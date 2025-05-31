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باريس سان جيرمان يتوج بدوري أبطال أوروبا بخماسية في إنتر ميلان
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العراق.. اعتقال شبكة حاولت تنفيذ عمليات اغتيال
العراق.. اعتقال شبكة حاولت تنفيذ عمليات اغتيال
سبوتنيك عربي
أعلن جهاز المخابرات العراقي، اليوم السبت، اعتقال "شبكة إجرامية" كانت تخطط لتنفيذ عمليات اغتيال وزعزعة الأمن العام في البلاد. 31.05.2025, سبوتنيك عربي
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وذكر الجهاز أنه نفذ عملية استباقية بالتنسيق مع القضاء، أسفرت عن الإطاحة بالشبكة.وأشار البيان إلى أن "العملية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة، وتتبع ميداني مرتبط بمحاولة شروع بالقتل استهدفت إحدى الإعلاميات في شهر فبراير/ شباط 2025، ما قاد إلى كشف امتدادات الشبكة الداخلية وصلاتها الخارجية"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وتابع البيان أنه "بعد استحصال الموافقات القضائية، وتحديد مواقع المطلوبين، تم تنفيذ مداهمات متزامنة في عدة محافظات واعتقال أفراد الشبكة".وأكد جهاز المخابرات العراقي في ختام بيانه، التزامه بمواصلة جهوده لحماية أمن الوطن والتصدي لأي محاولات تهدد استقراره.
https://sarabic.ae/20250314/وزير-عراقي-يكشف-تفاصيل-محاولة-اغتيال-فاشلة-لصدام-حسين-في-عام-1994-1098664072.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار

العراق.. اعتقال شبكة حاولت تنفيذ عمليات اغتيال

20:47 GMT 31.05.2025
© flickr.com / DVIDSHUBالشرطة العراقية
الشرطة العراقية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2025
© flickr.com / DVIDSHUB
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أعلن جهاز المخابرات العراقي، اليوم السبت، اعتقال "شبكة إجرامية" كانت تخطط لتنفيذ عمليات اغتيال وزعزعة الأمن العام في البلاد.
وذكر الجهاز أنه نفذ عملية استباقية بالتنسيق مع القضاء، أسفرت عن الإطاحة بالشبكة.
وأشار البيان إلى أن "العملية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة، وتتبع ميداني مرتبط بمحاولة شروع بالقتل استهدفت إحدى الإعلاميات في شهر فبراير/ شباط 2025، ما قاد إلى كشف امتدادات الشبكة الداخلية وصلاتها الخارجية"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).
صدام حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2025
وزير عراقي يكشف تفاصيل محاولة اغتيال فاشلة لصدام حسين في عام 1994
14 مارس, 11:07 GMT
وتابع البيان أنه "بعد استحصال الموافقات القضائية، وتحديد مواقع المطلوبين، تم تنفيذ مداهمات متزامنة في عدة محافظات واعتقال أفراد الشبكة".
وأكد جهاز المخابرات العراقي في ختام بيانه، التزامه بمواصلة جهوده لحماية أمن الوطن والتصدي لأي محاولات تهدد استقراره.
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