https://sarabic.ae/20250518/أبرز-ما-جاء-في-البيان-الختامي-للقمة-العربية-الـ34--1100702381.html
أبرز ما جاء في البيان الختامي للقمة العربية الـ34
أبرز ما جاء في البيان الختامي للقمة العربية الـ34
سبوتنيك عربي
أولت القمة العربية الـ 34 التي عقدت في العاصمة العراقية، بغداد، الاهتمام بعدد من الملفات الرئيسة، على رأسها القضية الفلسطينية باعتبارها "قضية مركزية"، وبعدها... 18.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-18T13:18+0000
2025-05-18T13:18+0000
2025-05-18T13:18+0000
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أبرز ما جاء في البيان الختامي للقمة العربية الـ34
أولت القمة العربية الـ 34 التي عقدت في العاصمة العراقية، بغداد، الاهتمام بعدد من الملفات الرئيسة، على رأسها القضية الفلسطينية باعتبارها "قضية مركزية"، وبعدها سوريا ولبنان.