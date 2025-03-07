https://sarabic.ae/20250307/العراق-يتخذ-خطوة-نحو-إنتاج-الطاقة-الكهربائية-من-النفايات-1098482292.html
العراق يتخذ خطوة نحو إنتاج الطاقة الكهربائية من النفايات
العراق يتخذ خطوة نحو إنتاج الطاقة الكهربائية من النفايات
سبوتنيك عربي
منح العراق شركة "شنغهاي" الصينية عقدًا لتنفيذ أول مشروع لمعالجة النفايات وتوليد الطاقة الكهربائية منها، بتكلفة تبلغ 497 مليون دولار، حيث سيعالج المشروع 3000 طن... 07.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-07T19:04+0000
2025-03-07T19:04+0000
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وقال موقع "السومرية نيوز"، إن العراق يواجه تحديات كبيرة في توفير الطاقة الكهربائية بشكل مستمر بسبب الاعتماد على الغاز الحر، الذي يعاني من نقص حاد في الإمدادات، ما يضطره لاستيراده من إيران بتكاليف باهظة.وفي إطار البحث عن حلول عملية، بدأ العراق في تنويع مصادر الطاقة، حيث وقّع عقودًا مع شركة "توتال إنيرجي" لإنتاج 1000 ميغاواط من الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى مشاريع أخرى بطاقات أقل.ومن المقرر أن يتم تنفيذ مشروع توليد الطاقة الكهربائية من النفايات على مرحلتين، الأولى في منطقة النهروان، على بعد 68 كيلومترًا جنوب شرق بغداد، والثانية في منطقة أبو غريب، على بعد 32 كيلومترًا غرب العاصمة، وبالمواصفات نفسها.ويأتي هذا المشروع كحل مبتكر للتخلص من النفايات وتحويلها إلى مصدر للطاقة، ما يسهم في تخفيف الأزمة الكهربائية التي يعاني منها العراق، ومن المتوقع أن يستغرق تنفيذ المشروع مدة عامين، ليبدأ بعدها في تقديم فوائد بيئية واقتصادية كبيرة للبلاد.
https://sarabic.ae/20250302/أكبر-الدول-العربية-قدرة-على-توليد-الكهرباء-من-طاقة-الرياح-1098301115.html
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سبوتنيك عربي
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العالم العربي, اقتصاد, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار
العالم العربي, اقتصاد, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار
العراق يتخذ خطوة نحو إنتاج الطاقة الكهربائية من النفايات
منح العراق شركة "شنغهاي" الصينية عقدًا لتنفيذ أول مشروع لمعالجة النفايات وتوليد الطاقة الكهربائية منها، بتكلفة تبلغ 497 مليون دولار، حيث سيعالج المشروع 3000 طن من النفايات يوميًا، مع إنتاج 100 ميغاواط من الكهرباء.
وقال موقع
"السومرية نيوز"، إن العراق يواجه تحديات كبيرة في توفير الطاقة الكهربائية بشكل مستمر بسبب الاعتماد على الغاز الحر، الذي يعاني من نقص حاد في الإمدادات، ما يضطره لاستيراده من إيران بتكاليف باهظة.
وفي إطار البحث عن حلول عملية، بدأ العراق في تنويع مصادر الطاقة، حيث وقّع عقودًا مع شركة "توتال إنيرجي" لإنتاج 1000 ميغاواط من الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى مشاريع أخرى بطاقات أقل.
ومن المقرر أن يتم تنفيذ مشروع توليد الطاقة الكهربائية من النفايات على مرحلتين، الأولى في منطقة النهروان، على بعد 68 كيلومترًا جنوب شرق بغداد، والثانية في منطقة أبو غريب، على بعد 32 كيلومترًا غرب العاصمة، وبالمواصفات نفسها.
ووفقًا لإحصاءات وزارة التخطيط، بلغ إجمالي النفايات التي تم جمعها في العراق عام 2023، نحو 11 مليون طن، بمعدل 1.5 كيلوغرام من النفايات يوميًا لكل فرد.
ويأتي هذا المشروع كحل مبتكر للتخلص من النفايات وتحويلها إلى مصدر للطاقة، ما يسهم في تخفيف الأزمة الكهربائية التي يعاني منها العراق، ومن المتوقع أن يستغرق تنفيذ المشروع مدة عامين، ليبدأ بعدها في تقديم فوائد بيئية واقتصادية كبيرة للبلاد.