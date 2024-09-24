باحث اقتصادي يوضح لـ"سبوتنيك" تأثيرعملية "حذف الأصفار" من الدينار العراقي على سعر الصرف

عربي
بث مباشر... الجمعية العامة للأمم المتحدة تبدأ المناقشة العامة للدورة 79
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
08:18 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
09:30 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:54 GMT
6 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:03 GMT
28 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
11:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الأوضاع في لبنان تتجه نحو التصعيد
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
بعد دعوة ماكرون لإعادة النظر في العلاقات مع روسيا هل غيرت أوروبا وجهتها
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تريد من الكيان الإسرائيلي استفزاز محور المقاومة لحرب واسعة
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
08:32 GMT
28 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
09:03 GMT
27 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:29 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
السعادة واختلافها عند الشعوب والمجتمعات
11:35 GMT
25 د
مرايا العلوم
خلايا الحالة الثالثة التي تخرق الحدود التقليدية للحياة والموت
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الإسرائيلي يفاوض تحت النار لفرض شروطه
16:03 GMT
59 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
17:03 GMT
29 د
ملفات ساخنة
لماذا أعلنت إيران استعدادها للتفاوض حول برنامجها النووي رغم التصعيد الإسرائيلي في لبنان
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240924/باحث-اقتصادي-يوضح-لـسبوتنيك-تأثيرعملية-حذف-الأصفار-من-الدينار-العراقي-على-سعر-الصرف-1093066469.html
باحث اقتصادي يوضح لـ"سبوتنيك" تأثيرعملية "حذف الأصفار" من الدينار العراقي على سعر الصرف
باحث اقتصادي يوضح لـ"سبوتنيك" تأثيرعملية "حذف الأصفار" من الدينار العراقي على سعر الصرف
سبوتنيك عربي
أكد الباحث الاقتصادي العراقي، عمر الحلبوسي، أن خطة الحكومة والبنك المركزي لحذف الأصفار من العملة الوطنية (الدينار) ما زالت قيد الدراسة حتى الآن. 24.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-24T17:32+0000
2024-09-24T17:32+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
العراق
أخبار العراق اليوم
سعر الدولار اليوم
الحكومة العراقية
العالم العربي
أخبار العالم الآن
سعر الصرف
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0a/1092594411_0:209:2001:1334_1920x0_80_0_0_1967f87a82c2c35bed230314f6fc09c3.jpg
وقال الحلبوسي في حديثه لـ"سبوتنيك"،اليوم الثلاثاء،"إن هناك مشكلات كثيرة أشغلت الجهات المعنية عن المضي بهذه الخطوة، وأتوقع ألا يكتب لهذه الخطوة النجاح للعديد من الأسباب الداخلية والخارجية، الأمر الذي قد يدفع نحو تأجيل هذه الخطوة في ظل تحديات كثيرة، وستبقى تلك الخطوة مجرد أحاديث تطرح في الإعلام ما بين الحين والآخر".وعن التأثير الاقتصادي لعملية حذف الأصفار التي يجري الحديث عنها حاليا في ظل الأزمة المالية التي قد يتعرض لها العراق خلال الفترة القادمة يقول الحلبوسي: "لا أعتقد أن تلك الخطوة إذا ما أقدم عليها البنك المركزي العراقي سيكون لها التأثير الذي تعول عليه بعض الأطراف المعنية، كون تلك الخطوة لن تغير حقيقة تراجع الدينار العراقي أمام الدولار".وأشار الحلبوسي، إلى أن"سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار والذي يعاني من انخفاضات متتالية لصالح الدولار يتحكم فيه السوق الموازي الذي يتحكم به مهربي العملة، وهو الأمر الذي يحمل معه تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي".ولفت الباحث الاقتصادي، إلى أن عملية حذف الأصفار من الدينار العراقي، لن يكون لها نتائج إيجابية كبيرة كما يتوقعها مُتبني هذه الخطوة، بل قد تكون لها ردة عكسية، خصوصاً في حال حصول ذعر بالسوق العراقي والذي ينجر على قيمة العملة. وتعني عملية حذف الأصفار من العملة استبدال عملة جديدة بالعملة القديمة بهدف تبسيط العملية الحسابية بين المستهلكين، وغالبا ما تلجأ إليها الدول التي تعاني من تضخم كبير وتكون قد أصبحت غير قادرة على التعامل بعملات ورقية ذات قيمة ضعيفة جدا.ويعتقد الكثير أن عملية حذف الأصفار هي عملية إصلاح اقتصادي ونقدي ويتم اللجوء إليها في حالات التضخم المرتفع وانهيار العملة مما يخفف الشعور بالانهيار الاقتصادي،إلا أنها في الحقيقة هى عملية وهم نقدي وقد تكون لها تأثيرات سلبية أكثر من التأثيرات الإيجابية التي يتوقعها أصحاب تلك النظرية، إن لم تكن مدعومة بعوامل اقتصادية حقيقية ومصحوبة بإصلاحات جذرية، فإنها تصبح ذات أثر سلبي.وهناك مراجعة ودراسة مستمرة لمشروع حذف الأصفار في العراق من جانب البنك المركزي العراقي، مع الأخذ بعين الاعتبار وجود حجم عملة مصدرة تجاوزت من 100 تريليون دينار بعد أن كانت 6 تريليونات في عام 2004 الذي يلي العام الذي شهد تبديل العملة التي كانت غير مرغوبة ورديئة من حيث الجودة بحسب "صحف عراقية".وتقوم الدول بحذف الأصفار من العملة لإعادة تقويم العملة الوطنية وتبسيط التعاملات المالية، ويحدث هذا عن طريق إزالة عدد محدد من الأصفار من القيمة الاسمية للعملة، مما يجعلها تظهر أقل تضخما وأكثر استقرارا.
https://sarabic.ae/20240812/خبير-اقتصادي-يكشف-لـسبوتنيك-العوامل-التي-تهدد-سعر-صرف-الدينار-العراقي-أمام-الدولار-الأمريكي-1091661678.html
https://sarabic.ae/20230730/اقتصادي-الفيدرالي-الأمريكي-وراء-انهيار-الثقة-في-الدينار-العراقي-1079574304.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0a/1092594411_27:0:1850:1367_1920x0_80_0_0_f9f6fc9002fd911ac8f9751da2055dea.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, العراق, أخبار العراق اليوم, سعر الدولار اليوم, الحكومة العراقية, العالم العربي, أخبار العالم الآن, سعر الصرف
حصري, تقارير سبوتنيك, العراق, أخبار العراق اليوم, سعر الدولار اليوم, الحكومة العراقية, العالم العربي, أخبار العالم الآن, سعر الصرف

