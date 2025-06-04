"بواخر الطاقة" تعود إلى العراق لحل أزمة الكهرباء... ماذا تعرف عنها؟

عربي
ميدينسكي يقدم تقريرا إلى بوتين حول المفاوضات مع أوكرانيا في إسطنبول
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تعيد الاكتشافات النفطية الجديدة تموضع سوريا على خارطة الطاقة العالمية
08:18 GMT
29 د
نبض افريقيا
غوتيريش يدعو للاعتراف بالمظالم التاريخية المرتكبة في أفريقيا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
بيارق النصر
نهاية الحرب العالمية الثانية وبداية الحرب الباردة
10:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
اتحاد "بيفا" لدول "بريكس" يتحضر لمونديال كرة القدم الخاص بدولها
10:29 GMT
26 د
من الملعب
باريس سان جيرمان بطلا لأوروبا .. واضطرابات في فرنسا والشرطة تتدخل
11:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
11:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
السودان بين حرب أهلية وانقسامات بين القوى المدنية وتفشي وباء الكوليرا
12:03 GMT
55 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:29 GMT
31 د
بلا قيود
خبير: قرار ضم جزيرة غرينلاند إلى منطقة مسؤولية القيادة الشمالية الأمريكية هو قرار إداري وليس لإعلان حرب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أهمية وفعالية الدور المصري في دعم منع الانتشار النووي ونزع السلاح
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
اجتماع رؤساء البنوك المركزية لدول منظمة شنغهاي.. اقتراح لإنشاء بنك مشترك
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
من الملعب
باريس سان جيرمان بطلا لأوروبا .. واضطرابات في فرنسا والشرطة تتدخل
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
12:03 GMT
14 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
12:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الحكومة السودانية الجديدة أمام تحديات كبيرة وسط تباين سياسي حول تشكيلها
16:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250604/بواخر-الطاقة-تعود-إلى-العراق-لحل-أزمة-الكهرباء-ماذا-تعرف-عنها-1101294489.html
"بواخر الطاقة" تعود إلى العراق لحل أزمة الكهرباء... ماذا تعرف عنها؟
"بواخر الطاقة" تعود إلى العراق لحل أزمة الكهرباء... ماذا تعرف عنها؟
سبوتنيك عربي
وافق مجلس الوزراء العراقي على التعاقد مع شركة تركية لإضافة 650 ميغاواط إلى الشبكة الوطنية للكهرباء في خطوة عاجلة لمواجهة أزمة الكهرباء خلال موسم الصيف. 04.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-04T08:41+0000
2025-06-04T08:41+0000
العالم العربي
أخبار العالم الآن
أخبار العراق اليوم
العراق
أخبار تركيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/04/1101294600_0:107:1024:683_1920x0_80_0_0_375cfd5c038106e9d0f4c69246907def.jpg
ذكرت ذلك شبكة "السومرية نيوز"، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن الشركة التركية سترسل بواخر توليد الكهرباء المعروفة بـ "بواخر الطاقة" إلى السواحل العراقية ليتم ربطها مع شبكة الكهرباء الوطنية مباشرة.ويعد هذا الإجراء حلا مؤقتا وسريعا، يعتمد على استخدام سفن ضخمة مجهزة بمحطات كهرباء عائمة، يتم ربطها مباشرة بشبكة الكهرباء دون الحاجة إلى بناء محطات أو استيراد وقود.ولفتت الشبكة إلى أن تلك السفن تتبع شركة تركية لديها 33 سفينة من هذا النوع يمكنها إنتاج 6 آلاف ميغاواط، سيحصل العراق على نحو 10 في المئة منها خلال الصيف.يذكر أن هذه السفن المخصصة لتوليد الكهرباء، كانت تعمل في العراق قبل نحو 17 عاما، عندما أبرمت وزارة الكهرباء العراقية اتفاقا مع الشركة التركية لتشغيل 3 سفن من هذا النوع عام 2008، بقدرة 520 ميغاواط.
https://sarabic.ae/20250330/8--حلول-مقترحة-لإنهاء-أزمة-الكهرباء-في-العراق-1099074813.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/04/1101294600_0:0:912:683_1920x0_80_0_0_8f240ba1001b66d722d3f5cae09aa8bf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار العراق اليوم, العراق, أخبار تركيا اليوم
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار العراق اليوم, العراق, أخبار تركيا اليوم

"بواخر الطاقة" تعود إلى العراق لحل أزمة الكهرباء... ماذا تعرف عنها؟

08:41 GMT 04.06.2025
© Getty Images / Anadolu / Contributorخطوط الكهرباء في العراق
خطوط الكهرباء في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2025
© Getty Images / Anadolu / Contributor
تابعنا عبر
وافق مجلس الوزراء العراقي على التعاقد مع شركة تركية لإضافة 650 ميغاواط إلى الشبكة الوطنية للكهرباء في خطوة عاجلة لمواجهة أزمة الكهرباء خلال موسم الصيف.
ذكرت ذلك شبكة "السومرية نيوز"، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن الشركة التركية سترسل بواخر توليد الكهرباء المعروفة بـ "بواخر الطاقة" إلى السواحل العراقية ليتم ربطها مع شبكة الكهرباء الوطنية مباشرة.
محطة لتوليد الكهرباء من النفايات - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2025
8 حلول مقترحة لإنهاء أزمة الكهرباء في العراق
30 مارس, 11:13 GMT
ويعد هذا الإجراء حلا مؤقتا وسريعا، يعتمد على استخدام سفن ضخمة مجهزة بمحطات كهرباء عائمة، يتم ربطها مباشرة بشبكة الكهرباء دون الحاجة إلى بناء محطات أو استيراد وقود.
ولفتت الشبكة إلى أن تلك السفن تتبع شركة تركية لديها 33 سفينة من هذا النوع يمكنها إنتاج 6 آلاف ميغاواط، سيحصل العراق على نحو 10 في المئة منها خلال الصيف.
يذكر أن هذه السفن المخصصة لتوليد الكهرباء، كانت تعمل في العراق قبل نحو 17 عاما، عندما أبرمت وزارة الكهرباء العراقية اتفاقا مع الشركة التركية لتشغيل 3 سفن من هذا النوع عام 2008، بقدرة 520 ميغاواط.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала