن "المغرب سيأخذ بعين الاعتبار في علاقته مع سوريا، موقف الحكومة الجديدة من قضية الوحدة الترابية للمغرب".وأضاف في تصريحاته لـ"سبوتنيك"، أن "الأسد كان يعترف بـ"البوليساريو"، في حين أن المغرب سيترقب موقع الحكومة الجديدة من القضية الأولى بالنسبة للمغرب".وأشار إلى أن "الأمر يتداخل فيه العديد من الحسابات، وفقا لطبيعة العلاقات بين الدول الصديقة لسوريا والمغرب من جهة والمصالح الدولية من جهة، مع التأكيد على أن المغرب منفتح على العلاقات مع الإدارة الجديدة، لكنها لا تتخلى عن الحذر".ويرى السرحاني أن "الدعم المغربي للحكومة الجديدة، مرتبط بمواقف الحكومة الجديدة، خاصة أن المملكة دعمت المعارضة السورية في فترات سابقة".مواقف ثابتةمن ناحيته، قال البرلماني المغربي السابق، نور الدين قربال، إن "السياسة الخارجية المغربية تقوم على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول".وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "المغرب دائما يعتمد سياسة عدم التدخل في الشؤون الداخلية، رغم أنه قد أغلق سفارته في دمشق، لكن الدبلوماسية المغربية كانت تركز في خطابها على وحدة الشعب السوري وسيادة الدولة".ولفت إلى أن "الدبلوماسية المغربية لا يمكن إلا أن ترحب بالتواصل مع الحكومة السورية في إطار المصالح المشتركة، خاصة أن الوضع العربي في حاجة لتوحيد المواقف، في ظل التحديات الراهنة".ولفت قربال إلى أن "الأمور قد تعود لنصابها عبر افتتاح سفارة المغرب في دمشق، فيما يقرر الشارع السوري الشكل السياسي والنظام الذي يعبر عنه، وفق اختياراته دون أي تدخل".أول اتصالوفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية السورية إن أسعد الشيباني، وزير الخارجية السورية، تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.وأوضحت وزارة الخارجية والمغتربين في الحكومة السورية المؤقتة، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، أن بوريطة أكد على دعم المغرب للشعب السوري، ودعمه لسيادة سوريا ووحدة أراضيها والقواسم المشتركة بين البلدين، وضرورة تعزيز العلاقات الدبلوماسية بما يخدم المصالح المشتركة.
https://sarabic.ae/20230506/خبير-يكشف-موقف-المغرب-من-عودة-سوريا-للجامعة-العربية-1076731483.html
https://sarabic.ae/20230415/هل-اشترطت-الرباط-دعم-دمشق-لـالوحدة-الترابية-مقابل-إعادة-العلاقات-الدبلوماسية-1075958371.html
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/02/16/1073875793_0:815:2048:2351_1920x0_80_0_0_2b49b31962b8c0f0ac9750cbdd3a64ff.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, أخبار المغرب اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم, أخبار المغرب اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك

خبراء يوضحون لـ"سبوتنيك" مستقبل العلاقات بين المغرب وسوريا في ظل الإدارة الجديدة

16:47 GMT 02.01.2025
© Photo / unsplash/Ayoub Allaouiالعلم المغربي
العلم المغربي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2025
العلم المغربي
© Photo / unsplash/Ayoub Allaoui
تابعنا عبر
حصري
أجرى وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، اتصالا اتصالا هاتفيا مع نظيره في الحكومة السورية المؤقتة، أسعد الشيباني، منذ يومين، في خطوة تكسر الجمود الذي خيم على العلاقات بين البلدين لسنوات.
وخلال الاتصال الهاتفي، جدد بوريطة دعم الرباط للشعب السوري، ولسيادة الدولة السورية ووحدة أراضيها.
ووفق خبراء فإن العلاقات بين البلدين قد تشهد تطورات هامة، لكن الأمر يتوقف على تعاطي الحكومة الجديدة في دمشق مع ملف "الوحدة الترابية" بالنسبة للمغرب، الذي أكد في وقت سابق أن الملف بمثابة النظارة التي يرى منها العلاقات الخارجية.
