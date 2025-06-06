https://sarabic.ae/20250606/200-ألف-بطاقة-معطلة-الخزانة-الأمريكية-توقف-شريان-تهريب-الدولار-من-العراق-1101377987.html

200 ألف بطاقة معطلة.. "الخزانة الأمريكية" توقف شريان تهريب الدولار من العراق

200 ألف بطاقة معطلة.. "الخزانة الأمريكية" توقف شريان تهريب الدولار من العراق

سبوتنيك عربي

تدور في العراق الآن معركة صامتة لا تقل ضراوة عن أي صراع سياسي كما هو الحال في البلاد، لكن هذه المرة المستهدف هو "بطاقات الدفع الإلكتروني"، التي رُصد تحولها إلى... 06.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-06T12:00+0000

2025-06-06T12:00+0000

2025-06-06T12:22+0000

العراق

الخزانة الأمريكية

الدفع الإلكتروني

تهريب أموال

تقارير سبوتنيك

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قبل أيام قليلة، كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، في تحقيق مطوّل، أن "شبكات استخدمت بطاقات "فيزا" و"ماستر كارد" لتهريب الدولار، بعدما شددت وزارة الخزانة الأمريكية الرقابة على التحويلات البنكية، في أواخر عام 2022".وفي سياق مواجهة هذه العمليات، عطّلت "فيزا" و"ماستر كارد" أكثر من 200 ألف بطاقة عراقية، وأزالت آلاف التجار المشبوهين في الإمارات من شبكتيهما، كما أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية 3 شركات عراقية على القائمة السوداء، بحسب التحقيق.الجهات الحكومية العراقية تتحمل المسؤوليةيقول الأمين العام للتيار الاجتماعي الديمقراطي في العراق، علي كاظم الرفيعي، لـ"سبوتنيك": "قضايا تهريب العملة وغسيل الأموال ليست مقتصرة على العراق، بل تعد ظاهرة معروفة عالميا، ولهذا السبب توجد في معظم المصارف حول العالم أقسام متخصصة في مراقبة ومنع عمليات تبييض الأموال".ووفقا للسياسي العراقي، فإن "المعلومات التي ترد من وزارة الخزانة الأمريكية بشأن شبهات غسيل الأموال أو التحويلات غير المشروعة يجب أن يتم التعامل معها من منطلق السيادة، بحيث لا تعتمد تلقائيا دون تحقق، بل ينبغي على البنك المركزي العراقي أن يتأكد من صحتها وأن يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة إذا ثبت وجود مخالفات".وفي ما يتعلق بقرارات الحظر الأخيرة التي فرضت على 14 مصرفا عراقيا من التعامل بالدولار، بالإضافة إلى أربعة مصارف أخرى، يوضح الرفيعي أن هذه الإجراءات "التي طالت نحو 20 مصرفا، تترك أثرا سلبيا واضحا على القطاع المصرفي، لا سيما في ظل حاجة العراق إلى بيئة استثمارية مستقرة في مرحلة إعادة الإعمار والتنمية"، معتبرا أن "استمرار مثل هذه السياسات من شأنه أن يعيق جهود التنمية وجذب الاستثمارات".فوي 16 فبراير/ شباط 2025، كشفت وكالة "رويترز" عن "اعتزام البنك المركزي العراقي منع 5 مصارف أهلية من التعامل بالدولار الأمريكي، وذلك في أعقاب اجتماعات أجراها مع مسؤولين من وزارة الخزانة الأمريكية والاحتياطي الفيدرالي، ضمن جهود مشتركة لمكافحة غسل الأموال وتهريب العملة والأنشطة المالية غير القانونية".المصارف المشمولة بالمنع، بحسب الوكالة، هي بنك المشرق العربي الإسلامي، المصرف المتحد للاستثمار، مصرف السنام الإسلامي، بنك مسك الإسلامي، وأمين العراق للاستثمار والتمويل الإسلامي. وتأتي هذه الخطوة في إطار الضغوط الأمريكية المتزايدة للحد من تسرب الدولار إلى جهات تعتبرها واشنطن "غير مشروعة"، وعلى رأسها إيران.دول خارجية وراء الأزمةفي المقابل، يقول القيادي في التيار المدني الديمقراطي العراقي المعارض، مسعد الراجحي، لـ"سبوتنيك": "هناك مؤشرات دقيقة تفيد بتوجه الإدارة الأمريكية نحو تشديد الإجراءات المرتبطة بتحويل الأموال من العراق إلى الخارج"، مشيرًا إلى أن "السبب المباشر لذلك يعود إلى انعدام الشفافية والدقة، وضعف مستوى التعاون في ملف التعاملات المالية والنقدية".