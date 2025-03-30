https://sarabic.ae/20250330/خبير-سياسي-يوجد-تعاون-بين-العراق-وبعض-الدول-من-أجل-تزويدها-بالطاقة--1099081816.html

خبير سياسي: يوجد تعاون بين العراق وبعض الدول من أجل تزويدها بالطاقة

خبير سياسي: يوجد تعاون بين العراق وبعض الدول من أجل تزويدها بالطاقة

سبوتنيك عربي

ذكر المحلل السياسي والأمني، أثير الشرع، أن هناك بروتوكولات معينة، وتعاون ما بين العراق وبعض الدول ومنها لبنان بتزويده بالطاقة الكهربائية والوقود. 30.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-30T15:54+0000

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وأضاف الشرع لـ"سبوتنيك"، أن "هذا جزء من الاتفاقات على الرغم من أن العراق يعاني من شحٍ في الوقود والمحطات الكهربائية التي تعمل بالغاز الإيراني".وأشار الشرع إلى أن "الرئيس الأمريكي ترامب قال في تصريحٍ سابق إن النفط العرقي لا يجب أن يكون للعراق فقط وإنما يجب أن يوُزع على دول المنطقة، بالتالي من المفترض أن العراق بدأ ينفذ بعض الأجندات والسياسات الخارجية وينأى بنفسه عن بعض العقوبات وبعض الأمور التي قد تحصل إذا لم يمتثل العراق لبعض الأجندات أو الإملاءات الخارجية".ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" بيانا صادرا عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، أفاد بأن رئيس الوزراء أكد خلال المباحثات موافقة العراق على منح وزارة النفط استثناءً لتجهيز لبنان بالوقود لمدة ستة أشهر قادمة، في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد اللبناني خلال هذه المرحلة الصعبة.

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