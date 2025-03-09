الكويت تسحب الجنسية من متورطين في سرقة 2.5 مليار دولار وتسلمهما للعراق

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29 د
مساحة حرة
السودان.. تحذيرات من الانقسام الفعلي بعد إنشاء حكومة موازية
10:17 GMT
29 د
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13 د
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11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
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14:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
15:00 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
15:36 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
15:45 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
15:53 GMT
7 د
شؤون عسكرية
خبير: الوضع في أوروبا مرتبك وتوجد خلافات عميقة بينها وبين أمريكا
16:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:40 GMT
20 د
ملفات ساخنة
حماس تضغط بورقة الأسرى لتنفيذ الاتفاق، هل يرضخ نتنياهو...
17:00 GMT
29 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
17:30 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
ترامب: بوتين ينوي تحقيق السلام والأمور تسير بشكل جيد للغاية مع روسيا.. و الشرع يشدد على وحدة سوريا بعد مواجهات الساحل
18:00 GMT
59 د
لبنان والعالم
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19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
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04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
حماس تضغط بورقة الأسرى لتنفيذ الاتفاق، هل يرضخ نتنياهو...
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
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مفاجأة الذَرَّة السحرية المزدوجة والجليد البلاستيكي ووسائد أقدام القطط
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29 د
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11:00 GMT
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علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
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موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
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عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
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عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
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عمليات التجميل والهوس الاجتماعي
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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
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الإنسان والثقافة
يوم المرأة العالمي: عطلة الربيع والجمال
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شؤون عسكرية
خبير: الوضع في أوروبا مرتبك وتوجد خلافات عميقة بينها وبين أمريكا
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لبنان والعالم
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https://sarabic.ae/20250309/الكويت-تسحب-الجنسية-من-متورطين-في-سرقة-25-مليار-دولار-وتسلمهما-للعراق-1098525367.html
الكويت تسحب الجنسية من متورطين في سرقة 2.5 مليار دولار وتسلمهما للعراق
الكويت تسحب الجنسية من متورطين في سرقة 2.5 مليار دولار وتسلمهما للعراق
سبوتنيك عربي
أعلنت هيئة النزاهة العراقية عن استرداد اثنين من المتهمين في قضية سرقة الأمانات الضريبية، المعروفة إعلاميا بـ"سرقة القرن"، بعد أن قامت السلطات الكويتية بسحب... 09.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-09T11:38+0000
2025-03-09T11:38+0000
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وفي بيان رسمي صدر أمس السبت، أكدت الهيئة أن المتهمين، اللذين شغلا مناصب إدارية في إحدى الشركات المتورطة بالقضية، كانا قد تسلما مبالغ ضخمة لتسهيل صرف الأموال المسروقة من الأمانات الضريبية داخل العراق.ووفق البيان، تم إعداد ملف استرداد رسمي وإرساله إلى رئاسة الادعاء العام، ليتم بعدها متابعة القضية بالتنسيق مع الجهات المعنية، مما أسفر عن إصدار نشرة حمراء من الإنتربول واعتقال المتهمين داخل الكويت، قبل أن يتم تسليمهما عبر القنوات الدبلوماسية. حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية.وفي السياق، ذكرت صحيفة "الراي"، أن السلطات الكويتية سحبت جنسية المتهمين، بعد أن تبين حصولهما عليها بطريقة غير مشروعة، وذلك في إطار إجراءات قانونية صارمة تستهدف مكافحة التزوير والحصول غير المشروع على الجنسية.وتتهم السلطات العراقية عبد الأمير حسون علي طه باستلام 124 مليون دولار أمريكي مقابل تسهيل إجراءات داخل وزارة المالية العراقية، مما دفع الجهات المعنية إلى ملاحقته قانونيا.وتُعد "سرقة القرن" إحدى أخطر قضايا الفساد التي هزت العراق، حيث تم من خلالها نهب أكثر من 3 تريليونات دينار عراقي (2.5 مليار دولار)، عبر مخطط شمل 5 شركات وهمية استخدمت 247 صكا ماليا، تم صرفها وسحبها نقدا بين سبتمبر/أيلول 2021 وأغسطس/آب 2022.ورغم تمكن بعض المتورطين من الفرار إلى خارج البلاد، فإن الحكومة العراقية تواصل جهودها لاسترداد الأموال المنهوبة وملاحقة جميع المتورطين، سواء داخل العراق أو خارجه، وسط ضغوط شعبية واسعة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الفضيحة المالية الكبرى.
https://sarabic.ae/20240825/بعد-زيارته-لبنان-أين-اختفى-المتهم-الرئيسي-في-قضية-سرقة-القرن-العراقية؟-1092081142.html
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العراق, الكويت, العالم العربي, الأخبار
العراق, الكويت, العالم العربي, الأخبار

الكويت تسحب الجنسية من متورطين في سرقة 2.5 مليار دولار وتسلمهما للعراق

11:38 GMT 09.03.2025
© Photo / Unsplash/ Jan Dommerholtالكويت
الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2025
© Photo / Unsplash/ Jan Dommerholt
تابعنا عبر
أعلنت هيئة النزاهة العراقية عن استرداد اثنين من المتهمين في قضية سرقة الأمانات الضريبية، المعروفة إعلاميا بـ"سرقة القرن"، بعد أن قامت السلطات الكويتية بسحب جنسيتهما وتسليمهما للعراق.
وفي بيان رسمي صدر أمس السبت، أكدت الهيئة أن المتهمين، اللذين شغلا مناصب إدارية في إحدى الشركات المتورطة بالقضية، كانا قد تسلما مبالغ ضخمة لتسهيل صرف الأموال المسروقة من الأمانات الضريبية داخل العراق.
ووفق البيان، تم إعداد ملف استرداد رسمي وإرساله إلى رئاسة الادعاء العام، ليتم بعدها متابعة القضية بالتنسيق مع الجهات المعنية، مما أسفر عن إصدار نشرة حمراء من الإنتربول واعتقال المتهمين داخل الكويت، قبل أن يتم تسليمهما عبر القنوات الدبلوماسية. حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية.
وفي السياق، ذكرت صحيفة "الراي"، أن السلطات الكويتية سحبت جنسية المتهمين، بعد أن تبين حصولهما عليها بطريقة غير مشروعة، وذلك في إطار إجراءات قانونية صارمة تستهدف مكافحة التزوير والحصول غير المشروع على الجنسية.
بيروت - لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2024
بعد زيارته لبنان.. أين اختفى المتهم الرئيسي في قضية "سرقة القرن" العراقية؟
25 أغسطس 2024, 09:20 GMT
وتتهم السلطات العراقية عبد الأمير حسون علي طه باستلام 124 مليون دولار أمريكي مقابل تسهيل إجراءات داخل وزارة المالية العراقية، مما دفع الجهات المعنية إلى ملاحقته قانونيا.
وتُعد "سرقة القرن" إحدى أخطر قضايا الفساد التي هزت العراق، حيث تم من خلالها نهب أكثر من 3 تريليونات دينار عراقي (2.5 مليار دولار)، عبر مخطط شمل 5 شركات وهمية استخدمت 247 صكا ماليا، تم صرفها وسحبها نقدا بين سبتمبر/أيلول 2021 وأغسطس/آب 2022.
ورغم تمكن بعض المتورطين من الفرار إلى خارج البلاد، فإن الحكومة العراقية تواصل جهودها لاسترداد الأموال المنهوبة وملاحقة جميع المتورطين، سواء داخل العراق أو خارجه، وسط ضغوط شعبية واسعة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الفضيحة المالية الكبرى.
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