https://sarabic.ae/20250611/أكبر-5-دول-عربية-مصدرة-للنفط-الخام-لعام-2025-1101546733.html
أكبر 5 دول عربية مصدرة للنفط الخام لعام 2025
أكبر 5 دول عربية مصدرة للنفط الخام لعام 2025
سبوتنيك عربي
كشف تقرير جديد لوحدة أبحاث الطاقة، عن أكبر 5 دول عربية مصدرة للنفط الخام المنقول بحرًا في مايو/ أيار 2025. 11.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-11T07:49+0000
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وأشار التقرير الجديد إلى ارتفاع في صادرات العراق وليبيا، خلال شهر مايو الماضي، وجاء ذلك مع عودة ضخ كميات تبلغ 2.2 مليون برميل يوميًا من النفط إلى السوق تدريجيًا، بدءًا من شهر أبريل/نيسان الماضي، كانت قد خفّضت طوعيًا من 8 دول بتحالف "أوبك بلس" في المدة من 2024 حتى نهاية مارس/آذار 2025.وتقرّر رفع سقف زيادة الإنتاج إلى 411 ألف برميل يوميًا خلال، في مايو، ويونيو/حزيران، ويوليو/تموز 2025، أكثر من المخطط سابقًا.واستعرض تقرير وحدة أبحاث الطاقة قائمة أكبر 5 دول عربية مصدرة للنفط الخام المنقول بحرًا خلال مايو 2025، وجاءت كالآتي:1- السعودية: 6.02 مليون برميل يوميًاسجّلت صادرات المملكة من النفط الخام، خلال مايو الماضي، نحو 6.02 مليون برميل يوميًا، مقابل 5.75 مليون برميل يوميًا، في أبريل السابق له.2- العراق: 3.27 مليون برميل يوميًاجاء العراق بمعدل صادرات من النفط الخام المنقول بحرًا، خلال مايو، يبلغ نحو 3.27 مليون برميل يوميًا، متراجعًا 32 ألف برميل يوميًا مقارنة بشهر أبريل الذي سجل نحو 3.3 مليونًا يوميًا.3- الإمارات: 3.02 مليون برميل يوميًاارتفعت صادرات النفط الإماراتية على أساس سنوي بمقدار 153 ألف برميل يوميًا، مقارنة بصادرات، شهر مايو من العام الماضي، والبالغ 2.86 مليون برميل يوميًا.4- الكويت: 1.37 مليون برميل يوميًاجاءت الكويت بصادرات بلغت 1.37 مليون برميل يوميًا، خلال شهر مايو الماضي، مقابل 1.35 مليون برميل يوميًا في أبريل السابق، بمعدل زيادة 21 ألف برميل يوميًا.وعلى أساس سنوي، ارتفعت صادرات النفط الكويتية بمقدار 34 ألف برميل يوميًا، مقارنة بصادرات الشهر نفسه من العام الماضي، البالغة 1.33 مليون برميل يوميًا.5- ليبيا: 1.19 مليون برميل يوميًاجاءت ليبيا بصادرات تراجعت إلى 1.19 مليون برميل يوميًا في الشهر الماضي، مقابل 1.21 مليون برميل يوميًا في أبريل السابق له.وعلى صعيد الدول العربية الأخرى، تراجعت صادرات سلطنة عمان من النفط الخام، في مايو الماضي، إلى نحو 935 ألف برميل يوميًا، مقابل 994 ألفًا في الشهر السابق له، بمقدار تراجع 59 ألف برميل يوميًا.بينما انخفضت صادرات قطر من النفط الخام، خلال الشهر الماضي، إلى 566 ألف برميل يوميًا، مقابل 586 ألف برميل يوميًا في أبريل السابق له.أضخم 5 مناجم في الجزائر.. مليارات الأطنان من الثروات تحت الأرضبـ"30 مليار دولار"... دولة عربية توقع أكبر صفقة نفطية في تاريخها
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اقتصاد, العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الكويت, أخبار الكويت اليوم, أخبار ليبيا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العراق, أخبار العراق اليوم
أكبر 5 دول عربية مصدرة للنفط الخام لعام 2025
كشف تقرير جديد لوحدة أبحاث الطاقة، عن أكبر 5 دول عربية مصدرة للنفط الخام المنقول بحرًا في مايو/ أيار 2025.
