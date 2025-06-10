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خبير: لولا الدعم المشبوه الذي يقدمه الغرب وأوكرانيا لما انتشر الإرهاب في إفريقيا
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كيف تؤثر العقوبات الأمريكية ضد روسيا على الاقتصاد الأمريكي
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كيف يعكس فيودور دوستويفسكي الصراع بين الخير والشر في أعماله؟
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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نبض افريقيا
الصليب الأحمر يوقف عملياته بالنيجر بعد قرار حكومي بطرد المنظمة
09:03 GMT
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مساحة حرة
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https://sarabic.ae/20250610/دولة-أوروبية-تتصدر-قائمة-أكبر-مستوردي-النفط-الخام-الجزائري-لأول-مرة-1101508301.html
دولة أوروبية تتصدر قائمة أكبر مستوردي النفط الخام الجزائري لأول مرة
دولة أوروبية تتصدر قائمة أكبر مستوردي النفط الخام الجزائري لأول مرة
سبوتنيك عربي
تصدرت إحدى الدول الأوروبية قائمة أكبر مستوردي النفط الخام الجزائري في مايو 2025، للمرة الأولى منذ عام تقريبا. 10.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-10T06:51+0000
2025-06-10T06:51+0000
مجتمع
الجزائر
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سوق النفط
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وأكدت منصة الطاقة، صباح اليوم الثلاثاء، أن صادرات الجزائر من النفط الخام المنقول بحرا بلغت 495 ألف برميل يوميا، خلال الشهر الماضي، انخفاضا من 522 ألف برميل يوميا في أبريل/نيسان 2025.ارتفعت الصادرات الجزائرية 39 ألفا، مقارنة بشهر مايو من العام الماضي، وذلك رغم انخفاضها 27 ألف برميل يوميا على أساس شهري، حيث استحوذت المملكة المتحدة على 24% من إجمالي صادرات الخام الجزائري، لتأتي على رأس أكبر مستوردي النفط الخام الجزائري للمرة الأولى منذ مايو/أيار 2024، بـ 120 ألف برميل يوميًا.واحتلت إسبانيا المرتبة الثانية بـ 86 ألف برميل يوميا، ثم البرتغال بـ 68 ألف برميل يوميا، وبعدها ليتوانيا بـ 47 ألف برميل يوميا، ثم نهاية فرنسا بـ 38 ألف برميل يوميا.وارتفعت واردات المملكة المتحدة من النفط الخام الجزائري بمقدار 59 ألف برميل يوميا على أساس شهري، حيث زادت 18 ألفا مقارنة بشهر مايو2024، لتتصدّر القائمة.ارتفع متوسط صادرات الجزائر من النفط الخام المنقول بحرا إلى 434 ألف برميل يوميا، في الأشهر الـ5 الأولى من العام الجاري، مقارنة مع 412 ألف برميل يوميا في المدة نفسها من 2024، وفق بيانات وحدة أبحاث الطاقة.ويشار إلى أن تلك الصادرات قد سجلت خلال أبريل الماضي نحو 522 ألف برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول 2022 في حين كانت صادرات مايو الماضي ثاني أعلى معدل خلال المدة نفسها.
https://sarabic.ae/20250427/شحنة-نادرة-من-النفط-الجزائري-اتجهت-إلى-إحدى-الدول-الأفريقية-الكبرى-1099926248.html
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الجزائر, الأخبار, سوق النفط
الجزائر, الأخبار, سوق النفط

دولة أوروبية تتصدر قائمة أكبر مستوردي النفط الخام الجزائري لأول مرة

06:51 GMT 10.06.2025
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصورناقلة نفط روسية "غراند أنيفا" لنقل الغاز الطبيعي المسال
ناقلة نفط روسية غراند أنيفا لنقل الغاز الطبيعي المسال - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2025
© Sputnik . Sergey Guneev
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تصدرت إحدى الدول الأوروبية قائمة أكبر مستوردي النفط الخام الجزائري في مايو 2025، للمرة الأولى منذ عام تقريبا.
وأكدت منصة الطاقة، صباح اليوم الثلاثاء، أن صادرات الجزائر من النفط الخام المنقول بحرا بلغت 495 ألف برميل يوميا، خلال الشهر الماضي، انخفاضا من 522 ألف برميل يوميا في أبريل/نيسان 2025.
ناقلة نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2025
شحنة نادرة من النفط الجزائري اتجهت إلى إحدى الدول الأفريقية الكبرى
27 أبريل, 07:24 GMT
ارتفعت الصادرات الجزائرية 39 ألفا، مقارنة بشهر مايو من العام الماضي، وذلك رغم انخفاضها 27 ألف برميل يوميا على أساس شهري، حيث استحوذت المملكة المتحدة على 24% من إجمالي صادرات الخام الجزائري، لتأتي على رأس أكبر مستوردي النفط الخام الجزائري للمرة الأولى منذ مايو/أيار 2024، بـ 120 ألف برميل يوميًا.
واحتلت إسبانيا المرتبة الثانية بـ 86 ألف برميل يوميا، ثم البرتغال بـ 68 ألف برميل يوميا، وبعدها ليتوانيا بـ 47 ألف برميل يوميا، ثم نهاية فرنسا بـ 38 ألف برميل يوميا.
وارتفعت واردات المملكة المتحدة من النفط الخام الجزائري بمقدار 59 ألف برميل يوميا على أساس شهري، حيث زادت 18 ألفا مقارنة بشهر مايو2024، لتتصدّر القائمة.
ارتفع متوسط صادرات الجزائر من النفط الخام المنقول بحرا إلى 434 ألف برميل يوميا، في الأشهر الـ5 الأولى من العام الجاري، مقارنة مع 412 ألف برميل يوميا في المدة نفسها من 2024، وفق بيانات وحدة أبحاث الطاقة.
ويشار إلى أن تلك الصادرات قد سجلت خلال أبريل الماضي نحو 522 ألف برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول 2022 في حين كانت صادرات مايو الماضي ثاني أعلى معدل خلال المدة نفسها.
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