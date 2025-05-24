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ليبيا... تسرب نفطي في خط أنابيب جنوبي مدينة الزاوية
ليبيا... تسرب نفطي في خط أنابيب جنوبي مدينة الزاوية
سبوتنيك عربي
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، اليوم السبت، عن حدوث تسرب نفطي في أحد أنابيب نقل النفط الخام في جنوب مدينة الزاوية، غربي البلاد. 24.05.2025, سبوتنيك عربي
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وأوضحت المؤسسة في بيان لها أن "فرق الصيانة والطوارئ التابعة لها تواصل جهودها لوقف التسرب".وتابعت أن "فرق الصيانة التابعة لشركة الخليج العربي للنفط باشرت إجراءات فورية، شملت إيقاف ضخ الإنتاج من حقول الحمادة وقفل الصمام بمنطقة الرياينة، وفتح صمامات التفريغ في مصفاة الزاوية لتخفيف الضغط على الخط المتسرب".وأضاف البيان: "في الوقت نفسه، يجري فريق من المتخصصين الكشف لمعرفة أسباب التسرب، بالإضافة إلى التنسيق لسحب النفط المتسرب ومعالجة التلوث البيئي الناتج".وختم بيان المؤسسة الوطنية للنفط الليبية بيانه، أن رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة يراقب مجريات العمل على مدار الساعة، مع اتخاذ التوجيهات اللازمة لضمان استكمال أعمال الصيانة وإعادة تأهيل الموقع.
https://sarabic.ae/20250302/ليبيا-تسيطر-على-تسرب-هيدروليكي-يهدد-إنتاج-الغاز-في-حقل-بحر-السلام-1098312824.html
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن
ليبيا... تسرب نفطي في خط أنابيب جنوبي مدينة الزاوية
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، اليوم السبت، عن حدوث تسرب نفطي في أحد أنابيب نقل النفط الخام في جنوب مدينة الزاوية، غربي البلاد.
وأوضحت المؤسسة في بيان لها أن "فرق الصيانة والطوارئ التابعة لها تواصل جهودها لوقف التسرب".
وتابعت أن "فرق الصيانة التابعة لشركة الخليج العربي للنفط باشرت إجراءات فورية، شملت إيقاف ضخ الإنتاج من حقول الحمادة وقفل الصمام بمنطقة الرياينة، وفتح صمامات التفريغ في مصفاة الزاوية لتخفيف الضغط على الخط المتسرب".
وأضاف البيان: "في الوقت نفسه، يجري فريق من المتخصصين الكشف لمعرفة أسباب التسرب، بالإضافة إلى التنسيق لسحب النفط المتسرب ومعالجة التلوث البيئي الناتج".
وختم بيان المؤسسة الوطنية للنفط الليبية بيانه، أن رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة يراقب مجريات العمل على مدار الساعة، مع اتخاذ التوجيهات اللازمة لضمان استكمال أعمال الصيانة وإعادة تأهيل الموقع.