https://sarabic.ae/20250519/السوداني-قدمنا-مبادرات-مهمة-بشأن-التحول-الرقمي-أثناء-القمة-العربية-1100743949.html
السوداني: قدمنا مبادرات مهمة بشأن التحول الرقمي أثناء القمة العربية
السوداني: قدمنا مبادرات مهمة بشأن التحول الرقمي أثناء القمة العربية
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، حرص بلاده على استمرار التنسيق مع الشركات الفنلندية المتخصصة بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 19.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-19T14:33+0000
2025-05-19T14:33+0000
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم الاثنين، عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن محمد شياع السوداني استقبل سفيرة جمهورية فنلندا لدى العراق، أنو ساريلا.وأكد السوداني خلال اللقاء أن العراق قدّم أثناء مؤتمر القمّة العربية مبادرات مهمة بشأن التحوّل الرقمي والذكاء الاصطناعي.وأوضح البيان العراقي أنه "جرى، خلال اللقاء، التباحث في سبل تنمية التعاون، ولاسيما في مجالات تكنولوجيا المعلومات والتقنيات الرقمية الحديثة، حيث قدم وفد الشركة شرحاً مفصلا عن برامجها وخططها لتنفيذ مشروع التحوّل الرقمي وخدماتها في مجال الذكاء الاصطناعي، والجيل الخامس في الاتصالات".وشدد رئيس الوزراء العراقي على حرص العراق على استمرار التنسيق مع إحدى الشركات من أجل تأمين البنى التحتية لمشروع التحول الرقمي في الدوائر والمؤسسات الحكومية، وفي مختلف القطاعات.ولفت السوداني إلى أنّ "الحكومة وضعت أسسا للتشريعات والقوانين، واستحدثت مراكز تعنى بتطوير هذه التكنولوجيا وتوفير التقنيات المطلوبة".ومن جانبها، هنّأت سفيرة فنلندا لدى بغداد، أنو ساريلا، رئيس الوزراء السوداني، على نجاح تنظيم عقد القمّة العربية، وتعزيز دور العراق عربيا وإقليميا، إضافة إلى نجاح الحكومة في تأمين الخدمات وتنفيذ المشاريع التنموية.
https://sarabic.ae/20220306/الصحة-العراقية-تتجه-للتحول-الرقمي-1059537491.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, العالم العربي, فنلندا
العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, العالم العربي, فنلندا
السوداني: قدمنا مبادرات مهمة بشأن التحول الرقمي أثناء القمة العربية
14:33 GMT 19.05.2025 (تم التحديث: 14:40 GMT 19.05.2025)
أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، حرص بلاده على استمرار التنسيق مع الشركات الفنلندية المتخصصة بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ونقلت وكالة
الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم الاثنين، عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن محمد شياع السوداني استقبل سفيرة جمهورية فنلندا لدى العراق، أنو ساريلا.
وأكد السوداني خلال اللقاء أن العراق قدّم أثناء مؤتمر القمّة العربية مبادرات مهمة بشأن التحوّل الرقمي والذكاء الاصطناعي.
وأوضح البيان العراقي أنه "جرى، خلال اللقاء، التباحث في سبل تنمية التعاون، ولاسيما في مجالات تكنولوجيا المعلومات والتقنيات الرقمية الحديثة، حيث قدم وفد الشركة شرحاً مفصلا عن برامجها وخططها لتنفيذ مشروع التحوّل الرقمي وخدماتها في مجال الذكاء الاصطناعي، والجيل الخامس في الاتصالات".
وشدد رئيس الوزراء العراقي على حرص العراق على استمرار التنسيق مع إحدى الشركات من أجل تأمين البنى التحتية لمشروع التحول الرقمي في الدوائر والمؤسسات الحكومية، وفي مختلف القطاعات.
ولفت السوداني إلى أنّ "الحكومة وضعت أسسا للتشريعات والقوانين، واستحدثت مراكز تعنى بتطوير هذه التكنولوجيا وتوفير التقنيات المطلوبة".
ومن جانبها، هنّأت سفيرة فنلندا لدى بغداد، أنو ساريلا، رئيس الوزراء السوداني، على نجاح تنظيم عقد القمّة العربية
، وتعزيز دور العراق عربيا وإقليميا، إضافة إلى نجاح الحكومة في تأمين الخدمات وتنفيذ المشاريع التنموية.