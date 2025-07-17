https://sarabic.ae/20250717/الحكومة-العراقية-تعلن-التوصل-لاتفاق-مع-إقليم-كردستان-بشأن-تسليم-النفط-1102768161.html
الحكومة العراقية تعلن التوصل لاتفاق مع إقليم كردستان بشأن تسليم النفط
الحكومة العراقية تعلن التوصل لاتفاق مع إقليم كردستان بشأن تسليم النفط
سبوتنيك عربي
توصلت الحكومة العراقية، اليوم الخميس، إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان بشأن ملف تسليم النفط. 17.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-17T14:17+0000
2025-07-17T14:17+0000
2025-07-17T14:17+0000
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ويتضمن الاتفاق التزام الإقليم بتسليم كامل إنتاجه من النفط الخام إلى شركة تسويق النفط العراقية "سومو" لغرض التصدير.وبموجب الاتفاق، خصص مجلس الوزراء العراقي 50 ألف برميل يوميا من أصل 280 ألف برميل من إنتاج الإقليم لتغطية الاحتياجات المحلية في كردستان، على أن تتكفل حكومة الإقليم بتكاليف الإنتاج والنقل، وفقا لموقع "السومرية نيوز" العراقي.كما ينص الاتفاق على التزام وزارة المالية العراقية بتقديم سلفة مالية لحكومة الإقليم تُقدَّر بـ16 دولارا عن كل برميل، شرط ألا تقل الكميات المستلمة عن 230 ألف برميل يوميا.ومنذ مارس/ آذار 2023، تواصل الحكومة العراقية مشاوراتها مع إقليم كردستان وشركات النفط الدولية لإحياء صادرات النفط المتوقفة، بسبب خلافات تتعلق بآليات الدفع.وأرسلت بغداد وفدا إلى الإقليم للتوصل إلى اتفاق بشأن تسليم النفط، في ظل اشتراط الشركات الأجنبية عقودًا واضحة تضمن تغطية المتأخرات والمستحقات المستقبلية قبل استئناف عمليات التصدير.وكان البرلمان العراقي أقر في فبراير/ شباط الماضي تعويض الشركات بـ16 دولارا للبرميل عن تكاليف الإنتاج والنقل، في خطوة اعتبرتها الشركات أكثر جدوى من مقترحات سابقة.
https://sarabic.ae/20250417/رغم-الإعلان-المتكرر-عن-التسويات-بين-بغداد-وأربيل-ما-الذي-يعرقل-تصدير-نفط-كردستان-العراق-1099654134.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار كردستان, سوق النفط, العالم العربي, اقتصاد
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار كردستان, سوق النفط, العالم العربي, اقتصاد
الحكومة العراقية تعلن التوصل لاتفاق مع إقليم كردستان بشأن تسليم النفط
توصلت الحكومة العراقية، اليوم الخميس، إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان بشأن ملف تسليم النفط.
ويتضمن الاتفاق التزام الإقليم بتسليم كامل إنتاجه من النفط الخام إلى شركة تسويق النفط العراقية "سومو" لغرض التصدير.
وبموجب الاتفاق، خصص مجلس الوزراء العراقي 50 ألف برميل يوميا من أصل 280 ألف برميل من إنتاج الإقليم لتغطية الاحتياجات المحلية في كردستان، على أن تتكفل حكومة الإقليم بتكاليف الإنتاج والنقل، وفقا لموقع
"السومرية نيوز" العراقي.
كما ينص الاتفاق على التزام وزارة المالية العراقية بتقديم سلفة مالية لحكومة الإقليم تُقدَّر بـ16 دولارا عن كل برميل، شرط ألا تقل الكميات المستلمة عن 230 ألف برميل يوميا.
ومنذ مارس/ آذار 2023، تواصل الحكومة العراقية مشاوراتها مع إقليم كردستان وشركات النفط الدولية لإحياء صادرات النفط المتوقفة، بسبب خلافات تتعلق بآليات الدفع.
وأرسلت بغداد وفدا إلى الإقليم للتوصل إلى اتفاق بشأن تسليم النفط، في ظل اشتراط الشركات الأجنبية عقودًا واضحة تضمن تغطية المتأخرات والمستحقات المستقبلية قبل استئناف عمليات التصدير.
وكان البرلمان العراقي أقر في فبراير/ شباط الماضي تعويض الشركات بـ16 دولارا للبرميل عن تكاليف الإنتاج والنقل، في خطوة اعتبرتها الشركات أكثر جدوى من مقترحات سابقة.