وكان الموقف السياسي للرئيس السوري السابق، بشار الأسد، من قضية الوحدة الترابية، أحد أهم عوامل جمود العلاقات بين البلدين، خاصة ما بعد أحداث الثورة السورية في السنوات التي تلت 2011.
وأغلق المغرب سفارته في دمشق عام 2012، وطلب في الوقت ذاته إغلاق السفارة السورية في الرباط، في خطوة كانت تعكس مواقفه المبدئية تجاه الأزمة السورية.
ملك المغرب محمد السادس - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2023
خبير يكشف موقف المغرب من عودة سوريا للجامعة العربية
6 مايو 2023, 15:23 GMT
ملف أساسي
في الإطار، قال الأكاديمي والخبير السياسي المغربي، علي السرحاني، أن "المغرب سيأخذ بعين الاعتبار في علاقته مع سوريا، موقف الحكومة الجديدة من قضية الوحدة الترابية للمغرب".
وأضاف في تصريحاته لـ"سبوتنيك"، أن "الأسد كان يعترف بـ"البوليساريو"، في حين أن المغرب سيترقب موقع الحكومة الجديدة من القضية الأولى بالنسبة للمغرب".
ولفت إلى أن "العلاقات بين البلدين يمكن أن تتجاوز فترة البرود والجمود، التي سادت خلال السنوات الماضية".
وأشار إلى أن "الأمر يتداخل فيه العديد من الحسابات، وفقا لطبيعة العلاقات بين الدول الصديقة لسوريا والمغرب من جهة والمصالح الدولية من جهة، مع التأكيد على أن المغرب منفتح على العلاقات مع الإدارة الجديدة، لكنها لا تتخلى عن الحذر".
ويرى السرحاني أن "الدعم المغربي للحكومة الجديدة، مرتبط بمواقف الحكومة الجديدة، خاصة أن المملكة دعمت المعارضة السورية في فترات سابقة".
علم المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2023
هل اشترطت الرباط دعم دمشق لـ"الوحدة الترابية" مقابل إعادة العلاقات الدبلوماسية
15 أبريل 2023, 15:59 GMT
مواقف ثابتة
من ناحيته، قال البرلماني المغربي السابق، نور الدين قربال، إن "السياسة الخارجية المغربية تقوم على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "المغرب دائما يعتمد سياسة عدم التدخل في الشؤون الداخلية، رغم أنه قد أغلق سفارته في دمشق، لكن الدبلوماسية المغربية كانت تركز في خطابها على وحدة الشعب السوري وسيادة الدولة".
ولفت إلى أن "الدبلوماسية المغربية لا يمكن إلا أن ترحب بالتواصل مع الحكومة السورية في إطار المصالح المشتركة، خاصة أن الوضع العربي في حاجة لتوحيد المواقف، في ظل التحديات الراهنة".
ويرى أن "المغرب كان قد استقبل مجموعة من السوريين خلال السنوات الماضية في إطار الجانب الإنساني، ما يعني أن المغرب يدعم الشعب السوري ووحدة وسيادة أراضيه واختياراته".
ولفت قربال إلى أن "الأمور قد تعود لنصابها عبر افتتاح سفارة المغرب في دمشق، فيما يقرر الشارع السوري الشكل السياسي والنظام الذي يعبر عنه، وفق اختياراته دون أي تدخل".
أول اتصال
وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية السورية إن أسعد الشيباني، وزير الخارجية السورية، تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.
وأوضحت وزارة الخارجية والمغتربين في الحكومة السورية المؤقتة، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، أن بوريطة أكد على دعم المغرب للشعب السوري، ودعمه لسيادة سوريا ووحدة أراضيها والقواسم المشتركة بين البلدين، وضرورة تعزيز العلاقات الدبلوماسية بما يخدم المصالح المشتركة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Инструктаж расчета самоходной-артиллерийской установки (САУ) МСТА-С на Херсонском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:26 GMTЗенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:02 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала