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العراق يرسل 36 طنا من المساعدات إلى لبنان

العراق يرسل 36 طنا من المساعدات إلى لبنان

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، عن توجيه وزيرها صالح مهدي الحسناوي، بإرسال شحنة مساعدات طبية إلى لبنان تبلغ 36 طنًا. 13.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-13T07:16+0000

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ونقل موقع "شفق نيوز"، بيانا للوزارة أفادت فيه بأن "الدفعة الأولى من هذه المساعدات قد تم تسليمها بالفعل إلى الجانب اللبناني، بحضور اللجنة المشكلة لهذا الغرض وممثل وزارة الصحة اللبنانية"، لافتًا إلى أن "الدفعة الثانية من المساعدات الطبية من المقرر إرسالها الأسبوع المقبل".وكان العراق قد قدّم سلسلة من المساعدات الإنسانية لدولتي لبنان وفلسطين، منذ أحداث أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شملت الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود وغيرها من المواد الإغاثية، في إطار سياسة الدعم الإقليمي التي تنتهجها البلاد.ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، بيانا صادرا عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، أفاد بأن رئيس الوزراء أكد خلال الاتصال، موافقة العراق على منح وزارة النفط استثناءً لتجهيز لبنان بالوقود لمدة 6 أشهر مقبلة، في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد اللبناني خلال هذه المرحلة الصعبة.وأشاد السوداني بالدور البارز الذي يلعبه رئيس مجلس النواب اللبناني في المشهد السياسي اللبناني، معربًا عن رفضه التام "للاعتداءات الإجرامية المستمرة، لا سيما الهجوم الذي استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت، يوم الجمعة"، والذي وصفه بأنه "جزء من محاولات الكيان الصهيوني لإشعال الفتنة وإعادة المنطقة إلى دوامة العنف".من جهته، عبّر رئيس مجلس النواب اللبناني عن امتنانه للوقفات العراقية الداعمة للبنان وسيادته، مع تأكيده على "أهمية تعزيز أواصر التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، واستمرار التنسيق المشترك لمواجهة التحديات التي تعترض المنطقة".

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