https://sarabic.ae/20250610/دولة-أوروبية-تتصدر-قائمة-أكبر-مستوردي-النفط-الخام-الجزائري-لأول-مرة-1101508301.html

دولة أوروبية تتصدر قائمة أكبر مستوردي النفط الخام الجزائري لأول مرة

دولة أوروبية تتصدر قائمة أكبر مستوردي النفط الخام الجزائري لأول مرة

سبوتنيك عربي

تصدرت إحدى الدول الأوروبية قائمة أكبر مستوردي النفط الخام الجزائري في مايو 2025، للمرة الأولى منذ عام تقريبا. 10.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-10T06:51+0000

2025-06-10T06:51+0000

2025-06-10T06:51+0000

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وأكدت منصة الطاقة، صباح اليوم الثلاثاء، أن صادرات الجزائر من النفط الخام المنقول بحرا بلغت 495 ألف برميل يوميا، خلال الشهر الماضي، انخفاضا من 522 ألف برميل يوميا في أبريل/نيسان 2025.ارتفعت الصادرات الجزائرية 39 ألفا، مقارنة بشهر مايو من العام الماضي، وذلك رغم انخفاضها 27 ألف برميل يوميا على أساس شهري، حيث استحوذت المملكة المتحدة على 24% من إجمالي صادرات الخام الجزائري، لتأتي على رأس أكبر مستوردي النفط الخام الجزائري للمرة الأولى منذ مايو/أيار 2024، بـ 120 ألف برميل يوميًا.واحتلت إسبانيا المرتبة الثانية بـ 86 ألف برميل يوميا، ثم البرتغال بـ 68 ألف برميل يوميا، وبعدها ليتوانيا بـ 47 ألف برميل يوميا، ثم نهاية فرنسا بـ 38 ألف برميل يوميا.وارتفعت واردات المملكة المتحدة من النفط الخام الجزائري بمقدار 59 ألف برميل يوميا على أساس شهري، حيث زادت 18 ألفا مقارنة بشهر مايو2024، لتتصدّر القائمة.ارتفع متوسط صادرات الجزائر من النفط الخام المنقول بحرا إلى 434 ألف برميل يوميا، في الأشهر الـ5 الأولى من العام الجاري، مقارنة مع 412 ألف برميل يوميا في المدة نفسها من 2024، وفق بيانات وحدة أبحاث الطاقة.ويشار إلى أن تلك الصادرات قد سجلت خلال أبريل الماضي نحو 522 ألف برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول 2022 في حين كانت صادرات مايو الماضي ثاني أعلى معدل خلال المدة نفسها.

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