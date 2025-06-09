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العراق يحظر الدفع النقدي في المؤسسات الحكومية مطلع الشهر المقبل
العراق يحظر الدفع النقدي في المؤسسات الحكومية مطلع الشهر المقبل
سبوتنيك عربي
أعلن صالح سلمان، مستشار رئيس الوزراء العراقي، اليوم الاثنين، عن حظر الدفع النقدي في المؤسسات الحكومية مطلع يوليو/ تموز المقبل، مشيرًا إلى إصلاحات ستجري على... 09.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-09T10:54+0000
2025-06-09T10:54+0000
العراق
وسائل دفع
المؤسسات الحكومية في العراق
اصلاحات
إعادة هيكلة
العالم العربي
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن سلمان، قوله: "عيّنت الحكومة العراقية، شركة "إرنست ويونغ" لإعادة هيكلة 6-7 مصارف مملوكة للدولة في البلاد، بما في ذلك المصرف الصناعي والمصرف العقاري ومصرف الرافدين ومصرف الرشيد".وأضاف مستشار رئيس الوزراء العراقي أن "مصرف الرافدين، الذي يعد أكبر مؤسسة حكومية في العراق، سيتم تحويله إلى "بنك الرافدين الأول" مع تقليل نسبة المشاركة الحكومية إلى أقل من 24 في المئة، حيث ستُعرض الأسهم المتبقية على البنوك الخاصة والمستثمرين الدوليين"، متوقعًا أن "يتم الانتهاء من خطة إعادة الهيكلة والموافقة عليها من قبل الحكومة العراقية بحلول نهاية العام (الحالي)".وبيّن أنه "اعتبارا من تموز المقبل، ستنفذ جميع المدفوعات الحكومية إلكترونيًا، مما يحظر المدفوعات النقدية عبر المؤسسات الحكومية"، لافتًا إلى أن "الحكومة أطلقت حملات توعية لتشجيع الجمهور على تبني أنظمة الدفع الإلكترونية، والابتعاد عن الثقافة التقليدية القائمة على النقد".وأشار مستشار رئيس الوزراء العراقي إلى أن "العراق سيبقى بابه مفتوحًا للاستثمار الأجنبي وخدمات الاستشارة الدولية في جميع القطاعات، بما في ذلك القانونية والمالية والمحاسبة والتدقيق وخدمات الامتثال"، موضحًا أن "الإصلاحات الحكومية تهدف إلى دمج البنوك العراقية في النظام المالي العالمي بعد عقود من العزلة بسبب العقوبات والأصول المجمدة".وبيّن سلمان أن "التحديات لا تزال قائمة في فتح علاقات مصرفية دولية"، مؤكدًا أن "‎الإصلاحات المصرفية الشاملة تمثل تحولا كبيرا نحو المعايير الدولية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في القطاع المالي العراقي".
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العراق, وسائل دفع, المؤسسات الحكومية في العراق, اصلاحات, إعادة هيكلة, العالم العربي
العراق, وسائل دفع, المؤسسات الحكومية في العراق, اصلاحات, إعادة هيكلة, العالم العربي

العراق يحظر الدفع النقدي في المؤسسات الحكومية مطلع الشهر المقبل

10:54 GMT 09.06.2025
© Depositphotos.com / Ratmanerجهاز دفع متنقل للبطاقات البنكية
جهاز دفع متنقل للبطاقات البنكية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2025
© Depositphotos.com / Ratmaner
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أعلن صالح سلمان، مستشار رئيس الوزراء العراقي، اليوم الاثنين، عن حظر الدفع النقدي في المؤسسات الحكومية مطلع يوليو/ تموز المقبل، مشيرًا إلى إصلاحات ستجري على القطاع المصرفي الخاص في البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن سلمان، قوله: "عيّنت الحكومة العراقية، شركة "إرنست ويونغ" لإعادة هيكلة 6-7 مصارف مملوكة للدولة في البلاد، بما في ذلك المصرف الصناعي والمصرف العقاري ومصرف الرافدين ومصرف الرشيد".

