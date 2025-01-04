https://sarabic.ae/20250104/الحكومة-العراقية-تعيد-50-مليار-دينار-إلى-خزينة-الدولة-بعد-ملاحقة-الفاسدين-1096466357.html
الحكومة العراقية تعيد 50 مليار دينار إلى خزينة الدولة بعد ملاحقة الفاسدين
الحكومة العراقية تعيد 50 مليار دينار إلى خزينة الدولة بعد ملاحقة الفاسدين
سبوتنيك عربي
أعلنت لجنة النزاهة النيابية في العراق، اليوم السبت، أن الحكومة العراقية تمكنت من استرداد 50 مليار دينار (38.2 مليون دولار) خلال العام الماضي في إطار جهودها... 04.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-04T09:58+0000
2025-01-04T09:58+0000
2025-01-04T09:58+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/04/1096466098_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cb96232c9928cc607c913f8cf97c3021.jpg
وحسب وكالة الأنباء العراقية، قالت عضو اللجنة، النائبة عالية نصيف، إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالتعاون مع هيئة النزاهة أسهما بشكل كبير في تقليص حجم ملفات الفساد وملاحقة المتورطين فيها".وأشارت نصيف إلى أن عمليات مكافحة الفساد شملت أيضًا ملاحقة المتورطين في قضايا تزوير العقارات.كما أفادت بأن العديد من الوزارات والمحافظات شكّلت لجانا فرعية لمنع هدر المال العام وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد.تأتي هذه الخطوات في إطار حملة موسعة تقودها الحكومة العراقية للحد من الفساد الذي يُعد من أبرز التحديات التي تواجه البلاد، وسط إشادة محلية ودولية بالجهود المبذولة لتعزيز النزاهة والمساءلة في المؤسسات الحكومية.وكانت قضية "سرقة الأمانات الضريبية"، التي كُشف عنها في أكتوبر/تشرين الأول 2022، قد أثارت سخطا شعبيا في العراق، لا سيما بعد إعلان تورط مسؤولين سابقين ورجال أعمال بارزين فيها.وتم الاستيلاء في ما عرفت بـ"سرقة القرن" على ما لا يقل عن مليارين ونصف المليار دولار، بين سبتمبر/أيلول 2021 وأغسطس/آب 2022 من خلال 247 صكا تم صرفها من قبل 5 شركات، ثم سحبت أموالها نقدا من حسابات هذه الشركات التي فر معظم مالكيها إلى خارج البلاد.
https://sarabic.ae/20240825/بعد-زيارته-لبنان-أين-اختفى-المتهم-الرئيسي-في-قضية-سرقة-القرن-العراقية؟-1092081142.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/04/1096466098_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8fbfbd842d4b74a68f1e8501ecc49734.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار
الحكومة العراقية تعيد 50 مليار دينار إلى خزينة الدولة بعد ملاحقة الفاسدين
أعلنت لجنة النزاهة النيابية في العراق، اليوم السبت، أن الحكومة العراقية تمكنت من استرداد 50 مليار دينار (38.2 مليون دولار) خلال العام الماضي في إطار جهودها لمكافحة الفساد.
وحسب وكالة
الأنباء العراقية، قالت عضو اللجنة، النائبة عالية نصيف، إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالتعاون مع هيئة النزاهة أسهما بشكل كبير في تقليص حجم ملفات الفساد وملاحقة المتورطين فيها".
وأوضحت أن الجهود الحكومية نجحت في استرجاع نحو 50 مليار دينار من المتورطين في "سرقة القرن"، بالإضافة إلى استرداد أموال من مدير عام المصافي ومعاون مدير الاستثمار خلال عام 2024.
وأشارت نصيف إلى أن عمليات مكافحة الفساد شملت أيضًا ملاحقة المتورطين في قضايا تزوير العقارات.
كما أفادت بأن العديد من الوزارات والمحافظات شكّلت لجانا فرعية لمنع هدر المال العام وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد.
تأتي هذه الخطوات في إطار حملة موسعة تقودها الحكومة العراقية للحد من الفساد الذي يُعد من أبرز التحديات التي تواجه البلاد، وسط إشادة محلية ودولية بالجهود المبذولة لتعزيز النزاهة والمساءلة في المؤسسات الحكومية.
وكانت قضية "سرقة الأمانات الضريبية"، التي كُشف عنها في أكتوبر/تشرين الأول 2022، قد أثارت سخطا شعبيا في العراق، لا سيما بعد إعلان تورط مسؤولين سابقين ورجال أعمال بارزين فيها.
وتم الاستيلاء في ما عرفت بـ"سرقة القرن
" على ما لا يقل عن مليارين ونصف المليار دولار، بين سبتمبر/أيلول 2021 وأغسطس/آب 2022 من خلال 247 صكا تم صرفها من قبل 5 شركات، ثم سحبت أموالها نقدا من حسابات هذه الشركات التي فر معظم مالكيها إلى خارج البلاد.