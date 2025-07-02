https://sarabic.ae/20250702/رئيس-الوزراء-العراقي-تركيا-وافقت-على-زيادة-الإطلاقات-المائية-لنهري-دجلة-والفرات-1102277022.html
رئيس الوزراء العراقي: تركيا وافقت على زيادة الإطلاقات المائية لنهري دجلة والفرات
رئيس الوزراء العراقي: تركيا وافقت على زيادة الإطلاقات المائية لنهري دجلة والفرات
سبوتنيك عربي
أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن "الحكومة اتخذت عدة إجراءات لمعالجة أزمة شح المياه، بدءا من الحلول الدبلوماسية مع دول الجوار، وخاصة تركيا،... 02.07.2025, سبوتنيك عربي
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن السوداني تأكيده، اليوم الأربعاء، خلال زيارته إلى محافظة البصرة: "الشروع بحلول استراتيجية لمواجهة أزمة شح المياه في المحافظات الجنوبية"، مشيرا إلى أن "محافظة البصرة بصدد إنشاء مجموعة من مشاريع تحلية المياه لتغطية احتياجاتها من مياه الشرب".وأكد السوداني، أن "الحكومة اتخذت عدة إجراءات لمعالجة أزمة شح المياه، ومنها في الجانب الدبلوماسي مع الجارة تركيا، حيث وافقت الأخيرة على زيادة الإطلاقات المائية إلى نهري دجلة والفرات، ومن المؤمل أن تعالج شح المياه وتحل جزءا مهما من المشكلة""، لافتا إلى أن "حجم التجاوزات من خلال إنشاء بحيرات الأسماك بلغ حدا كبيرا، وأصبح عاملا محدد لأزمة شح المياه، لذلك قامت الحكومة بحملة رفع التجاوزات على مياه الأنهر وإزالتها، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".وأعرب رئيس الوزراء العراقي عن أمله أن "تسهم كمية هذه المياه الواصلة إلى العراق في معالجة شحة المياه في عمودي دجلة والفرات".وبحسب وسائل الإعلام، "تلقى رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، صباح اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس الأمة التركي نعمان كورتولموش، أعلن فيه بدء إطلاق أولى الدفعات المائية الإضافية لنهري دجلة والفرات، وذلك في إطار تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال اللقاء الذي جمع المشهداني بأردوغان، حيث تم التفاهم على زيادة الإطلاقات المائية لتبلغ 420 متراً مكعباً في الثانية".
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العراق, أخبار تركيا اليوم, نهر دجلة, نهر الفرات, العالم العربي
العراق, أخبار تركيا اليوم, نهر دجلة, نهر الفرات, العالم العربي
رئيس الوزراء العراقي: تركيا وافقت على زيادة الإطلاقات المائية لنهري دجلة والفرات
أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن "الحكومة اتخذت عدة إجراءات لمعالجة أزمة شح المياه، بدءا من الحلول الدبلوماسية مع دول الجوار، وخاصة تركيا، التي وافقت على زيادة الإطلاقات المائية الى نهري دجلة والفرات"، معربا عن أمله أن "تعالج شح المياه وتحل جزءا مهما من المشكلة".
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن السوداني تأكيده، اليوم الأربعاء، خلال زيارته إلى محافظة البصرة: "الشروع بحلول استراتيجية لمواجهة أزمة شح المياه
في المحافظات الجنوبية"، مشيرا إلى أن "محافظة البصرة بصدد إنشاء مجموعة من مشاريع تحلية المياه لتغطية احتياجاتها من مياه الشرب".
وأضاف: "بدأت الحكومة بحلول استراتيجية لمواجهة أزمة المياه التي تشمل آثارها عموم المحافظات الجنوبية وليست البصرة فقط"، لافتا إلى "الحلول الاستراتيجية ومنها مشروع تحلية مياه البحر، وأردف:"وافقنا على طلب محافظة البصرة بإدراج مشاريع تحلية في عدة وحدات إدارية، حيث ستكون لدينا مجموعة مشاريع لتحلية المياه تغطي احتياجات المحافظة من مياه الشرب".
وأكد السوداني، أن "الحكومة اتخذت عدة إجراءات لمعالجة أزمة شح المياه، ومنها في الجانب الدبلوماسي مع الجارة تركيا، حيث وافقت الأخيرة على زيادة الإطلاقات المائية إلى نهري دجلة والفرات
، ومن المؤمل أن تعالج شح المياه وتحل جزءا مهما من المشكلة""، لافتا إلى أن "حجم التجاوزات من خلال إنشاء بحيرات الأسماك بلغ حدا كبيرا، وأصبح عاملا محدد لأزمة شح المياه، لذلك قامت الحكومة بحملة رفع التجاوزات على مياه الأنهر وإزالتها، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".
ونقلت وسائل إعلام عراقية عن السوداني قوله في تصريح متلفز على هامش زيارته إلى البصرة: "حصلت موافقة الحكومة التركية من خلال الرئيس رجب طيب أردوغان على اطلاق حصة مائية تصل بحدود 320 مترا مكعبا في الثانية الى سد الموصل، و350 مترا مكعبا في الثانية من خلال حدودنا مع سوريا".
وأعرب رئيس الوزراء العراقي عن أمله أن "تسهم كمية هذه المياه الواصلة إلى العراق في معالجة شحة المياه في عمودي دجلة والفرات".
وبحسب وسائل الإعلام، "تلقى رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، صباح اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس الأمة التركي نعمان كورتولموش، أعلن فيه بدء إطلاق أولى الدفعات المائية الإضافية لنهري دجلة والفرات
، وذلك في إطار تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال اللقاء الذي جمع المشهداني بأردوغان، حيث تم التفاهم على زيادة الإطلاقات المائية لتبلغ 420 متراً مكعباً في الثانية".