وبيّن أن "المصرف العراقي للتجارة وقّع عقدا بشكل منفصل مع شركتي "كي 2 آي" و"كي بي إم جي" للمساعدة في إعادة هيكلة عملياته الداخلية والخارجية لتلبية المعايير الدولية".

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وأضاف مستشار رئيس الوزراء العراقي أن "مصرف الرافدين، الذي يعد أكبر مؤسسة حكومية في العراق، سيتم تحويله إلى "بنك الرافدين الأول" مع تقليل نسبة المشاركة الحكومية إلى أقل من 24 في المئة، حيث ستُعرض الأسهم المتبقية على البنوك الخاصة والمستثمرين الدوليين"، متوقعًا أن "يتم الانتهاء من خطة إعادة الهيكلة والموافقة عليها من قبل الحكومة العراقية بحلول نهاية العام (الحالي)".

وأضاف: "القطاع المصرفي الخاص ستجري عليه إصلاحات بعد توقيع عقد بين البنك المركزي العراقي وشركة "أوليفر وايمان"، موضحًا أن "نتائج هذا المشروع الذي يمتد من عامين إلى 3 أعوام، ستسفر عن توصيات للبنوك الخاصة إما للخروج من القطاع أو الامتثال للمعايير الدولية أو الاندماج مع مؤسسات أخرى".

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وحول الدفع الإلكتروني، أكد سلمان أن "العراق حقق تقدما كبيرا في اعتماد أنظمة الدفع الإلكتروني، حيث ارتفعت نسبة الشمول المالي من أقل من 10 بالمئة في 2018-2019 إلى حوالي 40 بالمئة حاليا"، لافتًا إلى أن "عدد أجهزة نقاط البيع وصلت إلى 60,000 - 70,000، بينما زاد عدد الحسابات المصرفية إلى 22-23 مليونا".

وبيّن أنه "اعتبارا من تموز المقبل، ستنفذ جميع المدفوعات الحكومية إلكترونيًا، مما يحظر المدفوعات النقدية عبر المؤسسات الحكومية"، لافتًا إلى أن "الحكومة أطلقت حملات توعية لتشجيع الجمهور على تبني أنظمة الدفع الإلكترونية، والابتعاد عن الثقافة التقليدية القائمة على النقد".

وأكد سلمان أن "الحكومة قدمت برنامج "ريادة" بالاشتراك مع البنك المركزي، لتوفير التمويل والتدريب للمشاريع الصغيرة والمتوسطة"، موضحًا أن "هذا البرنامج يوفر منصة تسجيل يمكن للمشاركين خلالها الوصول إلى التدريب وفرص التمويل المحتملة".

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وأشار مستشار رئيس الوزراء العراقي إلى أن "العراق سيبقى بابه مفتوحًا للاستثمار الأجنبي وخدمات الاستشارة الدولية في جميع القطاعات، بما في ذلك القانونية والمالية والمحاسبة والتدقيق وخدمات الامتثال"، موضحًا أن "الإصلاحات الحكومية تهدف إلى دمج البنوك العراقية في النظام المالي العالمي بعد عقود من العزلة بسبب العقوبات والأصول المجمدة".

وأردف: "منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2022، تمت معالجة جميع التحويلات المصرفية في العراق، من خلال منصة البنك المركزي بالتعاون مع الاحتياطي الفيدرالي للولايات المتحدة، مما يمثل إعادة دخول العراق إلى الأنظمة المالية العالمية"، لافتًا إلى أن "البلاد تتعاون الآن مع حوالي 30 بنكا خارجيا".

وبيّن سلمان أن "التحديات لا تزال قائمة في فتح علاقات مصرفية دولية"، مؤكدًا أن "‎الإصلاحات المصرفية الشاملة تمثل تحولا كبيرا نحو المعايير الدولية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في القطاع المالي العراقي".
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