وبحسب الراجحي، "هذه الشبكات مرتبطة بمصالح وأجندات خارجية وتستفيد من الثغرات في الرقابة المالية داخل العراق"، لافتًا إلى أن "الإدارة الأمريكية قامت مؤخرا بحجب نحو 200 ألف بطاقة دفع إلكتروني، بينها بطاقات من نوع "ماستر كارد"، وذلك نتيجة شبهات تتعلق باستخدامها في تهريب الأموال".وتابع السياسي العراقي: "بعض الموظفين داخل المؤسسات المالية يتعرضون لضغوط من جهات حزبية أو مسلحة لاستخدام هذه البطاقات في عمليات مشبوهة، أو يتم الاتفاق معهم لتسهيل تهريب الأموال عبر هذه الوسائل الحديثة، وهو ما يعكس هشاشة الرقابة وغياب الشفافية في إدارة النقد العراقي"، مؤكدًا أن "هذا الوضع ألقى بظلاله السلبية على الاقتصاد الوطني، وأدى إلى إرباك في حركة الأموال والأعمال".وفي 19 يوليو/ تموز 2023، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 14 مصرفا عراقيا، ضمن حملة تهدف إلى كبح تعاملات إيران بالدولار الأمريكي في تلك الفترة.وشملت العقوبات كلا من مصرف المستشار الإسلامي للاستثمار والتمويل، القرطاس الإسلامي، الطيف الإسلامي، مصرف إيلاف، مصرف أربيل للاستثمار والتمويل، البنك الإسلامي الدولي، مصرف عبر العراق، مصرف الموصل للتنمية والاستثمار، مصرف الراجحي، مصرف سومر التجاري، مصرف الثقة الدولي الإسلامي، مصرف أور الإسلامي، مصرف العالم الإسلامي للاستثمار والتمويل، ومصرف زين العراق الإسلامي.العراق بعيد عن تطور العالمفي غضون ذلك، يرى صاحب أحد المنافذ، حيدر طالب، أن "العراق ما يزال منشغلا بقضايا لا تواكب التطورات الكبرى التي يشهدها العالم، بينما لا تزال الجهات العراقية تتعثر في معالجة قضايا كان من المفترض تجاوزها منذ زمن بعيد، كملف تهريب العملة وتفشي الفساد في المنافذ الحدودية."وأضاف طالب في حديث لـ"سبوتنيك": "استمرار هذا الواقع من دون حلول فعلية سيفاقم من معاناة المواطنين ويضرب الاقتصاد الوطني"، مشددًا على ضرورة أن "تتحمل وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية العراقية، بما فيها الأمن الوطني وجهاز الأمن القومي، مسؤولياتها بشكل فعّال في ضبط المنافذ وإصدار قوانين حقيقية تحد من عمليات التهريب"، وأشار إلى "وجود شراكات غير معلنة بين بعض المسؤولين السياسيين وبعض العاملين في المطارات والمنافذ الحدودية لتسهيل عمليات تهريب العملة وتبديلها بطرق غير قانونية".واختتم حديثه: "معالجة هذه الظواهر تتطلب إرادة سياسية حقيقية، وتشريعات صارمة تُطبَّق بعدالة على الجميع، بعيدًا عن نفوذ الجهات المتنفذة، حفاظًا على ما تبقى من الثقة بين المواطن والدولة".أسباب إيقاف عدد من البطاقات الإلكترونيةفي وقت تسارعت فيه عقوبات "الفيدرالي الأمريكي"، استبعد البنك المركزي العراقي، العام الماضي، 4 مصارف أهلية من المشاركة في مزاد بيع العملة، وهي مصرف الأنصاري، مصرف الشرق الأوسط، مصرف القابض، ومصرف آسيا، وذلك استجابة لتحذيرات صادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية، التي اتهمت هذه المصارف بالضلوع في عمليات تهريب العملة.أما الاتجاه الثاني، بحسب السعدي، "يتعلق بتجاوزات ومخالفات من قبل بعض المستخدمين، حيث تم إيقاف بطاقاتهم لغرض التدقيق والتحقيق، وفي بعض الحالات قد تعاد الخدمة إليهم، بينما في حالات أخرى يتم إيقافها بشكل دائم ويُمنع صاحب البطاقة من الحصول على واحدة جديدة مدى الحياة بسبب طبيعة المخالفة".وأشار إلى أن "غالبية الشركات استكملت إجراءات فتح الحسابات المراسلة، في حين لا تزال بعض الشركات تعمل على استكمال المتطلبات"، مضيفًا: "هذا التوجه من البنك المركزي يعكس خطوة ذكية رغم ما قد يرافقها من تبعات اقتصادية على المدى القصير، لكنه يصب في مصلحة الاقتصاد العراقي بشكل عام".وعلى صعيد آخر، أعلن البنك المركزي العراقي، في 16 ديسمبر/ كانون الأول 2024، عدم منح رخصة لشركات التداول بالأسهم والمعادن والعملات المشفرة، فيما أشار إلى أنه ماض في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق الشركات الوهمية، وسط تحذيرات من وجود شركات وهمية للتداول الإلكتروني بالأسهم تدَّعي أنها مرخصة من قبل البنك، في إشارة إلى أنها وسيلة استخدمت لتهريب الأموال خلال السنوات القليلة الماضية.

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