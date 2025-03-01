https://sarabic.ae/20250301/البنك-المركزي-العراقي-يتجه-لإصدار-عملة-رقمية-كبديل-تدريجي-عن-الورقية-1098281352.html
البنك المركزي العراقي يتجه لإصدار عملة رقمية كبديل تدريجي عن الورقية
البنك المركزي العراقي يتجه لإصدار عملة رقمية كبديل تدريجي عن الورقية
سبوتنيك عربي
يتجه البنك المركزي العراقي إلى إصدار عملة رقمية كبديل تدريجي للعملة الورقية في البلاد، وذلك في إطار الجهود العراقية لتحديث النظام المالي وتعزيز الشفافية، مع... 01.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-01T07:58+0000
2025-03-01T07:58+0000
2025-03-01T07:58+0000
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، عن المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن "إصدار عملة رقمية من قبل البنك المركزي سيمثل قفزة نوعية في نظام المدفوعات الوطني، معززًا الشفافية والكفاءة المالية".وأوضح صالح أن "هذه الخطوة ستسهم في تقليل التسرب النقدي وخفض تكاليف طباعة العملة الورقية، بالإضافة إلى الحد من تداولها خارج النظام المصرفي، كما ستقلل الحاجة إلى طباعة النقود بشكل متكرر، مما يخفض التكاليف المرتبطة بإنتاجها وتوزيعها".وأضاف صالح أن "العملة الرقمية ستُعزز الشفافية من خلال تتبع التدفقات المالية واتجاهات الإنفاق، سواء كانت استهلاكية أو ادخارية أو استثمارية، كما ستسهم في تحسين الرقابة على رأس المال والتحويلات الخارجية، ودعم جهود مكافحة غسل الأموال".ونوّه المسؤول العراقي إلى أهمية تعزيز ثقافة القبول المجتمعي للعملات الرقمية، بدءًا من الجهات الحكومية، عبر استخدامها في عمليات الجباية والمعاملات الرسمية، وأضاف أن "النقد الرقمي سيحافظ على وظائفه التقليدية كوحدة حساب ومدفوعات وادخار، مع إمكانية استخدامه عبر الإنترنت والهواتف الذكية، مما سيسهم في تطوير بيئة مالية أكثر استقرارًا وكفاءة".
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العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, اقتصاد
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, اقتصاد
البنك المركزي العراقي يتجه لإصدار عملة رقمية كبديل تدريجي عن الورقية
يتجه البنك المركزي العراقي إلى إصدار عملة رقمية كبديل تدريجي للعملة الورقية في البلاد، وذلك في إطار الجهود العراقية لتحديث النظام المالي وتعزيز الشفافية، مع الاستفادة من التطورات التكنولوجية في مجال العملات الرقمية.
ونقلت وكالة
الأنباء العراقية "واع"، عن المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن "إصدار عملة رقمية من قبل البنك المركزي سيمثل قفزة نوعية في نظام المدفوعات الوطني، معززًا الشفافية والكفاءة المالية".
وأوضح صالح أن "هذه الخطوة ستسهم في تقليل التسرب النقدي وخفض تكاليف طباعة العملة الورقية، بالإضافة إلى الحد من تداولها خارج النظام المصرفي، كما ستقلل الحاجة إلى طباعة النقود بشكل متكرر، مما يخفض التكاليف المرتبطة بإنتاجها وتوزيعها".
وأضاف صالح أن "العملة الرقمية ستُعزز الشفافية من خلال تتبع التدفقات المالية واتجاهات الإنفاق، سواء كانت استهلاكية أو ادخارية أو استثمارية، كما ستسهم في تحسين الرقابة على رأس المال والتحويلات الخارجية، ودعم جهود مكافحة غسل الأموال".
وأشار المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، إلى أن "العملات الرقمية ستساعد في تحقيق الشمول المالي، خاصة للفئات الأقل اندماجًا في النظام المصرفي، مما يعزز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي، وأكد أن "الانتقال إلى العملة الرقمية يتطلب بنية تحتية تقنية قوية، تشمل شبكات إنترنت موثوقة ومتطورة، وأنظمة أمن سيبراني متقدمة لحماية البيانات والمعاملات".
ونوّه المسؤول العراقي إلى أهمية تعزيز ثقافة القبول المجتمعي للعملات الرقمية، بدءًا من الجهات الحكومية، عبر استخدامها في عمليات الجباية والمعاملات الرسمية، وأضاف أن "النقد الرقمي سيحافظ على وظائفه التقليدية كوحدة حساب ومدفوعات وادخار، مع إمكانية استخدامه عبر الإنترنت والهواتف الذكية، مما سيسهم في تطوير بيئة مالية أكثر استقرارًا وكفاءة".