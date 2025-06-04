https://sarabic.ae/20250604/بواخر-الطاقة-تعود-إلى-العراق-لحل-أزمة-الكهرباء-ماذا-تعرف-عنها-1101294489.html
"بواخر الطاقة" تعود إلى العراق لحل أزمة الكهرباء... ماذا تعرف عنها؟
"بواخر الطاقة" تعود إلى العراق لحل أزمة الكهرباء... ماذا تعرف عنها؟
سبوتنيك عربي
وافق مجلس الوزراء العراقي على التعاقد مع شركة تركية لإضافة 650 ميغاواط إلى الشبكة الوطنية للكهرباء في خطوة عاجلة لمواجهة أزمة الكهرباء خلال موسم الصيف. 04.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-04T08:41+0000
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ذكرت ذلك شبكة "السومرية نيوز"، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن الشركة التركية سترسل بواخر توليد الكهرباء المعروفة بـ "بواخر الطاقة" إلى السواحل العراقية ليتم ربطها مع شبكة الكهرباء الوطنية مباشرة.ويعد هذا الإجراء حلا مؤقتا وسريعا، يعتمد على استخدام سفن ضخمة مجهزة بمحطات كهرباء عائمة، يتم ربطها مباشرة بشبكة الكهرباء دون الحاجة إلى بناء محطات أو استيراد وقود.ولفتت الشبكة إلى أن تلك السفن تتبع شركة تركية لديها 33 سفينة من هذا النوع يمكنها إنتاج 6 آلاف ميغاواط، سيحصل العراق على نحو 10 في المئة منها خلال الصيف.يذكر أن هذه السفن المخصصة لتوليد الكهرباء، كانت تعمل في العراق قبل نحو 17 عاما، عندما أبرمت وزارة الكهرباء العراقية اتفاقا مع الشركة التركية لتشغيل 3 سفن من هذا النوع عام 2008، بقدرة 520 ميغاواط.
https://sarabic.ae/20250330/8--حلول-مقترحة-لإنهاء-أزمة-الكهرباء-في-العراق-1099074813.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار العراق اليوم, العراق, أخبار تركيا اليوم
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار العراق اليوم, العراق, أخبار تركيا اليوم
"بواخر الطاقة" تعود إلى العراق لحل أزمة الكهرباء... ماذا تعرف عنها؟
وافق مجلس الوزراء العراقي على التعاقد مع شركة تركية لإضافة 650 ميغاواط إلى الشبكة الوطنية للكهرباء في خطوة عاجلة لمواجهة أزمة الكهرباء خلال موسم الصيف.
ذكرت ذلك شبكة
"السومرية نيوز"، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن الشركة التركية سترسل بواخر توليد الكهرباء المعروفة بـ "بواخر الطاقة" إلى السواحل العراقية ليتم ربطها مع شبكة الكهرباء الوطنية مباشرة.
ويعد هذا الإجراء حلا مؤقتا وسريعا، يعتمد على استخدام سفن ضخمة مجهزة بمحطات كهرباء عائمة، يتم ربطها مباشرة بشبكة الكهرباء دون الحاجة إلى بناء محطات أو استيراد وقود.
ولفتت الشبكة إلى أن تلك السفن تتبع شركة تركية لديها 33 سفينة من هذا النوع يمكنها إنتاج 6 آلاف ميغاواط، سيحصل العراق
على نحو 10 في المئة منها خلال الصيف.
يذكر أن هذه السفن المخصصة لتوليد الكهرباء
، كانت تعمل في العراق قبل نحو 17 عاما، عندما أبرمت وزارة الكهرباء العراقية اتفاقا مع الشركة التركية لتشغيل 3 سفن من هذا النوع عام 2008، بقدرة 520 ميغاواط.