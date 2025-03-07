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العراق يتخذ خطوة نحو إنتاج الطاقة الكهربائية من النفايات
العراق يتخذ خطوة نحو إنتاج الطاقة الكهربائية من النفايات
سبوتنيك عربي
منح العراق شركة "شنغهاي" الصينية عقدًا لتنفيذ أول مشروع لمعالجة النفايات وتوليد الطاقة الكهربائية منها، بتكلفة تبلغ 497 مليون دولار، حيث سيعالج المشروع 3000 طن... 07.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-07T19:04+0000
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وقال موقع "السومرية نيوز"، إن العراق يواجه تحديات كبيرة في توفير الطاقة الكهربائية بشكل مستمر بسبب الاعتماد على الغاز الحر، الذي يعاني من نقص حاد في الإمدادات، ما يضطره لاستيراده من إيران بتكاليف باهظة.وفي إطار البحث عن حلول عملية، بدأ العراق في تنويع مصادر الطاقة، حيث وقّع عقودًا مع شركة "توتال إنيرجي" لإنتاج 1000 ميغاواط من الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى مشاريع أخرى بطاقات أقل.ومن المقرر أن يتم تنفيذ مشروع توليد الطاقة الكهربائية من النفايات على مرحلتين، الأولى في منطقة النهروان، على بعد 68 كيلومترًا جنوب شرق بغداد، والثانية في منطقة أبو غريب، على بعد 32 كيلومترًا غرب العاصمة، وبالمواصفات نفسها.ويأتي هذا المشروع كحل مبتكر للتخلص من النفايات وتحويلها إلى مصدر للطاقة، ما يسهم في تخفيف الأزمة الكهربائية التي يعاني منها العراق، ومن المتوقع أن يستغرق تنفيذ المشروع مدة عامين، ليبدأ بعدها في تقديم فوائد بيئية واقتصادية كبيرة للبلاد.
https://sarabic.ae/20250302/أكبر-الدول-العربية-قدرة-على-توليد-الكهرباء-من-طاقة-الرياح-1098301115.html
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العالم العربي, اقتصاد, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار
العالم العربي, اقتصاد, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار

العراق يتخذ خطوة نحو إنتاج الطاقة الكهربائية من النفايات

19:04 GMT 07.03.2025
© Sputnik . Mohammad Damourمركز إدارة التنسيق لوزارة الكهرباء السورية
مركز إدارة التنسيق لوزارة الكهرباء السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2025
© Sputnik . Mohammad Damour
تابعنا عبر
منح العراق شركة "شنغهاي" الصينية عقدًا لتنفيذ أول مشروع لمعالجة النفايات وتوليد الطاقة الكهربائية منها، بتكلفة تبلغ 497 مليون دولار، حيث سيعالج المشروع 3000 طن من النفايات يوميًا، مع إنتاج 100 ميغاواط من الكهرباء.
وقال موقع "السومرية نيوز"، إن العراق يواجه تحديات كبيرة في توفير الطاقة الكهربائية بشكل مستمر بسبب الاعتماد على الغاز الحر، الذي يعاني من نقص حاد في الإمدادات، ما يضطره لاستيراده من إيران بتكاليف باهظة.
وفي إطار البحث عن حلول عملية، بدأ العراق في تنويع مصادر الطاقة، حيث وقّع عقودًا مع شركة "توتال إنيرجي" لإنتاج 1000 ميغاواط من الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى مشاريع أخرى بطاقات أقل.
طاقة الرياح - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2025
أكبر الدول العربية قدرة على توليد الكهرباء من طاقة الرياح
2 مارس, 06:04 GMT
ومن المقرر أن يتم تنفيذ مشروع توليد الطاقة الكهربائية من النفايات على مرحلتين، الأولى في منطقة النهروان، على بعد 68 كيلومترًا جنوب شرق بغداد، والثانية في منطقة أبو غريب، على بعد 32 كيلومترًا غرب العاصمة، وبالمواصفات نفسها.

ووفقًا لإحصاءات وزارة التخطيط، بلغ إجمالي النفايات التي تم جمعها في العراق عام 2023، نحو 11 مليون طن، بمعدل 1.5 كيلوغرام من النفايات يوميًا لكل فرد.

ويأتي هذا المشروع كحل مبتكر للتخلص من النفايات وتحويلها إلى مصدر للطاقة، ما يسهم في تخفيف الأزمة الكهربائية التي يعاني منها العراق، ومن المتوقع أن يستغرق تنفيذ المشروع مدة عامين، ليبدأ بعدها في تقديم فوائد بيئية واقتصادية كبيرة للبلاد.
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