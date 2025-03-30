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هل القضاء على النظام الأوكراني هو المدخل الحقيقي لضمان الأمن القومي الروسي؟ يجيب خبير
15:25 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
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مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
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قوانين الاقتصاد
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https://sarabic.ae/20250330/خبير-سياسي-يوجد-تعاون-بين-العراق-وبعض-الدول-من-أجل-تزويدها-بالطاقة--1099081816.html
خبير سياسي: يوجد تعاون بين العراق وبعض الدول من أجل تزويدها بالطاقة
خبير سياسي: يوجد تعاون بين العراق وبعض الدول من أجل تزويدها بالطاقة
سبوتنيك عربي
ذكر المحلل السياسي والأمني، أثير الشرع، أن هناك بروتوكولات معينة، وتعاون ما بين العراق وبعض الدول ومنها لبنان بتزويده بالطاقة الكهربائية والوقود. 30.03.2025, سبوتنيك عربي
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وأضاف الشرع لـ"سبوتنيك"، أن "هذا جزء من الاتفاقات على الرغم من أن العراق يعاني من شحٍ في الوقود والمحطات الكهربائية التي تعمل بالغاز الإيراني".وأشار الشرع إلى أن "الرئيس الأمريكي ترامب قال في تصريحٍ سابق إن النفط العرقي لا يجب أن يكون للعراق فقط وإنما يجب أن يوُزع على دول المنطقة، بالتالي من المفترض أن العراق بدأ ينفذ بعض الأجندات والسياسات الخارجية وينأى بنفسه عن بعض العقوبات وبعض الأمور التي قد تحصل إذا لم يمتثل العراق لبعض الأجندات أو الإملاءات الخارجية".ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" بيانا صادرا عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، أفاد بأن رئيس الوزراء أكد خلال المباحثات موافقة العراق على منح وزارة النفط استثناءً لتجهيز لبنان بالوقود لمدة ستة أشهر قادمة، في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد اللبناني خلال هذه المرحلة الصعبة.
https://sarabic.ae/20250330/ما-تداعيات-إعلان-الصدر-عدم-خوض-الانتخابات-البرلمانية-في-العراق-1099080452.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي

خبير سياسي: يوجد تعاون بين العراق وبعض الدول من أجل تزويدها بالطاقة

15:54 GMT 30.03.2025 (تم التحديث: 16:04 GMT 30.03.2025)
© Sputnik . Mikhail Voskresensky / الانتقال إلى بنك الصورتصليحات لخطوط الكهرباء، محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، تبعد 20 كيلومترا عن دمشق، سوريا
تصليحات لخطوط الكهرباء، محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، تبعد 20 كيلومترا عن دمشق، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2025
© Sputnik . Mikhail Voskresensky
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حصري
ذكر المحلل السياسي والأمني، أثير الشرع، أن هناك بروتوكولات معينة، وتعاون ما بين العراق وبعض الدول ومنها لبنان بتزويده بالطاقة الكهربائية والوقود.
وأضاف الشرع لـ"سبوتنيك"، أن "هذا جزء من الاتفاقات على الرغم من أن العراق يعاني من شحٍ في الوقود والمحطات الكهربائية التي تعمل بالغاز الإيراني".
ووفقا للمحلل السياسي، فإن "الحكومة مازالت تنتهج معظم السياسات السابقة ومعظم البرتوكولات التي تم توقيعها خلال المرحلة السابقة".
وأشار الشرع إلى أن "الرئيس الأمريكي ترامب قال في تصريحٍ سابق إن النفط العرقي لا يجب أن يكون للعراق فقط وإنما يجب أن يوُزع على دول المنطقة، بالتالي من المفترض أن العراق بدأ ينفذ بعض الأجندات والسياسات الخارجية وينأى بنفسه عن بعض العقوبات وبعض الأمور التي قد تحصل إذا لم يمتثل العراق لبعض الأجندات أو الإملاءات الخارجية".
الانتخابات العراقية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2025
ما تداعيات إعلان "الصدر" عدم خوض الانتخابات البرلمانية في العراق؟
14:47 GMT
أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، دعم بلاده الكامل لأمن لبنان واستقراره بجميع مكوناته، مع التزام العراق بالمساهمة الفاعلة في عملية إعماره، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه السوداني مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" بيانا صادرا عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، أفاد بأن رئيس الوزراء أكد خلال المباحثات موافقة العراق على منح وزارة النفط استثناءً لتجهيز لبنان بالوقود لمدة ستة أشهر قادمة، في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد اللبناني خلال هذه المرحلة الصعبة.
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