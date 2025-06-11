https://sarabic.ae/20250611/بعد-تفعيل-اتفاقية-النقل-البري-الدولي-خبير-العراق-الخيار-الأمثل-للربط-بين-الشرق-والغرب--1101562551.html

بعد تفعيل اتفاقية النقل البري الدولي.. خبير: العراق الخيار الأمثل للربط بين الشرق والغرب

بعد تفعيل اتفاقية النقل البري الدولي.. خبير: العراق الخيار الأمثل للربط بين الشرق والغرب

سبوتنيك عربي

في لحظة وُصفت بأنها "تاريخية" ومفصلية في مساره الاقتصادي، عاد اسم العراق ليتصدر خريطة التجارة العالمية من جديد، بعد تفعيل اتفاقية النقل البري الدولي للبضائع... 11.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-11T12:54+0000

2025-06-11T12:54+0000

2025-06-11T12:54+0000

العراق

التنمية

النقل البري

التجارة الدولية

الحكومة العراقية

طريق بري

تقارير سبوتنيك

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وفتحت هذه الخطوة، وفقا لمتخصصين، الأبواب مشرعة أمام مشروع "طريق التنمية" العملاق، وجعلت من البلاد لاعبا لوجستيا محوريا يربط الشرق بالغرب، وسط دعم دولي لافت وتفاؤل واسع بأن يتحوّل العراق إلى قلب نابض لحركة البضائع العالمية. بداية ولادة طريق التنميةوأضاف الساعدي: "هذا المشروع الضخم ينفذ بالتنسيق بين عدد من الوزارات العراقية، وقد تبنته الشركة العامة للنقل البري بالشراكة مع الشركة العامة للموانئ البحرية التابعة لوزارة النقل، لما له من أبعاد سياسية واقتصادية وتجارية واستثمارية كبرى"، مبيّنا أن "موقع العراق الجغرافي الاستراتيجي يمنحه فرصة استثنائية ليكون نقطة الوصل الرئيسية بين الشرق والغرب وهو ما تنص عليه اتفاقية "تي آي آر".ووفقا للخبير العراقي، "كانت البضائع القادمة من آسيا تستغرق نحو 33 يوما للوصول إلى أوروبا، عبر مسارات تقليدية تمر عبر مضيق رأس الرجاء الصالح أو قناة السويس، في حين أن المشروع العراقي الجديد سيختصر الزمن إلى 3 أيام فقط من ميناء الفاو في البصرة إلى تركيا، ومن ثم إلى أوروبا".وأوضح أن "الكويت تعمل على تضييق الممر البحري الذي يعد منفذًا رئيسيًا لميناء الفاو، حيث قد لا يتجاوز عرضه 40 مترا، وهو ما يعيق حركة الملاحة العراقية"، مؤكدًا أن "هذا التجاوز دفع العراق إلى إحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة من أجل ترسيم الحدود البحرية بشكل واضح، والحفاظ على الحقوق السيادية العراقية في المياه الإقليمية".محور لوجستي إقليمي وسط دعم دوليوفي مايو/ أيار الماضي، أعلن الاتحاد الدولي للنقل البري (آي آر يو)، أن "العراق يستعد لتنفيذ أول عملية نقل دولية عبر نظام النقل البري الدولي "تي آي آر"، في خطوة وصفها بـ"اللحظة التاريخية" نحو اندماج العراق الكامل في نظام العبور الجمركي العالمي".في المقابل، يرى الباحث في الشأن الاقتصادي أنوار الموسوي، أن "مشروع طريق التنمية لا يزال يواجه بعض التحديات المتعلقة بإرساء بيئة آمنة ومستقرة داخل العراق، وهي عناصر أساسية لضمان نجاح المشروع واستكمال مراحل تنفيذه، خاصة أنه يعد من أكبر المشاريع الاستراتيجية في المنطقة، إذ يربط جنوب الخليج العربي بشمال القارة الأوروبية عبر الأراضي العراقية".وقال الموسوي لـ"سبوتنيك": "هناك تفاؤل متزايد لدى الحكومة العراقية بعد حصولها على الموافقات النهائية للانضمام إلى اتفاقية النقل الدولي للبضائع "تي آي آر"، ما يعزز فرص دعم المشروع لوجستيا وماليا على المستويين الإقليمي والدولي"، مشيرًا إلى أن "هذا الدعم يعد ضروريا لتثبيت استقرار خطوط النقل البري عبر العراق".وتحدث الموسوي عن اهتمام روسيا الاتحادية بالدخول في مشروع "طريق التنمية"، خاصة في ظل العلاقات التجارية الكبيرة بين روسيا العراق، لكنه أشار إلى أن "عدم وجود ربط مباشر بين البلدين حاليا يشكل عائقا مؤقتا أمام هذا التوجه".وكان العراق، قد أطلق في 27 مايو/ أيار 2023، واحدًا من أضخم مشاريعه الاستراتيجية، وهو "طريق التنمية"، بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 17 مليار دولار، ويمتد هذا المشروع الحيوي على مسافة تقارب 1200 كيلومتر، انطلاقا من ميناء الفاو الكبير في أقصى الجنوب، مرورًا بمحافظات عراقية عدة، وصولًا إلى معبر "فيش خابور" شمالا على الحدود مع تركيا.سيجعل العراق محورا اقتصاديا عالمياإلى ذلك، يقول الخبير الاقتصادي جهاد الربيعي: "عملت الحكومة العراقية بشكل مكثف خلال العامين الماضيين، بالتعاون مع وزارة النقل ووزارة المالية والهيئة العامة للجمارك، إلى جانب شركات نقل دولية، لإنجاح مشروع طريق التنمية، وربطه بمنظومة النقل الدولي للبضائع "تي آي آر"، بما يحقق نقلة نوعية في تسهيل حركة البضائع عبر العراق".وأشار إلى أن "الكثير من شركات النقل الدولية أبدت اهتماما بالمشاركة في هذه المبادرة، لما تحمله من منافع جمركية ومالية، فضلا عن تقليص التكاليف والمدة الزمنية لوصول البضائع"، مؤكدًا أن "هذه المزايا ستعود بالنفع أيضا على الاقتصاد العراقي والمواطنين، وقطاع الأعمال المحلي".وكان وزير النقل العراقي رزاق السعداوي، قد أعلن قبل أيام قليلة، تفعيل اتفاقية النقل الدولي للبضائع "تي آي آر" في العراق، بعد توقف دام 40 عامًا، واصفًا الخطوة بأنها "حدث تاريخي ورسالة للعالم بأن العراق آمن ومنفتح على التجارة الدولية".

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العراق, التنمية, النقل البري, التجارة الدولية, الحكومة العراقية, طريق بري, تقارير سبوتنيك, حصري