وأشار التقرير الجديد إلى ارتفاع في صادرات العراق وليبيا، خلال شهر مايو الماضي، وجاء ذلك مع عودة ضخ كميات تبلغ 2.2 مليون برميل يوميًا من النفط إلى السوق تدريجيًا، بدءًا من شهر أبريل/نيسان الماضي، كانت قد خفّضت طوعيًا من 8 دول بتحالف "أوبك بلس" في المدة من 2024 حتى نهاية مارس/آذار 2025.
وتقرّر رفع سقف زيادة الإنتاج إلى 411 ألف برميل يوميًا خلال، في مايو، ويونيو/حزيران، ويوليو/تموز 2025، أكثر من المخطط سابقًا.
واستعرض تقرير وحدة أبحاث الطاقة قائمة أكبر 5 دول عربية مصدرة للنفط الخام المنقول بحرًا خلال مايو 2025، وجاءت كالآتي:
1- السعودية: 6.02 مليون برميل يوميًا
سجّلت صادرات المملكة من النفط الخام،
خلال مايو الماضي، نحو 6.02 مليون برميل يوميًا، مقابل 5.75 مليون برميل يوميًا، في أبريل السابق له.
ومع ذلك، ما تزال الصادرات متراجعة على أساس سنوي بفارق يتجاوز 83 ألف برميل يوميًا، مقارنة بمعدل الشهر نفسه من العام الماضي البالغ 6.1 مليون برميل يوميًا.
2- العراق: 3.27 مليون برميل يوميًا
جاء العراق بمعدل صادرات من النفط الخام
المنقول بحرًا، خلال مايو، يبلغ نحو 3.27 مليون برميل يوميًا، متراجعًا 32 ألف برميل يوميًا مقارنة بشهر أبريل الذي سجل نحو 3.3 مليونًا يوميًا.
وكانت تقارير قد نقلت عن مصادر حكومية أن البلاد تعمل على بلوغ صادرات أقل من 3.2 مليون برميل يوميًا، خلال شهري مايو، ويونيو 2025، في محاولة للامتثال لحصتها الإنتاجية ضمن اتفاقيات "أوبك بلس".
3- الإمارات: 3.02 مليون برميل يوميًا
ارتفعت صادرات النفط الإماراتية
على أساس سنوي بمقدار 153 ألف برميل يوميًا، مقارنة بصادرات، شهر مايو من العام الماضي، والبالغ 2.86 مليون برميل يوميًا.
4- الكويت: 1.37 مليون برميل يوميًا
جاءت الكويت بصادرات بلغت 1.37 مليون برميل يوميًا، خلال شهر مايو الماضي، مقابل 1.35 مليون برميل يوميًا في أبريل السابق، بمعدل زيادة 21 ألف برميل يوميًا.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت صادرات النفط الكويتية بمقدار 34 ألف برميل يوميًا، مقارنة بصادرات الشهر نفسه من العام الماضي، البالغة 1.33 مليون برميل يوميًا.
5- ليبيا: 1.19 مليون برميل يوميًا
جاءت ليبيا بصادرات تراجعت إلى 1.19 مليون برميل يوميًا في الشهر الماضي، مقابل 1.21 مليون برميل يوميًا في أبريل السابق له.
وعلى صعيد الدول العربية الأخرى، تراجعت صادرات سلطنة عمان من النفط الخام،
في مايو الماضي، إلى نحو 935 ألف برميل يوميًا، مقابل 994 ألفًا في الشهر السابق له، بمقدار تراجع 59 ألف برميل يوميًا.
بينما انخفضت صادرات قطر من النفط الخام
، خلال الشهر الماضي، إلى 566 ألف برميل يوميًا، مقابل 586 ألف برميل يوميًا في أبريل السابق له.