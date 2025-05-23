https://sarabic.ae/20250523/كنوز-تحت-الأرض-أبرز-5-مناجم--سعودية-ترسم-مستقبل-الاقتصاد-1100882414.html
كنوز تحت الأرض... أبرز 5 مناجم سعودية ترسم مستقبل الاقتصاد
كنوز تحت الأرض... أبرز 5 مناجم سعودية ترسم مستقبل الاقتصاد
سبوتنيك عربي
كشف تقرير جديد لمنصة الطاقة المتخصصة، عن امتلاك المملكة العربية السعودية لـ5 مناجم تحتوي على ثروات معدنية ضخمة. 23.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-23T08:15+0000
2025-05-23T08:15+0000
2025-05-23T08:15+0000
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وأشار التقرير الجديد إلى أن السعودية تمتلك ثروات معدنية ضخمة ظلت لسنوات طويلة غير مستغلة بالشكل الأمثل، ولا سيما الذهب والنحاس والفوسفات والبوكسايت، إلا أن السنوات الأخيرة شهدت قفزة نوعية في استكشاف هذه الموارد وتطويرها.وأوضح التقرير أن هذا التوسع باستغلال أبرز 5 مناجم في السعودية يعكس التحول الإستراتيجي الذي تنتهجه المملكة لتعزيز سلاسل الإمداد المحلية، ورفع مساهمة التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 75 مليار ريال (قرابة 20 مليار دولار أمريكي)، وفق مستهدفات "مبادرة تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية".واستعرض التقرير الجديد لمنصة الطاقة المتخصصة (التي مقرها واشنطن)، أبرز 5 مناجم في المملكة العربية السعودية، وهي كالآتي:1- منجم الدويحييعد منجم الدويحي ثاني أكبر منجم للذهب في السعودية من ناحية الإنتاج، ويقع على مساحة نحو كيلومتر مربع في محافظة الخرمة بمنطقة مكة المكرمة، ويشغل من قبل شركة معادن "الذهب ومعادن الأساس".وتقدر احتياطيات المنجم بنحو 1.9 مليون أوقية من الذهب، وفي عام 2023، بلغ إنتاجه 147 ألفًا و294 أوقية، فيما تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 180 ألف أوقية من الذهب سنويًا، ويعد أحد أكبر استثمارات الذهب في المنطقة، ويتميز بتكامل بنيته التحتية، بما في ذلك مصنع معالجة الخام بطاقة تصميمية تبلغ مليوني طن سنويًا.2- منجم مهد الذهبيقع منجم مهد الذهب في منطقة المدينة المنورة، ويعد من أقدم مناجم الجزيرة العربية، إذ يعود تاريخه إلى أكثر من 3 آلاف عام، وتشغله شركة التعدين العربية السعودية "معادن" حاليًا باستعمال تقنيات متقدمة تشمل الطحن والتعويم والصهر.3- منجم جبل صايديمثل منجم جبل صايد، الواقع شمال شرق المدينة المنورة، أحد أهم مشروعات النحاس في المملكة، وتديره شركة معادن بالشراكة مع "باريك غولد" الكندية.4- منجم منصورة ومسرةيتميّز المنجم بتقنية "الأوتوكلاف" المتقدمة لاستخلاص الذهب، وهي تقنية نادرة عالميًا، ويعالج نحو 4 ملايين طن من الخام سنويًا، بإنتاج شهري يقارب 780 كيلو من الذهب.كما أعلنت معادن عن اكتشاف محتمل لموارد ذهبية جديدة بطول 100 كيلومتر بمحاذاة هذا المنجم، ما يعزز من مكانة السعودية بوصفها مركزًا عالميًا واعد في قطاع التعدين.5- منجم البعيثةيبرز منجم البعيثة ضمن أبرز 5 مناجم في السعودية، إذ يعد منجم البوكسايت الوحيد في الشرق الأوسط، وهو منجم مكشوف بمعدل إنتاج سنوي يبلغ 4.5 مليون طن متري من خام البوكسايت، ويقع بمنطقة القصيم.وتعد هذه المناجم الـ5 في السعودية دليلًا حيًا على الطموح الاقتصادي الذي تقوده المملكة في إطار رؤيتها لعام 2030، إذ لا يقتصر قطاع التعدين على استخراج المعادن فحسب، بل يشكل قاطرة تنموية تسهم في تنويع مصادر الدخل، وخلق آلاف فرص العمل، وتعزيز الصادرات غير النفطية.4 دول عربية ضمن أكبر مالكي خطوط أنابيب النفط عالميا15 مليار برميل... أكبر حقل نفطي بحري عالميا في دولة عربية
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اقتصاد, العالم العربي, أخبار السعودية اليوم, السعودية
اقتصاد, العالم العربي, أخبار السعودية اليوم, السعودية
كنوز تحت الأرض... أبرز 5 مناجم سعودية ترسم مستقبل الاقتصاد
كشف تقرير جديد لمنصة الطاقة المتخصصة، عن امتلاك المملكة العربية السعودية لـ5 مناجم تحتوي على ثروات معدنية ضخمة.