باحث اقتصادي يوضح لـ"سبوتنيك" تأثيرعملية "حذف الأصفار" من الدينار العراقي على سعر الصرف

17:32 GMT 24.09.2024
© AP Photo / SAURABH DASالدينار العراقي
الدينار العراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2024
© AP Photo / SAURABH DAS
تابعنا عبر
حصري
أكد الباحث الاقتصادي العراقي، عمر الحلبوسي، أن خطة الحكومة والبنك المركزي لحذف الأصفار من العملة الوطنية (الدينار) ما زالت قيد الدراسة حتى الآن.
وقال الحلبوسي في حديثه لـ"سبوتنيك"،اليوم الثلاثاء،"إن هناك مشكلات كثيرة أشغلت الجهات المعنية عن المضي بهذه الخطوة، وأتوقع ألا يكتب لهذه الخطوة النجاح للعديد من الأسباب الداخلية والخارجية، الأمر الذي قد يدفع نحو تأجيل هذه الخطوة في ظل تحديات كثيرة، وستبقى تلك الخطوة مجرد أحاديث تطرح في الإعلام ما بين الحين والآخر".
وعن التأثير الاقتصادي لعملية حذف الأصفار التي يجري الحديث عنها حاليا في ظل الأزمة المالية التي قد يتعرض لها العراق خلال الفترة القادمة يقول الحلبوسي: "لا أعتقد أن تلك الخطوة إذا ما أقدم عليها البنك المركزي العراقي سيكون لها التأثير الذي تعول عليه بعض الأطراف المعنية، كون تلك الخطوة لن تغير حقيقة تراجع الدينار العراقي أمام الدولار".
الدولار الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2024
خبير اقتصادي يكشف لـ"سبوتنيك" العوامل التي تهدد سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي
12 أغسطس, 17:13 GMT
وأشار الحلبوسي، إلى أن"سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار والذي يعاني من انخفاضات متتالية لصالح الدولار يتحكم فيه السوق الموازي الذي يتحكم به مهربي العملة، وهو الأمر الذي يحمل معه تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي".
ولفت الباحث الاقتصادي، إلى أن عملية حذف الأصفار من الدينار العراقي، لن يكون لها نتائج إيجابية كبيرة كما يتوقعها مُتبني هذه الخطوة، بل قد تكون لها ردة عكسية، خصوصاً في حال حصول ذعر بالسوق العراقي والذي ينجر على قيمة العملة.
الدينار العراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2023
اقتصادي: الفيدرالي الأمريكي وراء انهيار الثقة في "الدينار العراقي"
30 يوليو 2023, 18:35 GMT
وتعني عملية حذف الأصفار من العملة استبدال عملة جديدة بالعملة القديمة بهدف تبسيط العملية الحسابية بين المستهلكين، وغالبا ما تلجأ إليها الدول التي تعاني من تضخم كبير وتكون قد أصبحت غير قادرة على التعامل بعملات ورقية ذات قيمة ضعيفة جدا.
ويعتقد الكثير أن عملية حذف الأصفار هي عملية إصلاح اقتصادي ونقدي ويتم اللجوء إليها في حالات التضخم المرتفع وانهيار العملة مما يخفف الشعور بالانهيار الاقتصادي،إلا أنها في الحقيقة هى عملية وهم نقدي وقد تكون لها تأثيرات سلبية أكثر من التأثيرات الإيجابية التي يتوقعها أصحاب تلك النظرية، إن لم تكن مدعومة بعوامل اقتصادية حقيقية ومصحوبة بإصلاحات جذرية، فإنها تصبح ذات أثر سلبي.
وهناك مراجعة ودراسة مستمرة لمشروع حذف الأصفار في العراق من جانب البنك المركزي العراقي، مع الأخذ بعين الاعتبار وجود حجم عملة مصدرة تجاوزت من 100 تريليون دينار بعد أن كانت 6 تريليونات في عام 2004 الذي يلي العام الذي شهد تبديل العملة التي كانت غير مرغوبة ورديئة من حيث الجودة بحسب "صحف عراقية".
وتقوم الدول بحذف الأصفار من العملة لإعادة تقويم العملة الوطنية وتبسيط التعاملات المالية، ويحدث هذا عن طريق إزالة عدد محدد من الأصفار من القيمة الاسمية للعملة، مما يجعلها تظهر أقل تضخما وأكثر استقرارا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Последствия массированного ракетного удара Ливана по Израилю - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى" والتوتر بين لبنان وإسرائيل14:00 GMTНовоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:38 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала