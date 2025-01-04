الحكومة العراقية تعيد 50 مليار دينار إلى خزينة الدولة بعد ملاحقة الفاسدين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
12:33 GMT
27 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:03 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
13:11 GMT
26 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
13:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: يجب على العراق التدخل المباشر بالشأن السوري لحماية أمنه الوطني والقومي
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
الرياض أول محطة خارجية للسلطات السورية الجديدة.. أفق التعاون بين الرياض ودمشق
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
قيادات من حماس تجري مباحثات لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار، مسؤول: الأمم المتحدة تستعد لإنهاء عمل "أونروا" في غزة والضفة
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
هل من مبرر لبقاء النازحين السوريين في لبنان حاليا؟
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
أدب الأطفال في روسيا .. بين متعة القراءة وغرس القيم الإنسانية في سن مبكر
10:30 GMT
29 د
مساحة حرة
الرياض أول محطة خارجية للسلطات السورية الجديدة.. أفق التعاون بين الرياض ودمشق
11:14 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
11:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
12:03 GMT
28 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: يجب على العراق التدخل المباشر بالشأن السوري لحماية أمنه الوطني والقومي
13:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250104/الحكومة-العراقية-تعيد-50-مليار-دينار-إلى-خزينة-الدولة-بعد-ملاحقة-الفاسدين-1096466357.html
الحكومة العراقية تعيد 50 مليار دينار إلى خزينة الدولة بعد ملاحقة الفاسدين
الحكومة العراقية تعيد 50 مليار دينار إلى خزينة الدولة بعد ملاحقة الفاسدين
سبوتنيك عربي
أعلنت لجنة النزاهة النيابية في العراق، اليوم السبت، أن الحكومة العراقية تمكنت من استرداد 50 مليار دينار (38.2 مليون دولار) خلال العام الماضي في إطار جهودها... 04.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-04T09:58+0000
2025-01-04T09:58+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/04/1096466098_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cb96232c9928cc607c913f8cf97c3021.jpg
وحسب وكالة الأنباء العراقية، قالت عضو اللجنة، النائبة عالية نصيف، إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالتعاون مع هيئة النزاهة أسهما بشكل كبير في تقليص حجم ملفات الفساد وملاحقة المتورطين فيها".وأشارت نصيف إلى أن عمليات مكافحة الفساد شملت أيضًا ملاحقة المتورطين في قضايا تزوير العقارات.كما أفادت بأن العديد من الوزارات والمحافظات شكّلت لجانا فرعية لمنع هدر المال العام وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد.تأتي هذه الخطوات في إطار حملة موسعة تقودها الحكومة العراقية للحد من الفساد الذي يُعد من أبرز التحديات التي تواجه البلاد، وسط إشادة محلية ودولية بالجهود المبذولة لتعزيز النزاهة والمساءلة في المؤسسات الحكومية.وكانت قضية "سرقة الأمانات الضريبية"، التي كُشف عنها في أكتوبر/تشرين الأول 2022، قد أثارت سخطا شعبيا في العراق، لا سيما بعد إعلان تورط مسؤولين سابقين ورجال أعمال بارزين فيها.وتم الاستيلاء في ما عرفت بـ"سرقة القرن" على ما لا يقل عن مليارين ونصف المليار دولار، بين سبتمبر/أيلول 2021 وأغسطس/آب 2022 من خلال 247 صكا تم صرفها من قبل 5 شركات، ثم سحبت أموالها نقدا من حسابات هذه الشركات التي فر معظم مالكيها إلى خارج البلاد.
https://sarabic.ae/20240825/بعد-زيارته-لبنان-أين-اختفى-المتهم-الرئيسي-في-قضية-سرقة-القرن-العراقية؟-1092081142.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/04/1096466098_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8fbfbd842d4b74a68f1e8501ecc49734.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار

الحكومة العراقية تعيد 50 مليار دينار إلى خزينة الدولة بعد ملاحقة الفاسدين

09:58 GMT 04.01.2025
© AP Photo / Hadi Mizbanدينار عراقي
دينار عراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2025
© AP Photo / Hadi Mizban
تابعنا عبر
أعلنت لجنة النزاهة النيابية في العراق، اليوم السبت، أن الحكومة العراقية تمكنت من استرداد 50 مليار دينار (38.2 مليون دولار) خلال العام الماضي في إطار جهودها لمكافحة الفساد.
وحسب وكالة الأنباء العراقية، قالت عضو اللجنة، النائبة عالية نصيف، إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالتعاون مع هيئة النزاهة أسهما بشكل كبير في تقليص حجم ملفات الفساد وملاحقة المتورطين فيها".
وأوضحت أن الجهود الحكومية نجحت في استرجاع نحو 50 مليار دينار من المتورطين في "سرقة القرن"، بالإضافة إلى استرداد أموال من مدير عام المصافي ومعاون مدير الاستثمار خلال عام 2024.
وأشارت نصيف إلى أن عمليات مكافحة الفساد شملت أيضًا ملاحقة المتورطين في قضايا تزوير العقارات.
كما أفادت بأن العديد من الوزارات والمحافظات شكّلت لجانا فرعية لمنع هدر المال العام وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد.
بيروت - لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2024
بعد زيارته لبنان.. أين اختفى المتهم الرئيسي في قضية "سرقة القرن" العراقية؟
25 أغسطس 2024, 09:20 GMT
تأتي هذه الخطوات في إطار حملة موسعة تقودها الحكومة العراقية للحد من الفساد الذي يُعد من أبرز التحديات التي تواجه البلاد، وسط إشادة محلية ودولية بالجهود المبذولة لتعزيز النزاهة والمساءلة في المؤسسات الحكومية.
وكانت قضية "سرقة الأمانات الضريبية"، التي كُشف عنها في أكتوبر/تشرين الأول 2022، قد أثارت سخطا شعبيا في العراق، لا سيما بعد إعلان تورط مسؤولين سابقين ورجال أعمال بارزين فيها.
وتم الاستيلاء في ما عرفت بـ"سرقة القرن" على ما لا يقل عن مليارين ونصف المليار دولار، بين سبتمبر/أيلول 2021 وأغسطس/آب 2022 من خلال 247 صكا تم صرفها من قبل 5 شركات، ثم سحبت أموالها نقدا من حسابات هذه الشركات التي فر معظم مالكيها إلى خارج البلاد.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала