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العراق يرسل 36 طنا من المساعدات إلى لبنان
العراق يرسل 36 طنا من المساعدات إلى لبنان
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، عن توجيه وزيرها صالح مهدي الحسناوي، بإرسال شحنة مساعدات طبية إلى لبنان تبلغ 36 طنًا. 13.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-13T07:16+0000
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ونقل موقع "شفق نيوز"، بيانا للوزارة أفادت فيه بأن "الدفعة الأولى من هذه المساعدات قد تم تسليمها بالفعل إلى الجانب اللبناني، بحضور اللجنة المشكلة لهذا الغرض وممثل وزارة الصحة اللبنانية"، لافتًا إلى أن "الدفعة الثانية من المساعدات الطبية من المقرر إرسالها الأسبوع المقبل".وكان العراق قد قدّم سلسلة من المساعدات الإنسانية لدولتي لبنان وفلسطين، منذ أحداث أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شملت الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود وغيرها من المواد الإغاثية، في إطار سياسة الدعم الإقليمي التي تنتهجها البلاد.ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، بيانا صادرا عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، أفاد بأن رئيس الوزراء أكد خلال الاتصال، موافقة العراق على منح وزارة النفط استثناءً لتجهيز لبنان بالوقود لمدة 6 أشهر مقبلة، في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد اللبناني خلال هذه المرحلة الصعبة.وأشاد السوداني بالدور البارز الذي يلعبه رئيس مجلس النواب اللبناني في المشهد السياسي اللبناني، معربًا عن رفضه التام "للاعتداءات الإجرامية المستمرة، لا سيما الهجوم الذي استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت، يوم الجمعة"، والذي وصفه بأنه "جزء من محاولات الكيان الصهيوني لإشعال الفتنة وإعادة المنطقة إلى دوامة العنف".من جهته، عبّر رئيس مجلس النواب اللبناني عن امتنانه للوقفات العراقية الداعمة للبنان وسيادته، مع تأكيده على "أهمية تعزيز أواصر التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، واستمرار التنسيق المشترك لمواجهة التحديات التي تعترض المنطقة".
https://sarabic.ae/20250409/صندوق-النقد-يحذر-من-عدم-امتلاك-لبنان-لـرفاهية-الوقت-1099384560.html
https://sarabic.ae/20250403/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-معنيون-بتطبيع-العلاقات-مع-لبنان-1099189248.html
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العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, لبنان, أخبار لبنان, الأخبار
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, لبنان, أخبار لبنان, الأخبار

العراق يرسل 36 طنا من المساعدات إلى لبنان

07:16 GMT 13.04.2025
© Sputnik . Patrick Bazمطار رفيق الحريري الدولي بيروت
مطار رفيق الحريري الدولي بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2025
© Sputnik . Patrick Baz
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، عن توجيه وزيرها صالح مهدي الحسناوي، بإرسال شحنة مساعدات طبية إلى لبنان تبلغ 36 طنًا.
ونقل موقع "شفق نيوز"، بيانا للوزارة أفادت فيه بأن "الدفعة الأولى من هذه المساعدات قد تم تسليمها بالفعل إلى الجانب اللبناني، بحضور اللجنة المشكلة لهذا الغرض وممثل وزارة الصحة اللبنانية"، لافتًا إلى أن "الدفعة الثانية من المساعدات الطبية من المقرر إرسالها الأسبوع المقبل".
وكان العراق قد قدّم سلسلة من المساعدات الإنسانية لدولتي لبنان وفلسطين، منذ أحداث أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شملت الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود وغيرها من المواد الإغاثية، في إطار سياسة الدعم الإقليمي التي تنتهجها البلاد.
مباني صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، الاثنين 5 أبريل 2021، في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2025
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9 أبريل, 15:51 GMT
يذكر أنه في مارس/ آذار الماضي، أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، دعم بلاده الكامل لأمن لبنان واستقراره بجميع مكوناته، مع التزام العراق بالمساهمة الفاعلة في عملية إعماره، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه السوداني مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، بيانا صادرا عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، أفاد بأن رئيس الوزراء أكد خلال الاتصال، موافقة العراق على منح وزارة النفط استثناءً لتجهيز لبنان بالوقود لمدة 6 أشهر مقبلة، في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد اللبناني خلال هذه المرحلة الصعبة.
وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2025
وزير الخارجية الإسرائيلي: معنيون بتطبيع العلاقات مع لبنان
3 أبريل, 13:42 GMT
وأشاد السوداني بالدور البارز الذي يلعبه رئيس مجلس النواب اللبناني في المشهد السياسي اللبناني، معربًا عن رفضه التام "للاعتداءات الإجرامية المستمرة، لا سيما الهجوم الذي استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت، يوم الجمعة"، والذي وصفه بأنه "جزء من محاولات الكيان الصهيوني لإشعال الفتنة وإعادة المنطقة إلى دوامة العنف".
من جهته، عبّر رئيس مجلس النواب اللبناني عن امتنانه للوقفات العراقية الداعمة للبنان وسيادته، مع تأكيده على "أهمية تعزيز أواصر التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، واستمرار التنسيق المشترك لمواجهة التحديات التي تعترض المنطقة".
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