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العراق: مستعدون لتقديم التسهيلات للعمالة اللبنانية وتشجيع الاستثمار في لبنان
العراق: مستعدون لتقديم التسهيلات للعمالة اللبنانية وتشجيع الاستثمار في لبنان
سبوتنيك عربي
أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي أحمد الأسدي، اليوم الخميس، استعداد بلاده لتقديم التسهيلات الممكنة للعمالة اللبنانية، مع الالتزام بالإجراءات... 05.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-05T09:40+0000
2025-06-05T09:40+0000
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ونقل الموقع الإلكتروني "السومرية نيوز"، اليوم الخميس، عن بيان لوزارة العمل العراقية، أن الأسدي التقى بنظيره وزير العمل اللبناني محمد بهجت حيدر، على هامش أعمال الدورة (113) لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف.وبحث الوزيران آفاق التعاون المشترك بين البلدين خاصة في مجالات الاستثمار، ودعم عودة أصحاب العمل للاستثمار في لبنان.وشدد أحمد الأسدي على أن "الأزمة الاقتصادية في لبنان أثرت بشكل كبير على رؤوس الأموال، بسبب التخوف من إخفاقات سابقة في القطاع المصرفي، لكنه أبدى حرص العراق على المساهمة في دعم الاقتصاد اللبناني من خلال تشجيع رجال الأعمال العراقيين على الاستثمار هناك".وأوضح وزير العمل العراقي أن "الاستثمار هو الأساس في نهضة البلدان، وفي العراق شهدنا خلال السنتين أو الثلاث الأخيرة حركة استثمارية كبيرة أسهمت في تعزيز التنمية الاقتصادية".وبشأن العمالة العربية والأجنبية في العراق، أشار الوزير الأسدي إلى "وجود مشكلة تتعلق بدخول قسم كبير من هذه العمالة بصورة غير شرعية"، منوها إلى أن "مجلس الوزراء اتخذ قرارا بتصحيح أوضاعهم بما يضمن حصولهم على الإقامة والتسجيل في وزارة العمل، الأمر الذي يكفل لهم حق المطالبة بالأجر القانوني والتسجيل في الضمان الاجتماعي وضمان سائر الحقوق".وجدد وزير العمل العراقي التأكيد أن بلاده منفتحة على تقديم التسهيلات الممكنة للعمالة اللبنانية.
https://sarabic.ae/20250413/العراق-يرسل-36-طنا-من-المساعدات-إلى-لبنان-1099497532.html
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العراق, لبنان, العالم العربي, الأخبار
العراق, لبنان, العالم العربي, الأخبار

العراق: مستعدون لتقديم التسهيلات للعمالة اللبنانية وتشجيع الاستثمار في لبنان

09:40 GMT 05.06.2025
© AP Photo / Nariman El-Moftyعمال في شركة تصدير فواكه مصرية
عمال في شركة تصدير فواكه مصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2025
© AP Photo / Nariman El-Mofty
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أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي أحمد الأسدي، اليوم الخميس، استعداد بلاده لتقديم التسهيلات الممكنة للعمالة اللبنانية، مع الالتزام بالإجراءات القانونية التي تضمن للعمال حقوقهم وتوفر لهم الحماية المطلوبة.
ونقل الموقع الإلكتروني "السومرية نيوز"، اليوم الخميس، عن بيان لوزارة العمل العراقية، أن الأسدي التقى بنظيره وزير العمل اللبناني محمد بهجت حيدر، على هامش أعمال الدورة (113) لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف.
مطار رفيق الحريري الدولي بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2025
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وبحث الوزيران آفاق التعاون المشترك بين البلدين خاصة في مجالات الاستثمار، ودعم عودة أصحاب العمل للاستثمار في لبنان.
وشدد أحمد الأسدي على أن "الأزمة الاقتصادية في لبنان أثرت بشكل كبير على رؤوس الأموال، بسبب التخوف من إخفاقات سابقة في القطاع المصرفي، لكنه أبدى حرص العراق على المساهمة في دعم الاقتصاد اللبناني من خلال تشجيع رجال الأعمال العراقيين على الاستثمار هناك".
وأوضح وزير العمل العراقي أن "الاستثمار هو الأساس في نهضة البلدان، وفي العراق شهدنا خلال السنتين أو الثلاث الأخيرة حركة استثمارية كبيرة أسهمت في تعزيز التنمية الاقتصادية".
وبشأن العمالة العربية والأجنبية في العراق، أشار الوزير الأسدي إلى "وجود مشكلة تتعلق بدخول قسم كبير من هذه العمالة بصورة غير شرعية"، منوها إلى أن "مجلس الوزراء اتخذ قرارا بتصحيح أوضاعهم بما يضمن حصولهم على الإقامة والتسجيل في وزارة العمل، الأمر الذي يكفل لهم حق المطالبة بالأجر القانوني والتسجيل في الضمان الاجتماعي وضمان سائر الحقوق".
وجدد وزير العمل العراقي التأكيد أن بلاده منفتحة على تقديم التسهيلات الممكنة للعمالة اللبنانية.
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