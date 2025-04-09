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https://sarabic.ae/20250409/صندوق-النقد-يحذر-من-عدم-امتلاك-لبنان-لـرفاهية-الوقت-1099384560.html
صندوق النقد يحذر من عدم امتلاك لبنان لـ"رفاهية الوقت"
صندوق النقد يحذر من عدم امتلاك لبنان لـ"رفاهية الوقت"
سبوتنيك عربي
حذر أرنستو راميريز ريغو، رئيس وفد صندوق النقد الدولي، من عدم امتلاك لبنان لرفاهية الوقت، مشيرا إلى أن "الدول المانحة تشترط التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد... 09.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-09T15:51+0000
2025-04-09T15:51+0000
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وقالت صحيفة "الأخبار" اللبنانية إن هذا التحذير جاء خلال لقاء وفد الصندوق بنائب رئيس مجلس النواب اللبناني، إلياس بو صعب، حيث ناقش الجانبان العوائق التي تحول دون التوصل إلى اتفاق مع الصندوق، لا سيما ما يتعلق بإقرار القوانين الإصلاحية، ومن أبرزها قانون السرية المصرفية وقانون إعادة هيكلة المصارف وقانون معالجة الفجوة المالية.وأكد بو صعب خلال اللقاء على "أهمية إقرار جميع القوانين الإصلاحية، بدءاً من قانون السرية المصرفية مروراً بقانون إعادة هيكلة المصارف وقانون معالجة الفجوة المالية"، مشدداً على ضرورة "حماية أموال المودعين المستحقة".واطلع الوفد على أن رئيس مجلس النواب نبيه بري أحال مشروع قانون السرية المصرفية إلى اللجان المشتركة، مع تحديد يوم الأربعاء المقبل موعداً لمناقشته.كما عقد الوفد اجتماعاً مع رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، تناول التحضيرات الجارية لاستئناف المفاوضات مع الصندوق، وكذلك مشاركة كنعان في اجتماعات الربيع في واشنطن المقررة بين 21 و26 أبريل/ نيسان الجاري، وناقش الجانبان القوانين الإصلاحية التي أقرتها لجنة المال ومجلس النواب، وتلك المزمع إقرارها قريباً.في سياق متصل، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة مشتركة للجان المال والموازنة، والإدارة والعدل، والاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، وذلك عند الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الأربعاء 16 أبريل 2025، لدراسة مشروع القانون المعدل للمادة 7 (هـ) و(و) من قانون السرية المصرفية لعام 1956، والمادة 150 من قانون النقد والتسليف لعام 1963.واجتمع وفد الصندوق مع رئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب فريد البستاني، حيث تم الاتفاق على متابعة الخطوات المستقبلية خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي في واشنطن، والتي سيشارك فيها البستاني. ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتسريع الإصلاحات المالية والاقتصادية التي يطالب بها الصندوق كشرط للدعم المالي.
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https://sarabic.ae/20250329/العراق-يعتزم-إمداد-لبنان-بالكهرباء-لمدة-6-أشهر-1099060994.html
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العالم العربي, اقتصاد, الأخبار, لبنان, أخبار لبنان, صندوق النقد الدولي
العالم العربي, اقتصاد, الأخبار, لبنان, أخبار لبنان, صندوق النقد الدولي

صندوق النقد يحذر من عدم امتلاك لبنان لـ"رفاهية الوقت"

15:51 GMT 09.04.2025
© AP Photo / Andrew Harnikمباني صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، الاثنين 5 أبريل 2021، في واشنطن
مباني صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، الاثنين 5 أبريل 2021، في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2025
© AP Photo / Andrew Harnik
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حذر أرنستو راميريز ريغو، رئيس وفد صندوق النقد الدولي، من عدم امتلاك لبنان لرفاهية الوقت، مشيرا إلى أن "الدول المانحة تشترط التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي كشرط مسبق لمساعدة لبنان وإعادة إعماره".
وقالت صحيفة "الأخبار" اللبنانية إن هذا التحذير جاء خلال لقاء وفد الصندوق بنائب رئيس مجلس النواب اللبناني، إلياس بو صعب، حيث ناقش الجانبان العوائق التي تحول دون التوصل إلى اتفاق مع الصندوق، لا سيما ما يتعلق بإقرار القوانين الإصلاحية، ومن أبرزها قانون السرية المصرفية وقانون إعادة هيكلة المصارف وقانون معالجة الفجوة المالية.
وأكد بو صعب خلال اللقاء على "أهمية إقرار جميع القوانين الإصلاحية، بدءاً من قانون السرية المصرفية مروراً بقانون إعادة هيكلة المصارف وقانون معالجة الفجوة المالية"، مشدداً على ضرورة "حماية أموال المودعين المستحقة".
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واطلع الوفد على أن رئيس مجلس النواب نبيه بري أحال مشروع قانون السرية المصرفية إلى اللجان المشتركة، مع تحديد يوم الأربعاء المقبل موعداً لمناقشته.
كما عقد الوفد اجتماعاً مع رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، تناول التحضيرات الجارية لاستئناف المفاوضات مع الصندوق، وكذلك مشاركة كنعان في اجتماعات الربيع في واشنطن المقررة بين 21 و26 أبريل/ نيسان الجاري، وناقش الجانبان القوانين الإصلاحية التي أقرتها لجنة المال ومجلس النواب، وتلك المزمع إقرارها قريباً.
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في سياق متصل، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة مشتركة للجان المال والموازنة، والإدارة والعدل، والاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، وذلك عند الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الأربعاء 16 أبريل 2025، لدراسة مشروع القانون المعدل للمادة 7 (هـ) و(و) من قانون السرية المصرفية لعام 1956، والمادة 150 من قانون النقد والتسليف لعام 1963.
واجتمع وفد الصندوق مع رئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب فريد البستاني، حيث تم الاتفاق على متابعة الخطوات المستقبلية خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي في واشنطن، والتي سيشارك فيها البستاني. ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتسريع الإصلاحات المالية والاقتصادية التي يطالب بها الصندوق كشرط للدعم المالي.
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