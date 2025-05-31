https://sarabic.ae/20250531/العراق-اعتقال-شبكة-حاولت-تنفيذ-عمليات-اغتيال-1101175165.html
العراق.. اعتقال شبكة حاولت تنفيذ عمليات اغتيال
العراق.. اعتقال شبكة حاولت تنفيذ عمليات اغتيال
سبوتنيك عربي
أعلن جهاز المخابرات العراقي، اليوم السبت، اعتقال "شبكة إجرامية" كانت تخطط لتنفيذ عمليات اغتيال وزعزعة الأمن العام في البلاد. 31.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-31T20:47+0000
2025-05-31T20:47+0000
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العراق
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وذكر الجهاز أنه نفذ عملية استباقية بالتنسيق مع القضاء، أسفرت عن الإطاحة بالشبكة.وأشار البيان إلى أن "العملية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة، وتتبع ميداني مرتبط بمحاولة شروع بالقتل استهدفت إحدى الإعلاميات في شهر فبراير/ شباط 2025، ما قاد إلى كشف امتدادات الشبكة الداخلية وصلاتها الخارجية"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وتابع البيان أنه "بعد استحصال الموافقات القضائية، وتحديد مواقع المطلوبين، تم تنفيذ مداهمات متزامنة في عدة محافظات واعتقال أفراد الشبكة".وأكد جهاز المخابرات العراقي في ختام بيانه، التزامه بمواصلة جهوده لحماية أمن الوطن والتصدي لأي محاولات تهدد استقراره.
https://sarabic.ae/20250314/وزير-عراقي-يكشف-تفاصيل-محاولة-اغتيال-فاشلة-لصدام-حسين-في-عام-1994-1098664072.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
العراق.. اعتقال شبكة حاولت تنفيذ عمليات اغتيال
أعلن جهاز المخابرات العراقي، اليوم السبت، اعتقال "شبكة إجرامية" كانت تخطط لتنفيذ عمليات اغتيال وزعزعة الأمن العام في البلاد.
وذكر الجهاز أنه نفذ عملية استباقية بالتنسيق مع القضاء، أسفرت عن الإطاحة بالشبكة.
وأشار البيان إلى أن "العملية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة، وتتبع ميداني مرتبط بمحاولة شروع بالقتل استهدفت إحدى الإعلاميات في شهر فبراير/ شباط 2025، ما قاد إلى كشف امتدادات الشبكة الداخلية وصلاتها الخارجية"، وفقا لوكالة
الأنباء العراقية (واع).
وتابع البيان أنه "بعد استحصال الموافقات القضائية، وتحديد مواقع المطلوبين، تم تنفيذ مداهمات متزامنة في عدة محافظات واعتقال أفراد الشبكة".
وأكد جهاز المخابرات العراقي في ختام بيانه، التزامه بمواصلة جهوده لحماية أمن الوطن والتصدي لأي محاولات تهدد استقراره.