وأشار التقرير الجديد إلى أن السعودية تمتلك ثروات معدنية ضخمة ظلت لسنوات طويلة غير مستغلة بالشكل الأمثل، ولا سيما الذهب والنحاس والفوسفات والبوكسايت، إلا أن السنوات الأخيرة شهدت قفزة نوعية في استكشاف هذه الموارد وتطويرها.
وأوضح التقرير أن هذا التوسع باستغلال أبرز 5 مناجم في السعودية يعكس التحول الإستراتيجي الذي تنتهجه المملكة لتعزيز سلاسل الإمداد المحلية، ورفع مساهمة التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 75 مليار ريال (قرابة 20 مليار دولار أمريكي)، وفق مستهدفات "مبادرة تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية".
واستعرض التقرير الجديد لمنصة الطاقة المتخصصة (التي مقرها واشنطن)، أبرز 5 مناجم في المملكة العربية السعودية، وهي كالآتي:
يعد منجم الدويحي ثاني أكبر منجم للذهب في السعودية من ناحية الإنتاج،
ويقع على مساحة نحو كيلومتر مربع في محافظة الخرمة بمنطقة مكة المكرمة، ويشغل من قبل شركة معادن "الذهب ومعادن الأساس".
وتقدر احتياطيات المنجم بنحو 1.9 مليون أوقية من الذهب، وفي عام 2023، بلغ إنتاجه 147 ألفًا و294 أوقية، فيما تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 180 ألف أوقية من الذهب سنويًا، ويعد أحد أكبر استثمارات الذهب في المنطقة، ويتميز بتكامل بنيته التحتية، بما في ذلك مصنع معالجة الخام بطاقة تصميمية تبلغ مليوني طن سنويًا.
يقع منجم مهد الذهب في منطقة المدينة المنورة، ويعد من أقدم مناجم الجزيرة العربية،
إذ يعود تاريخه إلى أكثر من 3 آلاف عام، وتشغله شركة التعدين العربية السعودية "معادن" حاليًا باستعمال تقنيات متقدمة تشمل الطحن والتعويم والصهر.
ينتج المنجم، الذي يصنف ضمن أبرز 5 مناجم في السعودية، الذهب والنحاس والزنك والفضة، ويحتوي على مصنع متكامل للمعالجة، ما يجعله ركيزة مهمة في عمليات سلسلة القيمة المعدنية.
يمثل منجم جبل صايد، الواقع شمال شرق المدينة المنورة، أحد أهم مشروعات النحاس
في المملكة، وتديره شركة معادن بالشراكة مع "باريك غولد" الكندية.
وبدأ الإنتاج التجاري في المنجم عام 2016، بطاقة إنتاجية تتراوح بين 45 و60 ألف طن من مركزات النحاس سنويًا، وتقدر احتياطياته بـ650 ألف طن، ليبرز ضمن أبرز 5 مناجم في السعودية.
يتميّز المنجم بتقنية "الأوتوكلاف" المتقدمة لاستخلاص الذهب، وهي تقنية نادرة عالميًا، ويعالج نحو 4 ملايين طن من الخام سنويًا، بإنتاج شهري يقارب 780 كيلو من الذهب.
كما أعلنت معادن عن اكتشاف محتمل لموارد ذهبية جديدة بطول 100 كيلومتر بمحاذاة هذا المنجم، ما يعزز من مكانة السعودية بوصفها مركزًا عالميًا واعد في قطاع التعدين.
يبرز منجم البعيثة ضمن أبرز 5 مناجم في السعودية، إذ يعد منجم البوكسايت الوحيد في الشرق الأوسط، وهو منجم مكشوف بمعدل إنتاج سنوي يبلغ 4.5 مليون طن متري من خام البوكسايت، ويقع بمنطقة القصيم.
ويغذي المنجم مصفاة الألومينا في مدينة رأس الخير، التي تنتج أكثر من 1.8 مليون طن من الألومينا سنويًا، وهي جزء من سلسلة إنتاج الألومنيوم التابعة لشركة "معادن".
وتعد هذه المناجم الـ5 في السعودية
دليلًا حيًا على الطموح الاقتصادي الذي تقوده المملكة في إطار رؤيتها لعام 2030، إذ لا يقتصر قطاع التعدين على استخراج المعادن فحسب، بل يشكل قاطرة تنموية تسهم في تنويع مصادر الدخل، وخلق آلاف فرص العمل، وتعزيز الصادرات غير النفطية.