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العراق يحظر الدفع النقدي في المؤسسات الحكومية مطلع الشهر المقبل

العراق يحظر الدفع النقدي في المؤسسات الحكومية مطلع الشهر المقبل

سبوتنيك عربي

أعلن صالح سلمان، مستشار رئيس الوزراء العراقي، اليوم الاثنين، عن حظر الدفع النقدي في المؤسسات الحكومية مطلع يوليو/ تموز المقبل، مشيرًا إلى إصلاحات ستجري على... 09.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-09T10:54+0000

2025-06-09T10:54+0000

2025-06-09T10:54+0000

العراق

وسائل دفع

المؤسسات الحكومية في العراق

اصلاحات

إعادة هيكلة

العالم العربي

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ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن سلمان، قوله: "عيّنت الحكومة العراقية، شركة "إرنست ويونغ" لإعادة هيكلة 6-7 مصارف مملوكة للدولة في البلاد، بما في ذلك المصرف الصناعي والمصرف العقاري ومصرف الرافدين ومصرف الرشيد".وأضاف مستشار رئيس الوزراء العراقي أن "مصرف الرافدين، الذي يعد أكبر مؤسسة حكومية في العراق، سيتم تحويله إلى "بنك الرافدين الأول" مع تقليل نسبة المشاركة الحكومية إلى أقل من 24 في المئة، حيث ستُعرض الأسهم المتبقية على البنوك الخاصة والمستثمرين الدوليين"، متوقعًا أن "يتم الانتهاء من خطة إعادة الهيكلة والموافقة عليها من قبل الحكومة العراقية بحلول نهاية العام (الحالي)".وبيّن أنه "اعتبارا من تموز المقبل، ستنفذ جميع المدفوعات الحكومية إلكترونيًا، مما يحظر المدفوعات النقدية عبر المؤسسات الحكومية"، لافتًا إلى أن "الحكومة أطلقت حملات توعية لتشجيع الجمهور على تبني أنظمة الدفع الإلكترونية، والابتعاد عن الثقافة التقليدية القائمة على النقد".وأشار مستشار رئيس الوزراء العراقي إلى أن "العراق سيبقى بابه مفتوحًا للاستثمار الأجنبي وخدمات الاستشارة الدولية في جميع القطاعات، بما في ذلك القانونية والمالية والمحاسبة والتدقيق وخدمات الامتثال"، موضحًا أن "الإصلاحات الحكومية تهدف إلى دمج البنوك العراقية في النظام المالي العالمي بعد عقود من العزلة بسبب العقوبات والأصول المجمدة".وبيّن سلمان أن "التحديات لا تزال قائمة في فتح علاقات مصرفية دولية"، مؤكدًا أن "‎الإصلاحات المصرفية الشاملة تمثل تحولا كبيرا نحو المعايير الدولية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في القطاع المالي العراقي".

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العراق, وسائل دفع, المؤسسات الحكومية في العراق, اصلاحات, إعادة هيكلة, العالم العربي