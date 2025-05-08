https://sarabic.ae/20250508/واردات-النفط-الأمريكية-من-4-دول-عربية-تتجاوز-14-مليون-برميل-1100304853.html
واردات النفط الأمريكية من 4 دول عربية تتجاوز 14 مليون برميل
واردات النفط الأمريكية من 4 دول عربية تتجاوز 14 مليون برميل
سبوتنيك عربي
انخفضت واردات النفط الأمريكية بنسبة 6% على أساس شهري، خلال مارس/ آذار 2025، وشكّلت 4 دول عربية 8% من الإجمالي. 08.05.2025, سبوتنيك عربي
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وبلغت واردات أمريكا من الخام 175.51 مليون برميل (5.66 مليون برميل يوميًا)، مقابل 168.5 مليون برميل (6.02 مليون برميل يوميًا) في فبراير/ شباط 2025.وشكّلت 4 دول عربية (السعودية والإمارات والعراق وليبيا) نحو 14.19 مليون برميل، ما يعادل 8.1% من إجمالي واردات النفط الأمريكية خلال مارس/آذار.كما تجاوزت قيمة واردات الخام الأمريكية من هذه الدول العربية 1.11 مليار دولار خلال المدّة نفسها، وفق بيانات جمعتها وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).واستحوذت السعودية والعراق معًا على 80% من حصة الدول العربية في واردات النفط الأمريكية خلال مارس/ آذار الماضي. وعلى أساس شهري، انخفضت صادرات النفط الخام السعودي إلى أمريكا بنسبة 22%، مقارنة مع 7.8 مليون برميل في فبراير/ شباط 2025، في حين زادت صادرات العراق بنحو 18%.وجاءت السعودية في الترتيب الرابع بين أكبر مصدري الخام إلى الولايات المتحدة في مارس/ آذار، بعد كندا والمكسيك وفنزويلا، في حين جاء العراق في المركز السادس بعد البرازيل.وبلغت صادرات الإمارات وليبيا إلى أمريكا 2.55 مليونًا و0.32 مليون برميل على التوالي في مارس/ آذار 2025، مقابل لا شيء في فبراير/ شباط الماضي، بحسب التقرير الشهري الصادر عن مكتب الإحصاء الأمريكي.
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اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار ليبيا اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, سوق النفط, أسعار النفط اليوم, العالم
اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار ليبيا اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, سوق النفط, أسعار النفط اليوم, العالم
واردات النفط الأمريكية من 4 دول عربية تتجاوز 14 مليون برميل
انخفضت واردات النفط الأمريكية بنسبة 6% على أساس شهري، خلال مارس/ آذار 2025، وشكّلت 4 دول عربية 8% من الإجمالي.
وبلغت واردات أمريكا من الخام 175.51 مليون برميل (5.66 مليون برميل يوميًا)، مقابل 168.5 مليون برميل (6.02 مليون برميل يوميًا) في فبراير/ شباط 2025.
وشكّلت 4 دول عربية (السعودية والإمارات والعراق وليبيا) نحو 14.19 مليون برميل، ما يعادل 8.1% من إجمالي واردات النفط الأمريكية خلال مارس/آذار.
كما تجاوزت قيمة واردات الخام الأمريكية
من هذه الدول العربية 1.11 مليار دولار خلال المدّة نفسها، وفق بيانات جمعتها وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).
واستحوذت السعودية والعراق معًا على 80% من حصة الدول العربية في واردات النفط الأمريكية خلال مارس/ آذار الماضي.
وجاء حجم صادرات السعودية: 6.06 مليون برميل، والعراق: 5.26 مليون برميل، والإمارات: 2.55 مليون برميل بينما جاء ليبيا بـ0.32 مليون برميل.
وعلى أساس شهري، انخفضت صادرات النفط الخام السعودي إلى أمريكا بنسبة 22%، مقارنة مع 7.8 مليون برميل في فبراير/ شباط 2025، في حين زادت صادرات العراق بنحو 18%.
27 ديسمبر 2021, 03:16 GMT
وجاءت السعودية في الترتيب الرابع بين أكبر مصدري الخام إلى الولايات المتحدة في مارس/ آذار، بعد كندا والمكسيك وفنزويلا، في حين جاء العراق في المركز السادس بعد البرازيل.
وبلغت صادرات الإمارات وليبيا إلى أمريكا 2.55 مليونًا و0.32 مليون برميل على التوالي في مارس/ آذار 2025، مقابل لا شيء في فبراير/ شباط الماضي، بحسب التقرير الشهري الصادر عن مكتب الإحصاء الأمريكي.