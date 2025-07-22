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"أنصار الله" تعلن استهداف مطار "بن غوريون" الإسرائيلي بصاروخ باليستي
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وزارة النفط العراقية توضح حقيقة إنهاء العمل باتفاقية خط الأنابيب مع تركيا
وزارة النفط العراقية توضح حقيقة إنهاء العمل باتفاقية خط الأنابيب مع تركيا
سبوتنيك عربي
أصدرت وزارة النفط العراقية، مساء أمس الاثنين، بيانا توضيحيا بشأن مصير اتفاقية خط أنابيب النفط الخام مع تركيا، وذلك بعد انتشار أنباء عن قرار تركي بإنهاء العمل... 22.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-22T01:30+0000
2025-07-22T05:38+0000
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وأكد مصدر مسؤول في الوزارة لوكالة الأنباء العراقية (واع) أن "الاتفاقية الأصلية الموقعة عام 1973 والمعدلة عام 2010 تنص على انتهاء نفاذها في يوليو 2026".وأشار المصدر إلى أن "القرار التركي الصادر مؤخرا جاء تنفيذا للبند الذي يسمح لأي من الطرفين بإنهاء الاتفاقية بشرط إبلاغ الطرف الآخر قبل عام من تاريخ الانتهاء".وكشف البيان عن تطور جديد، حيث "أرسلت وزارة الطاقة التركية رسالة إلى نظيرتها العراقية أعربت فيها عن رغبتها في إبرام اتفاقية جديدة أكثر شمولاً، تشمل مجالات التعاون في النفط والغاز والصناعات البتروكيماوية والكهرباء".وأشار المصدر إلى أن "وزارة النفط تدرس حالياً مسودة الاتفاقية الجديدة التي قدمها الجانب التركي، وتجري مفاوضات لصياغة اتفاق يخدم مصالح البلدين".يذكر أن خط أنابيب النفط العراقي-التركي يعد شريانا حيويا لتصدير النفط الخام العراقي إلى الأسواق العالمية عبر ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط.
https://sarabic.ae/20250717/الحكومة-العراقية-تعلن-التوصل-لاتفاق-مع-إقليم-كردستان-بشأن-تسليم-النفط-1102768161.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي

وزارة النفط العراقية توضح حقيقة إنهاء العمل باتفاقية خط الأنابيب مع تركيا

01:30 GMT 22.07.2025 (تم التحديث: 05:38 GMT 22.07.2025)
© AP Photo / Martin Meissnerحقل نفط في السعودية
حقل نفط في السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2025
© AP Photo / Martin Meissner
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أصدرت وزارة النفط العراقية، مساء أمس الاثنين، بيانا توضيحيا بشأن مصير اتفاقية خط أنابيب النفط الخام مع تركيا، وذلك بعد انتشار أنباء عن قرار تركي بإنهاء العمل بالاتفاقية الحالية.
وأكد مصدر مسؤول في الوزارة لوكالة الأنباء العراقية (واع) أن "الاتفاقية الأصلية الموقعة عام 1973 والمعدلة عام 2010 تنص على انتهاء نفاذها في يوليو 2026".

وأشار المصدر إلى أن "القرار التركي الصادر مؤخرا جاء تنفيذا للبند الذي يسمح لأي من الطرفين بإنهاء الاتفاقية بشرط إبلاغ الطرف الآخر قبل عام من تاريخ الانتهاء".
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وأوضح المصدر أن "الحكومة العراقية بدأت مفاوضات مع الجانب التركي منذ يوليو/ تموز 2024 لتمديد الاتفاقية"، معتبراً أن "القرار التركي إجراء روتيني يتوافق مع بنود الاتفاقية القائمة".
وكشف البيان عن تطور جديد، حيث "أرسلت وزارة الطاقة التركية رسالة إلى نظيرتها العراقية أعربت فيها عن رغبتها في إبرام اتفاقية جديدة أكثر شمولاً، تشمل مجالات التعاون في النفط والغاز والصناعات البتروكيماوية والكهرباء".
وأشار المصدر إلى أن "وزارة النفط تدرس حالياً مسودة الاتفاقية الجديدة التي قدمها الجانب التركي، وتجري مفاوضات لصياغة اتفاق يخدم مصالح البلدين".
يذكر أن خط أنابيب النفط العراقي-التركي يعد شريانا حيويا لتصدير النفط الخام العراقي إلى الأسواق العالمية عبر ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط.
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